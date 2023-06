Das lässt keinen kalt: wenn Eis zum Luxusgut wird

Bei Eiscreme sei alles möglich, hat Luca de Rocco, Silbermedaillengewinner der Eismacherweltmeisterschaft Gelato World Tour 2017 in Rimini, in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verraten. Das klingt einerseits nach einem Glücksfall, andererseits auch wie eine Warnung. Denn heute bestellt besser keine Wundertüte mehr im Eiscafé, wer vermeiden will, dass er Sorten mit Bier oder roten Bohnen bekommt. De Rocco, der damals mit einem Sorbet aus Weintrauben und karamellisierten Walnüssen Vizeweltmeister wurde, räumt bei aller Experimentierfreude ein: „Es muss auch schmecken.“ Und das ist mitunter fraglich, wenn das Vanilleeis mit Aktivkohle versetzt ist oder das Schokoeis Ziegenmilch als Basis hat. Andererseits gilt als langweilig, wer immer nur auf die Fürst-Pückler-Mischung aus reiner Erdbeere, Vanille und Schokolade setzt.

Nichts für Kinder: Tiziano ist Eis des Jahres

Tiziano ist Eis des Jahres 2023. © Quelle: Uniteis & Cre@tive

Eisesser sind über die Jahre mutiger geworden. Vor allem veganes Eis, seit etwa fünf Jahren stark im Kommen, hat laut dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie das Angebot an den Theken nochmals stark erweitert, zum Beispiel um Sorbets. Dazu passt die von der Union der italienischen Speiseeishersteller Uniteis für 2023 ausgerufene Sorte des Jahres: Tiziano, ein Fruchteis aus Trauben und Prosecco – ist aber leider nichts für die ganze Familie.

Klassiker: Banana Split und Co.

Klassiker: Bananensplit mit Vanilleeis, Schokoladen- und Erdbeersoße. © Quelle: picture alliance / imageBROKER

Eisdielen werben heute gern mit ihrem hauseigenen „Eislabor“, wo sie zum Teil bizarre Kreationen entwickeln. Da wird dann mit Kräutern, Gewürzen und künstlichen Aromen oder Alkohol und Süßigkeiten für besonders extravaganten Eisgenuss experimentiert. Eines der ältesten und beliebtesten Eiscafés Roms jedoch macht auf seiner Website kein Basilikumeis oder dergleichen zum Aushängeschild, sondern einen Klassiker: Bei Giolitti, gegründet 1890, gibt es Banana Split wie aus dem Bilderbuch. Die Frucht badet unter einer mit einer Spur Sirup versetzten Sahnehaube in einem Meer aus Schokoladeneis. Als Krönung gibt‘s drei dunkle Kirschen.

Überhaupt ist die Kirsche auf dem Eis eine solche Seltenheit geworden, dass sie fast schon wieder als hip gilt. So auch in New York, wo Eisliebhaber nicht an Eddie‘s Sweet Shop vorbeikommen, ohne einen turmhohen Pokal mit Karamell- oder Schokoladeneis und einer Maraschinokirsche als Krönung zu bestellen. Die Rezeptur der Eissorten soll seit den 1960er-Jahren unverändert sein. Die „New York Times“ bezeichnete das familiengeführte Lokal vor zwei Jahren als „eine Eisdiele, wo die Zeit stehen geblieben ist“, was als Kompliment gemeint war. Gewürdigt wurde die Beständigkeit, die dafür sorgt, dass dort Menschen einkehren, die schon seit ihrer Kindheit Stammgast sind.

Antike Gaumenfreude: Neros Cool Downer

Kaiser Nero war ein Fan von Crushed Ice mit Sirup. © Quelle: Lukas Gojda - stock.adobe.com

Auch wenn ihn manche antiken Quellen als Brandstifter bezeichnen: Kaiser Nero liebte das Eis mehr als das Feuer. Historiker sind sich heute einig darüber, dass er Rom nicht anzünden ließ. Stattdessen war der verheerende Brand im Jahr 64 offenbar ein Unfall. Gleichwohl galt Nero als grausamer Herrscher, der seine Mutter ermorden ließ und Bedienstete den Löwen zum Fraß vorwarf, wenn ihm das Essen nicht schmeckte. So war auch der Job des Eisläufers an seinem Hof lebensgefährlich.

Zu den liebsten Gaumenfreuden des auch für seinen verschwenderischen Lebensstil berühmt-berüchtigten Diktators zählte gecrushtes Eis mit Sirup. Dafür wurden Männer bis in die Alpen geschickt, die von dort aus große Eisblöcke auf Eselkarren Hunderte Kilometer weit nach Rom transportierten. Eingepackt in Leinen und Stroh kam wohl auch ein Großteil der kalten Schätze an. Wehe aber, man brachte dem Kaiser geschmolzenes Eis.

Die Wiege für cremiges Speiseeis ist indes nicht Italien, sondern China: Bereits um 200 nach Christus genoss man dort eine Mischung aus Reispudding und gefrorener Milch. Der Entdecker und gebürtige Venezianer Marco Polo brachte im 13. Jahrhundert die Eiscremeidee von seinen Asienreisen mit nach Italien, wo es sich der Adel schmecken ließ. Katharina von Medici brachte die kalte Köstlichkeit nach ihrer Heirat mit Heinrich II. im 16. Jahrhundert dann an den französischen Hof.

Teurer Genuss: Byakuya aus Japan

Byakuya-Eis ist teuer, denn es enthält seltene Trüffel. © Quelle: imago images/UIG

Die Eispreise steigen: Eine Kugel Eis kostet in der Großstadt im Schnitt mittlerweile 2 Euro. Zum Vergleich: Mitte der 1980er-Jahre kostete eine Kugel Eis in Westdeutschland vielerorts 30 Pfennig. Der Deutsche Konditorenbund, der auch die Anbieter von selbst gemachtem Eis vertritt, führt als Grund für die Preissteigerung „stark gestiegene Qualität“ an, gute Zutaten kosteten nun mal mehr. Auch die Kugeln seien größer geworden, heißt es bei Uniteis, der Vereinigung der italienischen Eismacher in Deutschland.

Eine Alternative zu Kugeln ist Rolleis, das seinen Ursprung in Südkorea und Thailand hat. Es wird auch hierzulande immer beliebter. Dabei wird Speiseeis mit diversen Zutaten auf einer Edelstahlplatte so lange gehackt, geschabt und verstrichen, bis es besonders cremig ist. Anschließend wird das Eis dünn aufgerollt und in einem Becher kunstvoll arrangiert. Das hat seinen Preis: eine einfache Portion kostet im Schnitt 5 Euro. Das teuerste Eis indes kommt aus Japan, das ebenfalls als Land der Eisliebhaber gilt. Die Sortenvielfalt dort ist immens. Dazu zählt Byakuya, was so viel wie „weiße Nacht“ bedeutet. Es besteht aus einem seltenen weißen Trüffel, Parmesankäse und Sake – muss man mögen und bezahlen können: Eine Portion kostet derzeit umgerechnet 5894 Euro.