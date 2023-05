Die Lösung liegt auf der Hand: Warum es ohne Kompromisse nicht geht

Hannover. Geht es im Urlaub ans Meer – oder in die Berge? Kommt die Schwiegermutter für ein Wochenende zu Besuch – oder, wie sie gern möchte, für eine ganze Woche? Übernimmt der Kollege etwas von den angekündigten neuen Aufgaben – oder lässt man es gelten, dass er dafür „viel zu überlastet“ ist?

Und das sind nur die kleinen, alltäglichen Situationen.

In der Partnerschaft, der Familie, im Berufsleben, selbst in der Freizeit – man muss sich mit anderen Menschen besprechen, abstimmen und aushandeln, was wann wie getan werden soll. Sprich: einen Kompromiss finden. Der Duden definiert ihn als „Übereinkunft, Ausgleich, Zugeständnis“. Allerdings ist der Weg zu einer Übereinkunft oft holprig, das Ringen um einen Ausgleich zäh und die Fähigkeit, Zugeständnisse zu machen, nicht bei allen Menschen gleich ausgeprägt.

Manche scheinen sich das Aushandeln von Übereinkünften sogar regelrecht abtrainieren zu wollen. Das zumindest legen Ratgeber und Workshops nahe, die – laut Ankündigung – lehren, wie man „kompromisslos verhandelt“, „kompromisslos glücklich“ oder gar „kompromisslos frei“ wird. Wie weit führt ein solches Coaching? Warum sollten die Bedürfnisse der anderen nicht ebenso bedeutsam sein wie die eigenen? In allen Situationen ist es wichtig, auch die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und seine Interessen zu berücksichtigen.

Wer nicht immer gleich die Machtfrage stellen will, weiß, dass es ohne Aushandeln nicht geht. Die meisten lernen das – wenn auch meist widerwillig – schon im Kindesalter. Es ist schlicht Bestandteil des Zusammenlebens, unterschiedliche Interessenslagen irgendwie in Übereinstimmung zu bringen. Je bessere Argumente wir vorzubringen haben, desto mehr können wir den anderen oder die andere vielleicht davon überzeugen, auch unsere Sicht der Dinge zu bedenken und von seinen oder ihren Vorstellungen etwas abzurücken. Im Idealfall findet sich dann eine Lösung, mit der beide Seiten leben können. „Ein Kompromiss ist eine Einigung mit gegenseitigen Zugeständnissen“, sagt der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger, der mehrere Bücher über Freundschaft und Partnerschaft, etwa „Macht und Leidenschaft in der Liebe“, geschrieben hat. Laut Krüger komme es bei der Einigung in Partnerschaften allerdings nicht allein auf Argumente an, sondern auch auf Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit. „Dadurch verfügen wir über eine gute innere Stabilität und sind toleranter und auf Ausgleich bedacht. Dann wissen beide, dass sie nur zusammen gewinnen können, und sind großzügig, weil ihnen dann auch der andere entgegenkommt.“

Der aggressive Siegertypus, der meint, „kompromisslose Härte“ nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Privaten beweisen zu müssen, zählt – zum Glück – zu den Auslaufmodellen. Diejenigen, die um ihrer Eitelkeit oder ihres Selbstbildes willen immer recht behalten wollen, begreifen Toleranz und das Bemühen um einen Kompromiss als Schwäche.

Dabei ist die Bereitschaft und Fähigkeit zum Ausgleich eine Stärke und ausgesprochen konstruktiv. Vor allem aber ist sie notwendig. In einer komplexen Welt, in der unendlich viele Einzelinteressen aufeinandertreffen und zahllose Konflikte zu bewältigen sind, ist die Suche nach Ausgleich existenziell. Kompromisse finden und eingehen zu können ist eine entscheidende Sozialtechnik – und je besser wir sie beherrschen, desto mehr nützt uns das.

Kompromissbereitschaft setzt Selbstbewusstsein voraus, sagt der Psychologe Wolfgang Krüger. © Quelle: Gerald Wesolowski/dpa-tmn

Und das nicht nur im Privaten. Tagespolitik bedeutet ja nicht, imponierende Ideen zu entwickeln. Den größten und wenig schillernden Teil des politischen Alltags und Handelns macht aus, wie man für Projekte Unterstützung und politische Partner findet, die an der Umsetzung mitarbeiten. Das setzt unter anderem Kompromissfähigkeit voraus. Erst recht, wenn wie in der Ampelkoalition in Berlin gleich drei Parteien mit je eigener Agenda Beschlüsse auszuhandeln haben. Jedes Gesetz ist ein Kompromiss. Das muss man aber nicht bedauern.

