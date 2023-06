Das Gelbe vom Kleid: Warum die Farbe des Neids in diesem Jahr alle Blicke auf sich zieht

Europas Adel war hingerissen: In der frühen Neuzeit schwärmte er für die Vögel, die Seefahrer auf ihren Entdeckungsreisen auf den Azoren, den Kanarischen Inseln und Madeira erblickt hatten. Der Kanarengirlitz wurde domestiziert und als Kanarienvogel bald zum Must-have der Begüterten. Die englische Königin Elisabeth I. soll extra zur Zucht und Pflege der Piepmätze mehrere Bedienstete gehabt haben. Man erfreute sich schon damals am Gesang der Vögel und möglicherweise auch an ihrer Farbe – dem Gelb.

Das besitze, meinte Johann Wolfgang von Goethe in seiner Abhandlung „Zur Farbenlehre“, eine „heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft“. Wobei Gelb allerdings nicht gleich Gelb ist: Die Palette reicht vom zurückhaltenden Wüstengelb über einen zitronigen Farbton bis zum satten Ocker – mit zahlreichen Nuancen dazwischen. Und nicht jedem dieser Töne werden so positive Eigenschaften zugeschrieben, wie Goethe es vor mehr als 200 Jahren in seiner „Farbenlehre“ tat. Laut Klausbernd Vollmar, Psychologe und Autor von „Das große Handbuch der Farben“, verweist Dunkelgelb auf Gift, Schwefel und Eifersucht und ein mattes Gelb auf Neid und Verrat. Manch einer war wohl schon mal gelb vor Neid.

Doch wie man es auch dreht und wendet: Leuchtendes Gelb ist ein Hingucker. Das war vor ein paar Wochen wieder bei den Red-Carpet-Auftritten beim Filmfestival von Cannes zu beobachten. Model Karlie Kloss etwa war in eine senfgelbe Robe von Dior gehüllt; Heidi Klum trug einen gelben Zuhair-Murda-Entwurf mit überdimensionalen, Schmetterlingsflügeln nachempfundenen Ärmeln. Und Social-Media-Berühmtheit Farhana Bodi zeigte sich mit einem neongelben Kleid mit Federn und Schleppe.

Auf die Kombination kommt es an

Ob diese Farbe für jeden das Gelbe vom Ei ist, sei dahingestellt, doch in diesem Sommer dürften uns viele Frauen in gelben Kleidern, Blusen und Röcken in Städten, Eisdielen und Beachclubs begegnen. Auch Modeketten wie Zara, H&M oder Mango haben in ihren Programmen einiges in diesem Farbton.

Etwas Vorsicht ist möglicherweise bei der Frage angebracht, womit sich diese Kleidungsstücke kombinieren lassen. Mit Schwarz erinnert man doch eher an eine traurige Borussia-Dortmund-Anhängerin, die die verspielte Meisterschaft ihres Klubs noch nicht verwunden hat. Und wer Gelb mit einem knalligen Grün mischt, weckt nicht allein Assoziationen an einen Kanarienvogel, sondern vor allem an einen Papagei.

Um die Augen wird es grün

Immerhin 14 Prozent der Deutschen haben laut dem Deutschen Lackinstitut indes Grün als Lieblingsfarbe. Die dürften sich besonders freuen, wenn sie in diesem Sommer auffällig viele Frauen sehen, bei denen es um die Augen grün glänzt und schimmert. Zahlreiche Modemagazine haben grünen Eyeliner schließlich als Make-up-Trend ausgerufen. Da gibt es die Variante der dramatischen Cat Eyes ebenso wie die des fast schon dezenten grünen Lidstrichs.

Im Vergleich dazu, wie die deutsche Dada-Künstlerin und -Muse Elsa von Freytag-Loringhoven in den Farbtopf langte oder sich ausstaffierte, sind das sowieso alles nur Kinkerlitzchen. So inszenierte sich die 1874 geborene Allroundkünstlerin, die 1927 verarmt starb, gerne vorwiegend nackt. Bei einem Auftritt waren ihre Brustwarzen mit Tomatenmarkdöschen verdeckt, schreibt die Biografin Irene Gammel. Zwischen den Dosen hing ein kleiner Vogelkäfig, in dem ein ausgestopfter Kanarienvogel lag.