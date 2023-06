Cordon bleu: ein Schnitzel zum Dahinschmelzen

„Alles ist besser, wenn man es mit Käse überbackt“, sind die einen überzeugt. Andere glauben „briesexuell“ zu sein. Und mancher denkt, sein „Glück liegt unter der Rinde“. Das Internet ist voll von Menschen, die Käse hymnisch in all seinen Aggregatszuständen feiern, ihn sogar als wahren Stimmungsmacher preisen. Das liegt nicht zuletzt am Serotonin, das im Gehirn Reaktionen in Gang setzt, die zufrieden machen. Dieser Botenstoff wird im Körper aus der Aminosäure Tryptophan hergestellt, die etwa in Kakao oder Eiern zu finden ist – und vor allem in Käse.

Und wo geht es den Menschen so richtig gut? In der Schweiz! Laut aktuellem World Happiness Report befindet sich die Eidgenossenschaft auf Platz acht der glücklichsten Länder der Welt (Deutschland liegt auf Platz 16). Was womöglich auch daran liegen könnte, dass Käse dort eine Art Nationalspeise ist. Der wird in allen möglichen Formen genossen, sei es als Fondue, Raclette – oder geschmolzen zwischen zwei panierte Schnitzel geklemmt: im Cordon bleu, das dort erfunden worden sein soll.

Woher das Cordon bleu seinen Namen hat

Um die Entstehung der beliebten Speise ranken sich verschiedene Geschichten. Zunächst aber ist der Ausdruck Cordon bleu, zu deutsch das blaue Band, eine Metapher für hohe Kochkunst. 1578 gründete der französische König Henri III. den Ordre des Chevaliers du Saint Esprit, der an 100 Adlige vergeben wurde, die eine besondere Beziehung zu ihrem Souverän hatten.

Das Band, an dem der Orden hing, war blau. In den folgenden Jahrhunderten wurde er an verdienstvolle Persönlichkeiten verliehen, darunter auch viele exzellente Köche. In französischen Kochbüchern findet sich auch heute oft noch der Zusatz „à la cordon bleu“, was nach „Art der hohen Kochkunst“ bedeutet.

Doch trotz seines französischen Namens soll das Gericht helvetische Wurzeln haben, wie es eine Schweizer Legende besagt: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestellte eine 30-köpfige Gesellschaft in einem Restaurant in Brig im Kanton Wallis Schweinscarré. Kurz vor Mittag fiel jedoch eine weitere, hungrige Gesellschaft von ebenfalls 30 Leuten in dem Lokal ein, und die Köchin musste improvisieren: Sie schnitt das Schweinefleisch nicht in 30, sondern in 60 Portionen und ersetzte den Verlust an Volumen mit Walliser Rohschinken und Käse, den sie scheibchenweise in die Schnitzel füllte und hernach das Ganze panierte, was allen hervorragend schmeckte. Der Wirt wollte die findige Köchin daraufhin mit dem cordon bleu, der blauen Ehrenbezeichnung, belohnen. Sie winkte jedoch ab und sagte, dass man ja stattdessen das Gericht so bezeichnen könne.

Cordon bleu selber machen: So geht‘s

Wer selbst Cordon bleu zubereiten will, bekommt vielleicht keinen Orden dafür, aber sicher die Zuneigung der Bekochten. Nach den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches muss es sich bei einem Cordon bleu um ein Kalbsschnitzel handeln, wenn keine andere Tierart angegeben wird. Man kann aber auch wie die Schweizer Köchin Schweinefleisch verwenden.

Eine schmetterlingsartige Tasche in ein dickes Schnitzelstück schneiden und darin eine Scheibe Emmentaler-, Greyerzer-, Appenzeller- oder Raclettekäse sowie eine magere Scheibe Kochschinken legen. Dann die Ränder zusammendrücken und das Schnitzel anschließend in Semmelbröseln panieren.

Am besten backt man es in Butterschmalz aus. Durch die Hitze schmilzt der Käse, und die ersten Glücksgefühle stellen sich hoffentlich umgehend beim Verzehr ein.