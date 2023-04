Eierwerfen, Spaziergänge und Strumpfhosen: 20 Fakten über Ostern

Alle Jahre wieder feiern wir Ostern. Meist ist es jene Zeit, in der das Wetter besser wird und es die Menschen deswegen nach draußen zieht zu Spaziergängen und Radtouren. Aber wieso feiern wir das Fest eigentlich? Und was hat es mit Bräuchen wie Osterfeuer und Eierfärben auf sich? Ein Blick ins Osternest.

Osterhase gegen Weihnachtsmann

Der Hase macht das Rennen: In Deutschland werden Jahr für Jahr mehr Schokoladenosterhasen verkauft als Schokoladenweihnachtsmänner. Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie waren es 2022 rund 239 Millionen Osterhasen gegenüber 169 Millionen Schokoweihnachtsmännern und -nikoläusen. Nur die Hälfte der Schokohasen made in Germany verbleibt üblicherweise in Deutschland. Der Rest geht ins Ausland, vor allem in die europäischen Partnerländer, aber auch in die USA, nach Kanada, Australien und Südafrika. Falsch ist übrigens die Annahme, dass nicht verkaufte Schokoladenweihnachtsmänner eingeschmolzen werden, um zu Osterhasen zu werden – das wäre nicht nur viel zu aufwendig. Auch aus hygienischen Gründen ist dies nicht erlaubt.

Verkaufen sich prächtig: Hasen aus dunkler und heller Schokolade. © Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Eierwerfen in Bulgarien

Ostereier werden gefärbt – das sieht man auch in Bulgarien als Normalfall an. Was jedoch danach mit ihnen geschieht, unterscheidet sich vom deutschen Brauch erheblich: Nach dem Gottesdienst am Ostersonntag nämlich werden die Eier nicht etwa versteckt wie hierzulande – sie werden vor der Kirche geworfen. Wenn das Ei dabei nicht beschädigt wird, soll das ein ganzes Jahr Glück bringen. Man färbt das erste Ei (und oft auch viele weitere) in Bulgarien wie in anderen Ländern traditionell rot – das soll an das Blut Christi erinnern. Dieses erste Ei wird übrigens nicht geworfen; es kommt vor eine Marienikone und wird dort aufbewahrt.

Wie viel geben die Deutschen für Ostergeschenke aus?

Weihnachtsgeschenke kennt jeder und jede – aber viele Menschen machen auch anlässlich von Ostern Geschenke. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab im April des vergangenen Jahres, dass mehr als 60 Prozent der befragten Deutschen Geld für Osterpräsente ausgeben – und zwar in ziemlich unterschiedlicher Höhe. Rund 12 Prozent gaben an, im Schnitt bis zu 20 Euro für Ostergeschenke auszugeben. Weitere 14 Prozent der Befragten sagten, dass sich ihre Ausgaben dafür auf bis zu 50 Euro belaufen würden, bei 9 Prozent waren es sogar bis zu 100 Euro, bei weiteren 5 Prozent mehr als 100 Euro. 33 Prozent der Befragten sagten, dass sie gar kein Geld für Ostergeschenke ausgeben. 6 Prozent machten keine Angabe dazu.

Fast jeder Deutsche bekommt zumindest statistisch zu Ostern einen Hasen– viele aber auch noch mehr und größere Geschenke. © Quelle: Daniel Karmann/dpa

Wieso satteln die Sorben Ostern auf?

Die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi verkünden in der Lausitz die Reiter, die Ostersonntag von Ort zu Ort reiten. In dieser Region, wo mit den Sorben das kleinste slawische Volk lebt, gibt es diese Tradition seit mehreren Hundert Jahren. Nach dem Gottesdienst satteln die Männer einer Gemeinde auf und reiten in die Nachbarorte – die Pferde sind aufwendig geschmückt, und die Männer tragen Zylinder und Gehrock. Zugelassen zu dieser Prozession per Pferd sind Männer und Jugendliche ab 14 Jahren. Doch in den vergangenen Jahren meldeten sich immer mehr Frauen zu Wort, die finden, dass beim Osterritt auch Reiterinnen mitmachen sollten. Das Osterreiten zieht zahlreiche Touristen an. Und überhaupt ist die Lausitz mit ihren Städten Hoyerswerda und Bautzen bekannt für ihre Ostertraditionen. Dazu gehört auch das Eierschieben. Das geht auf einen 1861 erstmals erwähnten Brauch zurück. Demnach ließen wohlhabende Bürger hart gekochte Eier, Obst, Brötchen und Nüsse in Bautzen den Hang zur Spree hinab rollen. Kinder aus ärmeren Familien sammelten die Leckereien am Ufer des Flusses ein. Heute kullern bunte Plastikbälle ins Tal, die gegen Geschenke eingetauscht werden können.