„Kompromisse sind das Salz der Demokratie“, sagt Krüger. Das Aushandeln wirke zwar manchmal so wie der Handel auf mittelalterlichen Märkten und werde daher mitunter als Schwäche wahrgenommen. Die Alternative zum Kompromiss ist die autoritäre Herrschaft des einen über den anderen. „Nur in autoritären Systemen gibt es nur eine Meinung, Diktaturen sind nie auf Dauer kompromissfähig“, sagt Krüger. „Insofern wirken Kompromisse selten erhaben, sie werden nicht bejubelt, sind aber für das Funktionieren der Demokratie unentbehrlich, weil nur so Lösungen gefunden werden können, die von der breiten Mehrheit getragen werden.“

Sobald es ums Gendern geht, ist bei vielen Schluss mit der Kompromissbereitschaft

Selbst wenn man guten Willen auf allen Seiten voraussetzt, kann es harte Arbeit sein, eine gemeinsame Lösung zu finden. „Kompromisse werden langsam und unter Schmerzen geboren“, schreibt die österreichische Autorin Eva Menasse in ihrem Essay „Gedankenspiele über den Kompromiss“ (Droschl-Verlag). Sie erwachsen aus einer Zusammenarbeit, gegen die sich erst einmal alles sträube, so Menasse.

Wie sehr sich da etwas sträubt, ist in zahlreichen aktuellen Debatten zu beobachten. Sobald es zum Beispiel um das Gendern oder um Identitätsfragen geht, ist bei einigen Leuten Schluss mit der Kompromissbereitschaft. Lehrer*in? Niemals! Von Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten der Letzten Generation und denjenigen, die freie Fahrt für freie Bürger als unveräußerliches Menschenrecht ansehen, ganz zu schweigen. Da treffen nicht nur gegensätzliche Weltsichten und Wertvorstellungen aufeinander, sondern oft ist es auch mit der Bereitschaft zum Diskurs nicht allzu weit her.







Wer in einer sozialen Blase lebt, verliert schon mal die Fähigkeit, andere Meinungen für selbstverständlich zu halten und auszuhalten – und gemeinsam mit anderen Menschen nach Lösungen zu suchen. Zumal man dafür grundsätzlich anerkennen muss, dass der oder die andere möglicherweise berechtigte Forderungen stellt. Rechthaberei und Überheblichkeit sind schlechte Voraussetzungen dafür, Kompromisse zu finden.

Vom französischen Politiker Aristide Briand (1862–1932), einem der Verhandlungsführer der Verträge von Locarno in den 1920er-Jahren, stammt der Satz: „Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle unzufrieden sind.“ Das Bonmot macht deutlich, dass für einen echten Kompromiss jeder und jede Zugeständnisse machen muss. Nur nachzugeben, weil man einem Streit aus dem Weg gehen und seine Ruhe haben möchte, schafft keinen wahren Ausgleich. Höchstens erzielt man so einen faulen Kompromiss, der weder dauerhaft sein kann noch Belastungen standhält.

Faule Kompromisse darf es nicht geben

In seinem bereits 2010 im Original veröffentlichten Buch „Über Kompromisse und faule Kompromisse“, das auf Deutsch im Suhrkamp-Verlag erschienen ist, schreibt der israelische Philosoph Avishai Margalit darüber. Der heute 84-Jährige war jahrzehntelang in der israelischen Friedensbewegung aktiv und denkt in seinem Buch vor allem über den Zusammenhang von Kompromiss, Frieden und Gerechtigkeit nach. Er meint: „Faule, das heißt verwerfliche Kompromisse darf es nicht geben, auch nicht um des Friedens willen. Andere Kompromisse sind jeweils einzeln zu prüfen und sollten nach ihren Vorteilen beurteilt werden.“ Durch Kompromisslosigkeit können durchaus beide Seiten etwas verlieren.

Ein guter Kompromiss kann zu einer Entspannung beitragen, von der alle profitieren – zumindest im Privaten, wo die Lage nicht annähernd so komplex und kompliziert ist wie in Margalits Heimat.

Beleuchtet in ihrem Essay den Kompromiss: Autorin Eva Menasse. © Quelle: Björn Schaller

Doch auch Kompromissbereitschaft stößt an ihre Grenzen. „Ein Kompromiss ist gut, wenn meine Kernüberzeugungen erfüllt sind und meine eigene Handschrift erkennbar ist“, sagt Psychotherapeut Krüger. Gerade während der Corona-Pandemie haben sich viele mit Freundinnen und Freunden oder Angehörigen über Fragen zum Impfen, zum Maskentragen oder zum Auslöser der Pandemie (Fledermaus oder Labor?) gestritten, wenn nicht gar zerstritten. In solchen Diskussionen zu einem Ausgleich zu kommen war oft unmöglich – „weil sich die Überzeugungen der Partner so weit entfernt hatten, dass hier massive Unterschiede in den Wertüberzeugungen deutlich wurden“. Jede Gesellschaft braucht gemeinsame Überzeugungen. Aber sie braucht auch gesellschaftliche Räume, in der jeder nach seiner Fasson leben kann.

Mit Menschen, die Fakten leugnen, ist es schwer, sachbezogene Kompromisse zu finden. Ebenso wie mit Heißspornen. Draufgänger brauche man am allerwenigsten, wenn es darum gehe, Konfliktparteien, die oft seit vielen Jahren blutig und rachsüchtig miteinander verstrickt sind, zur Zusammenarbeit zu bewegen, schreibt Menasse in ihrem 2020 veröffentlichten Essay. „Die Draufgänger beginnen die Kriege, sie brechen sie mutwillig vom Zaun, und es braucht Kompromissfähige, die sie später mühsam beenden.“