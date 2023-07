Donauwelle: Was sie mit einem verliebten Bäcker und Schneewitchen zu tun hat

Wenn die Gabel zuerst durch eine knackige Schokoladenschicht, dann in süße Buttercreme und zuletzt in marmorierten Kuchenboden mit saftigen Kirschen fährt, dann gibt es kein Halten mehr: Die Donauwelle rauscht über einen hinweg. Streng genommen ist die süße Köstlichkeit kein Kuchen, sondern eine Torte. Wie ein Blechkuchen wird sie allerdings in einer rechteckigen Form gebacken und in viereckigen Stücken serviert. So oder so können auch weniger erfahrene Hobbybäcker vor Gästen mit dieser Kreation glänzen.

Wie lange die Donauwelle bereits über Verkaufstresen und Kaffeetisch schwappt und von woher sie stammt, liegt im Dunkeln. Man geht allerdings davon aus, dass ihr Name auf die verschiedenfarbigen Teigschichten sowie die wellenförmige Schokoladenglasur zurückzuführen ist. Beides soll an die Wellen der Donau erinnern.

Der Kuchen wird in einigen Regionen aber auch Schneewittchenkuchen genannt. Wie bei der märchenhaften Prinzessin mit der Haut weiß wie Schnee, den Lippen so rot wie Blut und dem Haar so schwarz wie Ebenholz finden sich diese Farben auch in der schokoladig-fruchtigen Torte wieder.

Was hat es mit dem verliebten Bäcker auf sich?

In Österreich heißt es, dass ein verliebter Bäcker die Torte erfunden habe. Zu dem Namen sei es gekommen, weil seine Geliebte dem schönen Schneewittchen glich und er beim Backen dem Walzer „An der schönen blauen Donau“ gelauscht habe. Auch wenn keine dieser Geschichten belegbar ist: Klar ist, dass die Torte auch heute noch in Bäckereien und Caféhäusern beliebt ist.

Um eine Donauwelle zu backen, muss zuerst der Teig hergestellt werden. Dafür fünf Eier trennen. Das Eiweiß mit 50 Gramm Zucker steif schlagen und die Mischung beiseitestellen. Dann die Eigelbe mit 150 Gramm Zucker und 125 Milliliter Öl schaumig rühren. 250 Gramm Mehl, zwei Teelöffel Backpulver und 125 Milliliter Wasser dazugeben und erneut gründlich mischen.

Dann den Teig halbieren und in eine Hälfte zwei Esslöffel Backkakao sowie zwei Esslöffel Milch geben und mischen. Sowohl in den dunklen als auch in den hellen Teig jeweils die Hälfte des steif geschlagenen Eiweißes geben und vorsichtig mit einem Spatel unterheben.

Die einzig wahre Buttercreme

Jetzt den Backofen auf 160 Grad Umluft (180 Grad Ober- und Unterhitze) vorheizen. Ein Blech mit hohem Rand mit Backpapier auslegen. Darauf den hellen Teig verteilen. Den dunklen Teig in Klecksen darüber geben und glatt streichen. 350 Gramm gut abgetropfte Schattenmorellen dazugeben und sanft in den Teig drücken. Das Ganze etwa 25 Minuten backen und gut auskühlen lassen.

Für die Buttercreme aus einem Liter Milch, zwei Paketen Vanillepuddingpulver und 75 Gramm Zucker einen Vanillepudding nach Packungsanleitung kochen. Etwas abkühlen lassen. Währenddessen 200 Gramm weiche Butter aufschlagen und dann unter Rühren mit einem Löffel portionsweise zum Pudding geben.

Die Buttercreme auf den abgekühlten Blechkuchen geben und glatt streichen. Den Kuchen kalt stellen. Dann 300 Gramm Zartbitterkuvertüre in einem Wasserbad schmelzen und einen Teelöffel Kokosöl dazugeben. Die Schokoladenglasur gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen und mit einer Gabel eine sanfte Wellenstruktur in den Guss ziehen. Alles noch einmal einige Stunden vor dem Essen abkühlen lassen. Das Rezept reicht für etwa 24 Stücke.