Aufgesattelt: Sorbische Osterreiter verkünden die Botschaft von der Auferstehung. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Mein Name ist Hase ...

... ich weiß von nichts: Ihre komplette Unschuld beteuern manche Leute gern mit dieser Redewendung. Mit dem gleichnamigen Tier hat sie jedoch nichts zu tun, vielmehr mit einem Heidelberger Jurastudenten namens Karl Victor von Hase. Einer von dessen Studienkollegen soll Hase im Jahr 1854 darum gebeten haben, dessen Ausweis zu bekommen. Ebenjener Kommilitone hatte zuvor bei einem Duell seinen Gegner erschossen und wollte deswegen nach Frankreich fliehen – dies aber ging nur mit einem amtlichen Dokument. Hase gab ihm daraufhin seinen Studienausweis, der Kommilitone floh damit und „verlor“ das Dokument anschließend. Es wurde gefunden und zurückgeschickt an die Universität. Die folgende Untersuchung konzentrierte sich auf den echten Hase – doch der erwiderte in einer Vernehmung: „Mein Name ist Hase, ich verneine die Generalfragen, ich weiß von nichts.“ Die entsprechende Redensart war – leicht verkürzt – geboren.

Mein Name ist Hase ...: Eigentlich hat diese Redewendung wenig mit Ostern zu tun. © Quelle: IMAGO/MiS





Woher hat die Osterinsel ihren Namen?

Sie liegt ziemlich abseits im Pazifik, gehört geografisch zu Polynesien, politisch jedoch seit 1888 zu Chile, selbst wenn sie von der chilenischen Küste gut 3500 Kilometer entfernt ist. Und sie trägt einen Namen, der dieser Tage in aller Munde ist: die Osterinsel. Ihren Namen erhielt sie, weil sie am Ostersonntag im Jahr 1722 vom niederländischen Forscher Jacob Roggeveen entdeckt wurde. Die Einwohner indes sollen das Eiland einst „Te Pito O Te Henua“ (Nabel der Welt) genannt haben, heute nennen sie es „Rapa Nui“ (große Insel). Bekannt ist die Osterinsel vor allem wegen der riesigen Steinstatuen, die dort stehen. Bis heute ist nicht sicher, was die Statuen zu bedeuten haben. Von einem jedoch sind Forscher überzeugt: Der Osterhase lebt nicht auf dieser Insel.

Die Osterinsel ist vor allem für ihre Skulpturen berühmt. © Quelle: imago/imagebroker





Wozu ist beim Färben die Strumpfhose gut?

Schon vor Wochen lagen die ersten hartgekochten und gefärbten Eier in den Supermarktregalen. In vielen Familien, Kitas und Schulen wurden Eier erst ausgepustet und anschließend bemalt, betupft und mit Öl eingerieben, was die zerbrechlichen Schalen aushielten. Zum Auspusten und Bemalen eignen sich vor allem die braunen Exemplare – deren Schale ist etwas robuster. Zum Färben greift man lieber zu weißen Eiern, denn die nehmen die Farbe besser an. Der Hang zum Retrotrend zeigt sich auch hier: Seit einigen Jahren ist es beliebt, die Eier wieder ganz natürlich zu kolorieren, etwa mit Spinat für grüne Exemplare, Kurkuma (gelb) oder Möhren (orange). Früher wurden Ostereier ausschließlich rot gefärbt, um an das Blut Christi zu erinnern. Heute ist man da weniger festgelegt. Für einen natürlichen Farbsud 250 Gramm eines klein geschnittenen Gemüses in einem halben Liter Wasser ungefähr eine Stunde lang auskochen, danach lässt man das Gemisch am besten noch mal so lange zum Durchziehen stehen. Dann kann man die Eier in diesem Sud kochen. Wer ein Muster färben möchte, sollte über das Ei eine alte Nylonstrumpfhose ziehen und zwischen Ei und Strumpfhose etwa Blätter oder Blüten schieben. Diese Stellen werden dann nicht mitgefärbt.

