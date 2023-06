Die ideale Strandfigur braucht keine Schönheitsideale

Es gibt diesen schönen Spruch, den man sich jeden Sommer wieder vor Augen führen muss: „How to get a beachbody: 1. Have a body, 2. Go to a beach.“ Also Hauptsache, man hat einen Körper und einen Strand in der Nähe. So einfach kann es sein. Und trotzdem weisen uns Fitnessstudios vor der Sommersaison gern darauf hin, dass unser Körper noch einiges an Training benötigt, bevor wir uns damit am Strand blicke lassen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Körper darf aussehen, wie er ist

Mit Beachbody ist gemeinhin der schlanke, weiße, normschöne, mehr (Mann) oder weniger (Frau) muskulöse Körper gemeint. Eine Figur, für die man sich nicht schämen muss. Ich verrate Ihnen was: Mein Körper sieht nicht so aus. Die meisten sehen nicht so aus. Ich war in der Sauna und weiß: Es gibt eine wunderschöne Varianz an Körperformen. Und trotzdem müssen sich sowohl Frauen als auch Männer Sprüche, Beleidigungen und ungewollte Bewertungen anhören, wenn ihre Körper nicht der Schönheitsnorm entsprechen und sie es wagen, trotzdem Badekleidung zu tragen und sich darin an einen Strand zu legen.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als ich jung war, habe ich auch bei größter Hitze immer eine Strumpfhose unterm Kleid oder Rock getragen. Weil ich mit der Gewissheit geschwitzt habe, dass anderen meine wirklich furchtbaren Oberschenkel nicht zuzumuten seien. Heute sind meine Oberschenkel nicht schmaler geworden, im Gegenteil. Aber sie dürfen jetzt atmen. Weil ich gelernt habe, dass ich nur diesen einen Körper habe und er ziemlich viel für mich leistet. Mein Körper war nicht nicht gut für mich. Sondern nicht gut genug für andere. Und diese anderen – die können mich jetzt mal.

Das Recht auf Unversehrtheit gilt auch für die Psyche

Jeden Sommer schreiben mir Menschen auf Instagram, ich hätte ihnen die Freude an der Sonne zurückgegeben, weil ich mal dazu riet, sich Deocreme auf die Innenseite der Oberschenkel zu schmieren, anstatt in eng anliegenden Radlerhosen einzugehen, um sich keine Wunden zu rubbeln. Alle Schenkel haben das Recht auf Freiheit. Und: Alle Körper haben das Recht auf Unversehrtheit. Das gilt nicht nur für äußerliche Verletzungen, sondern auch für psychische Angriffe. Wer meint, anderen erklären zu müssen, wie dick, dünn, tätowiert, beharrt oder muskulös sie zu sein haben, hat in allererster Linie ein Problem mit sich selbst. Körper existieren nicht, um bewertet oder kommentiert zu werden.

Alle Schenkel haben Freiheit verdient

Probieren Sie es mal aus: Sobald man aufhört, andere zu verurteilen, kommt einem der eigene Körper plötzlich auch ganz okay vor. Denn eines musste ich mir – angesichts der überall plakatierten und gephotoshoppten Ideale – klarmachen: Selbst, wenn ich alle Kraft und finanzielle Ressourcen ausschöpfe, werde ich niemals so aussehen. Mein Körper ist kleinwüchsig. Ich habe einen Bauch und Brüste und einen Po. Und Oberschenkel. Und viel davon. Was für eine Verschwendung an Lebenszeit wäre es, nur daran zu arbeiten, anderen gefallen zu wollen, wenn ich stattdessen viele gute Bücher lesen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin meinem Körper inzwischen eine gute Freundin. Er trägt mich durchs Leben, er hat ein Kind ausgetragen und geboren und macht seine Sache sonst auch ganz gut. Da darf er aussehen, wie er ist. Wir müssen uns nicht schön finden. Es reicht, wenn wir in diesem Sommer endlich anfangen, uns und andere zu akzeptieren. So, wie sie sind.

Ninia LaGrande ist Autorin, Moderatorin und Schauspielerin. Sie sitzt im Gleichstellungsbeirat der deutschen G7-Präsidentschaft.

In der Kolumne „Auf der Couch“ schreiben wechselnde Expertinnen und Experten zu den Themen Diversität, Achtsamkeit, Karriere und Gesundheit.