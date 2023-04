Warum wir so gerne suchen – nicht nur zu Ostern

Für viele Kinder ist es der Höhepunkt dieses Wochenendes: Sie suchen im Garten oder beim Spaziergang nach Schokoeiern. Eltern und Großeltern sind meist entzückt von den kleinen Entdeckern. Doch was treibt uns überhaupt zum Suchen an? Und warum ist manch einer ständig im Suchmodus?

Hannover. Bei der Frage nach dem christlichen Ursprung des Osterfestes geraten inzwischen so einige ins Schlingern. So ganz genau bekommen es nicht alle zusammen, wie das laut Bibel mit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu war. Eindeutig ist hingegen für die meisten, wie sie dieses Wochenende verbringen möchten: Rund 80 Prozent der Deutschen freuen sich Umfragen zufolge darauf, ein paar Tage Zeit mit der Familie zu haben und sich mit Freunden zu treffen. Auch ein Präsent gehört für die meisten dazu: Immerhin drei Viertel der Deutschen verschenken zu Ostern etwas, meist Süßigkeiten.

Die Geschenke fallen bei Weitem nicht so zahlreich und teuer aus wie zu Weihnachten. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es Ostern in den meisten Familien und Partnerschaften entspannter zugeht als rund um den Heiligabend. Der (Geschenke-)Stress vor den aktuellen Feiertagen ist geringer, der Erwartungsdruck, dass es beim Familienbesuch auf jeden Fall harmonisch zugehen muss, kleiner, und mit etwas Glück ist sogar das Wetter besser. Gut so, denn die traditionelle Ostereiersuche macht bei winterlichen Temperaturen und Graupelschauern nicht ganz so viel Freude.

Dabei ist die Suche nach Schokoeiern und -hasen für die meisten jüngeren Kinder der Höhepunkt zu Ostern. Und oft auch für die Eltern und Großeltern, die sich manchmal fast mehr über die Freude der Kinder zu freuen scheinen als diese über ein Schokoei, das sie unter einem Strauch im Garten oder hinter der Couchgarnitur im Wohnzimmer entdeckt haben.

Das hat sich gelohnt: Ostereiersuchen ist eine der beliebtesten Traditionen zum Osterfest. © Quelle: Mascha Brichta

Woher der Brauch kommt, dass Kinder auf die Suche nach Ostereiern geschickt werden? Da gibt es unterschiedliche Erklärungen. Eine besagt, dass in vor- und frühchristlicher Zeit Menschen sich zu Ehren der germanischen Frühlingsgöttin Ostara Eier, die schon damals als Zeichen der Fruchtbarkeit galten, schenkten. Die Kirche verbot das heidnische Gebaren, woraufhin die Eier heimlich überreicht worden sein sollen. Daraus habe sich der moderne Brauch des Eiersuchens entwickelt.

Aber auch im Christentum ist das Ei hochsymbolisch: Es steht für die Auferstehung Jesu Christi. Koptische Christen sollen sich schon im zehnten Jahrhundert zu Ostern gegenseitig rot gefärbte Eier geschenkt haben. In Mitteleuropa ist diese Tradition erstmals im 17. Jahrhundert schriftlich erwähnt. Zwei Jahrhunderte später scheint sie schon weit verbreitet gewesen zu sein, immerhin dichtete August Heinrich Hoffmann von Fallerslebens in „Das Osterei“: „Hei, juchhei! Kommt herbei! / Suchen wir das Osterei! / Immerfort, hier und dort / Und an jedem Ort! / Ist es noch so gut versteckt, / Endlich wird es doch entdeckt …“

Die Kulturgeschichte interessiert aber wohl nur die wenigsten Jungen und Mädchen. Dass sie mit solch einem Enthusiasmus nach Ostereiern suchen, geht laut Udo Rudolph, Professor für Psychologie an der Technischen Universität Chemnitz und Autor des Fachbuches „Motivationspsychologie kompakt“ (Beltz-Verlag), vor allem darauf zurück, dass der Mensch das Lebewesen mit der längsten Kindheit sei. In dieser langen Kindheit eigneten wir uns die mentalen Modelle an, die wir im Erwachsenenalter dann anwenden.

„Kinder lernen, indem sie spielen, und haben daran eine natürliche Freude“, sagt Rudolph. Ostereier zu suchen sei ein Spiel, und dabei gehe es wie bei jedem anderen Spiel um das Einüben von Denken, Fühlen und Handeln. Beim Suchen, erklärt er, üben Kinder, sich um etwas zu bemühen, und erfahren dabei zum Beispiel auch, wie es sich anfühlt, Erfolg oder Misserfolg zu haben, und wie sie damit umgehen können.

Zu den Spielregeln des Ostereiersuchens gehört aber auch, dass Eltern und Großeltern den kleinen Entdeckern die Sache nicht zu schwer machen.