Wunderschöne Muster kommen dabei heraus, wenn man Eier in Strumpfhosen steckt und in Zwiebelschalensud färbt. © Quelle: Christin Klose/dpa-tmn





Bilby statt Hase in Australien

Der Osterhase mag hierzulande in diesen Tagen viel zu tun haben – nicht aber in Australien. Dort hat sich das „Easter Bilby“ – der Große Kaninchennasenbeutler – als Pendant etabliert. Er sieht in etwa so aus wie eine große Maus mit noch größeren Ohren und einer sehr spitzen Schnauze. Kinder halten das Bilby für das Tier, das die Ostereier bringt, und in den Supermärkten down under füllt seine Schokoladenversion die Regale. Ganz überraschend ist es nicht, dass der Osterhase in Australien nie richtig punkten konnte: Hasen und Kaninchen gelten dort als Plage, seit europäische Siedler sie im 19. Jahrhundert auf den Kontinent gebracht hatten. Kaninchen werden für Millionenschäden in der Landwirtschaft verantwortlich gemacht. Und sie sollen das Bilby im Wettbuddeln um unterirdische Gänge längst in die Wüstengebiete verdrängt haben. Dort gelten sie inzwischen als gefährdete Art.





Wieso brennen Ostern die Räder?

Die Fahrräder herauszuholen und eine erste längere Tour zu wagen, ist bei schönem Osterwetter eine tolle Sache. Im Harz und in anderen Gegenden Deutschlands hat man zu den Feiertagen allerdings andere Räder im Sinn. Seit rund 2000 Jahren lässt man im Harz zu Beginn des Frühlings brennende Räder die Berge hinunterrollen. Mit dem Ritual feierten die Menschen damals das Ende des Winters und ehrten die Sonne, die sich zu dieser Jahreszeit endlich wieder länger zeigte. Als die Region im späten 8. Jahrhundert christianisiert wurde, verbot man diese Räder zwar nicht, interpretierte sie aber neu: Fortan rollten sie zu Ehren Jesu Christi zu Ostern die Berge runter, die Speichen aus Stroh waren dabei in Form eines Kreuzes gestaltet. Noch aufwendiger sind die Osterräder in Lügde am Teutoburger Wald gearbeitet, die – nach fest vorgeschriebenen Vorbereitungen – mit Roggenstroh gefüllt werden. Am Abend des Ostersonntags, wenn es bereits dunkel ist, zündet man die Eichenräder an. Von einem Hügel, dem sogenannten Osterberg, aus rollen sie dann in Richtung des Flusses Emmer. Die Unesco hat diesen Brauch 2018 sogar in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Ein brennendes Osterrad „läuft“ den Berg hinab. Der Brauch der Osterräder in Lügde ist als immaterielles Kulturerbe bei der Unesco gelistet. © Quelle: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler





Die teuersten Ostereier der Welt

Ein Schrotthändler aus den USA machte 2014 den Fund seines Lebens: Er entdeckte auf einem Flohmarkt eines der damals acht als verschollen geltenden Fabergé-Eier. Wert: 33 Millionen Dollar. Fabergé-Eier sind Schmuckgegenstände in Form von Ostereiern, die zwischen 1885 und 1917 in der Werkstatt von Peter Carl Fabergé in St. Petersburg angefertigt wurden. Insgesamt 52 Stück stellte der Betrieb für den russischen Zarenhof her, einige weitere für andere Kunden. Alle gelten wegen ihrer Seltenheit und der reichhaltigen Verzierung als wertvollste Ostereier der Welt.

Original, ganz ohne Nougat: Fabergé-Ei zu Ehren der russischen Zarenfamilie. © Quelle: Tass

Wo gibt’s den längsten Hefezopf?

Für den Osterzopf, der bei vielen Menschen an diesem Wochenende auf den Frühstückstisch kommt, gibt es unterschiedliche Rezepte. Die Grundzutaten für den geflochtenen Klassiker sind Milch, Mehl, Hefe, Butter, Zucker, ein Ei – und vielleicht noch Vanillezucker, Zitronenschale, Rosinen und eine Füllung aus Nüssen oder Mohn. Und, klar, das Gebäck lässt sich auch in einer veganen Variante herstellen mit entsprechenden Ersatzzutaten. Unklar ist allerdings, wann und wo ein besonders opulentes Exemplar entstand. Der längste Osterzopf Deutschlands oder gar der Welt? Da melden sich gleich mehrere Städte, Gemeinden und Dörfer, in denen er gebacken worden sein soll, zu Wort. Besonders die Schweizer, die das Hefegebäck nicht nur zu Ostern gern auf den Tisch bringen, teilen Rekordverdächtiges mit. So wurde 2011 in Luzern am Vierwaldstättersee ein 212 Meter langer Zopf gebacken. Acht Jahre später meldete die Gemeinde Buochs einen neuen Rekord: Die Bäckerconfiseure aus dem Kanton Nidwalden präsentierten ein geflochtenes Backwerk von sage und schreibe 234 Metern Länge. Für den Zopf, der im Sommer entstand, hatten die Bäcker laut eigenen Angaben 230 Kilogramm Mehl, 85 Liter Milch, 15 Kilo Butter, fünf Kilo Hefe und mehr als 300 Eier verwendet.

Geflochtene Köstlichkeit: Ein traditioneller Hefezopf gehört in vielen Familien Ostern dazu. © Quelle: imago images / Westend61

Eine Osterspende vom König

„Maundy Thursday“ nennt sich im Britischen der Gründonnerstag, und an diesem Tag verschenkt der englische Monarch traditionell Geld. Queen Elizabeth II. hatte den Gottesdienst an diesem Tag zeit ihres Lebens für besonders wichtig erachtet und ihn während ihrer 70-jährigen Regentschaft nur fünfmal versäumt. Auch ihr Nachfolger und Sohn, König Charles III., wird sich an diesen Brauch halten. In diesem Jahr sollte er planmäßig am Gottesdienst in York teilnehmen. In jahrhundertealter Tradition verschenkte die Queen am Ende stets Silbermünzen an die ältesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es sind in der Regel solche, die sich besonders für die jeweilige Gemeinde eingesetzt haben. Dieser Brauch nennt sich „maundy money“. Der größte dieser Gottesdienste findet – auch dies ist Tradition – in jedem Jahr in einem anderen Teil des Vereinigten Königreichs statt und maximal alle zehn Jahre in London.

Was hat es mit dem Osterlamm auf sich?

Das Lamm ist neben dem Hasen ein weiteres Tier, das gern mit Ostern in Verbindung gebracht wird. Und das hat sehr viel religiösere Gründe. Das Lamm gilt bereits seit Jahrtausenden in unterschiedlichen Kulturen als Symbol des Lebens, der Reinheit und des Friedens – Begriffe wie Unschuldslamm deuten bis heute darauf hin. Auch in der Bibel taucht es auf: Johannes der Täufer spricht von Jesus als „Lamm Gottes“, das von Gott für die Sünden anderer Menschen geopfert wurde. Traditionell wurde das Lamm anlässlich des jüdischen Passahfestes geschlachtet. Man isst es bis heute am Ostersonntag.

Das Lamm wird – neben dem Hasen – mit Ostern in Verbindung gebracht. © Quelle: Ulf Dahl





Eine Parade für den Osterhasen

Hut und gut: Wenn New Yorker Ostern feiern, dann besorgen sie sich zuallererst auffallende Hüte und begeben sich zur Fifth Avenue. Dort findet zwischen der 29. und 57. Straße stets am Ostersonntag die wohl größte Osterparade der Welt statt – relativ unchristlich, aber mit viel Spaß. Das Ganze soll in den 1870er-Jahren eher durch Zufall begonnen haben, bürgerte sich aber schnell ein in den Veranstaltungskalender der Stadt. Auch in anderen amerikanischen Städten gibt es solche Paraden, nirgends jedoch so schillernd wie in Manhattan. Irving Berlin – der der Welt Songs wie „White Christmas“ und „Puttin‘ on the Ritz“ bescherte – schrieb sogar mal ein Lied darüber: „Easter Pa­rade“, veröffentlicht 1933 auf Basis einer seiner Melodien aus dem Jahr 1917. Heute ist die Parade ein bisschen zu einem Karnevalsumzug mutiert. Manche Menschen kommen im Hasenkostüm – und viele reisen eigens dafür an.

Wieso ein Spaziergang Ostern so besonders ist

Ältere Menschen zitieren rund ums Osterwochenende gern mal aus Goethes „Faust“: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche / Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, / Im Tale grünet Hoffnungsglück; / Der alte Winter, in seiner Schwäche, / Zog sich in rauhe Berge zurück ...“ Das schrieb der Dichterfürst vor mehr als 200 Jahren. Heute, in Zeiten des Klimawandels, sind Ströme und Bäche in flacheren Gegenden nur selten vereist. Die Tradition jedoch, an diesem Wochenende zum Spaziergang aufzubrechen – vielleicht sogar zum ersten ausgedehnten des Jahres – hat sich in vielen Familien gehalten. Für manche ist das eine Gelegenheit, zwischen Bäumen und Sträuchern Schokoeier für die Kinder zu verstecken. Andere nutzen es als Auszeit zwischen üppigen Mahlzeiten. Und wieder andere halten sich einfach gern in der Natur auf. Auch der Osterspaziergang hat einen religiösen Hintergrund: Er sollte an den Gang der Jünger nach Emmaus erinnern. Mittlerweile begreifen die meisten ihn als Freizeitvergnügen – je besser das Wetter, desto besser auch die Laune beim österlichen Wandern. „Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein!“, heißt es bei Goethe.