Gewissensfrage: Wird der Schokohase aufbewahrt – oder gleich gegessen? © Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Manchmal liegen für Kinder nicht nur Erfolg und Misserfolg, sondern auch Erfolg und Erschrecken nahe beieinander. Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter erzählt in seinem Bestseller „Business Class“ eine Episode, die jetzt in der neuen Oster-Anthologie des Diogenes-Verlags, „Ab ins Körbchen“, erschienen ist. Darin erzählt ein Vater: „Unsere Kleine hat geweint, als sie den Schoggihasen gegessen hat. ‚Warum weinst du?‘, habe ich sie gefragt. ‚Arms Häsli‘, hat sie geantwortet. Aber gegessen hat sie ihn.“

Egal, ob es um Schokohasen oder anderes geht: Suchen macht nahezu allen Kindern Freude – zum Beispiel auch, wenn es in Bilderbüchern etwas zu finden gilt. Da werden schon Zwei- oder Dreijährige dazu ermuntert, in Wimmelbildern bestimmte Tiere, Fahrzeuge oder Gegenstände aus der Kita zu entdecken. Und, natürlich, gibt es solche Bilderbücher auch über den Osterhasen und die Ostereiersuche. Sich auf solche Suchaufgaben einzulassen und sich darauf zu konzentrieren setzt spielerische Neugier voraus – und die haben die allermeisten Kinder reichlich.

Das gefällt den meisten Kindern: Details in Wimmelbildern entdecken. © Quelle: Christian Lindemann

Der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga (1872–1945) charakterisierte den Menschen als Homo ludens, als Spielenden. Nach Huizingas Theorie entwickelt der Mensch vor allem im und durch das Spielen seine kulturellen Fähigkeiten.

Neugier und Freude am Erkunden lassen im Erwachsenenalter nicht unbedingt nach, richten sich allerdings auf andere Bereiche. Dass Menschen nach Antworten auf philosophische Fragen des Lebens und Lösungen für praktische Probleme des Alltags suchen, ist Motor für gesellschaftlichen, technischen, medizinischen Fortschritt. Auch wenn das oft an Grenzen stößt: Je komplexer ein Pro­blem ist, desto komplexer gestaltet sich die Suche nach einer Lösung.

Der Mensch als Jäger, Sammler und Sucher

Der Mensch ist seit Jahrtausenden Jäger und Sammler. Und er suchte eben nicht nur nach Beeren und Kräutern. Wir suchen nach dem Sinn des Lebens, nach der großen Liebe, nach Glück, nach dem wahren Selbst, nach Sicherheit, nach den Fehlern der anderen, nach der verlorenen Zeit … Und wenn wir auf die Schnelle wissen wollen, wie die Hauptstadt von Burkina Faso heißt, bemühen die meisten von uns eine Suchmaschine. Die dann anzeigt: Ouagadougou.

Allerdings ist das Suchen im Erwachsenenalter in aller Regel kein Spiel. Menschen wenden erworbene Strategien an, um nach einer Lösung für ein reales Problem zu suchen, erklärt Psychologieprofessor Rudolph. Diese Strategien umfassen kognitive Fähigkeiten (also gute Strategien), emotionale Kompetenzen (etwa Misserfolgsbewältigung und Frustrationstoleranz) und natürlich auch Handlungskompetenzen. „Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir das als Kinder so unermüdlich eingeübt haben“, sagt Rudolph.

Ohne Belohnung ist das Suchen frustrierend

Vor Frustrationen und Verärgerung selbst in banalen Alltagssituationen schützt das allerdings nicht immer. Vom nervigen Suchen nach Lesebrillen können ziemlich viele Menschen berichten. Hat man das Gesuchte dann jedoch gefunden, kann das selbst bei alltäglichen Dingen ein Moment großer Freude sein. Das fühlt sich dann beinahe wie eine Belohnung für das Suchen an. Und dieser Belohnungsmoment ist wichtig – wer stets scheitert, nie sein Ziel erreicht und niemals etwas findet, wird sich nur mühsam für die nächste Suchaufgabe motivieren können.

Indien gesucht, Amerika gefunden: Christoph Columbus, hier auf einem Stahlstich aus dem 19. Jahrhundert. © Quelle: imago/imagebroker

Manch einer, so heißt es zumindest bei Johann Wolfgang von Goethe, ist gar nicht so versessen aufs Suchen. Sein Gedicht „Gefunden“ beginnt mit den Zeilen: „Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn.“ Dann findet das lyrische Ich eine wunderschöne Blume. Dass man unbeabsichtigt über etwas stolpert, kennt wohl nahezu jeder und jede. Serendipität oder Serendipity-Prinzip nennt man das Phänomen, etwas zu finden, nach dem man nicht bewusst gesucht oder gestrebt hat. „Manchmal findet jemand etwas, wonach er gar nicht gesucht hat“, sagte der britische Bakteriologe Alexander Fleming mal lakonisch. Nun, er entdeckte durch einen Zufall das Penizillin und erhielt später den Medizinnobelpreis.

Die Geschichte ist voll vom unbeabsichtigten Finden. Unzählige Menschen trafen die große Liebe, während sie eine andere Frau oder einen anderen Mann für sich zu gewinnen versuchten. Christoph Kolumbus landete in Amerika, als er den Seeweg nach Indien finden wollte. Und manchmal taucht bei der Suche nach Ostereiern ein Spielzeug oder Armband auf, das lange unauffindbar war. Auch ein Glücksmoment.