Das hat Tradition: Bei vielen steht am Osterwochenende ein Spaziergang auf dem Programm. © Quelle: Alexander Kaßner/sh-tourismus.de/MOCANOX

Warum feiern wir eigentlich Ostern?

Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu. Warum wechselt der Termin von Jahr zu Jahr, anders als Weihnachten? Ganz einfach: Die katholische Kirche hat im 4. Jahrhundert festgelegt, dass Ostern immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang fällt. Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag, dem letzten Sonntag vor Ostern. Gründonnerstag gilt als jener Tag, an dem Jesus das letzte Abendmahl gehabt haben soll. Karfreitag wurde er laut Bibel zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Ostersonntag soll er auferstanden sein, Ostermontag von zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gesehen worden sein. Er erläutert ihnen, dass der Messias all jenes erleiden musste, wie es die Schrift vorhergesagt habe. Später bricht er am Tisch einer Herberge das Brot, und in diesem Moment erkennen die Jünger ihn als Jesus. Alle übrigen beweglichen christlichen Feste werden heute vom Ostersonntag aus berechnet.

Warum gibt es das Osterfeuer?

Meist am Karsamstag, vielerorts aber auch am Ostersonntag werden in Deutschland Osterfeuer entfacht. Um die riesigen Haufen aus Holz und Gestrüpp versammeln sich die Bewohner der jeweiligen Gemeinden. Vor allem in Norddeutschland und Westfalen ist dieser Brauch üblich, aber auch im Alpenraum. Der Ursprung dürfte heidnisch sein – diese Vermutung legt ein Briefwechsel aus dem Jahr 751 nahe, in dem die Frage aufgeworfen wird, wie die Kirche zu Osterfeuern steht. Doch auch in der katholischen Kirche wird ein kleines Feuer entfacht, mit dem ein Priester die Osterkerze anzündet – diese soll Christus als Licht der Welt versinnbildlichen.

Osterfeuer gehören für viele Menschen zum Osterfest dazu. © Quelle: Frank Hammerschmidt/dpa





Wieso bringt ein Hase Ostereier?

Hühner legen Eier, Hasen verbuddeln sie bestenfalls – aber wieso bringt hierzulande ausgerechnet ein Hase die Ostereier? Der Frankfurter Arzt Johannes Richier nannte dies in seiner Dissertation aus dem Jahr 1682 „eine Fabel, die man Einfältigen und Kindern aufbindet“ – und schuf damit den ersten schriftlichen Nachweis über die saisonbedingte Nebentätigkeit der Hasen. Bereits in Byzanz galt der Hase als Symbol für Christus, den Auferstandenen. Er soll zudem Bote der germanischen Frühlingsgöttin Ostara gewesen sein, wobei deren Existenz heute höchst umstritten ist – selbst wenn ihr Name wunderbar zum Begriff Ostern passt. Doch wo auch immer der Osterhase seinen Ursprung hat: Groß raus kam er erst im 19. Jahrhundert, als die Süßwarenindustrie an Bedeutung gewann. Neue Produktionsmethoden ermöglichten damals die Herstellung von Schokoladenhasen.

Süße Nebentätigkeit: Der Hase bringt die Ostereier – so heißt es zumindest. © Quelle: Corinna Schaak

Ein Krimi in Norwegen

In Norwegen kommt zwar auch der Osterhase – vor allem aber kommt der Påsekrin, der Osterkrimi, auf den Markt. Seit 100 Jahren erscheint in dem skandinavischen Land pünktlich zu den Feiertagen ein Kriminalroman. Den Beginn dieser recht speziellen Tradition markierten die beiden Autoren des Buches „Bergensbahn in der Nacht geplündert“. Um den Verkauf anzukurbeln, sollen sie im Jahr 1923 ihren Krimi aufwendig beworben haben. Das zahlte sich aus: Das Buch, das kurz vor Ostern erschien, wurde zu einem großen Erfolg – und animierte Verleger, fortan jedes Jahr einen Påsekrin auf den Markt zu bringen.

Last Easter, I gave you my heart

Kommt Ihnen diese Zeile bekannt vor? Es gibt immer wieder Gerüchte, dass „Last Christmas“, einer der bekanntesten Weihnachtssongs, eigentlich ein Ostersong hätte werden sollen. Die englische Band Wham wollte demnach 1984 gemeinsam mit ihrer damaligen Plattenfirma auf die Schnelle ein Weihnachtslied veröffentlichen. Und angeblich griff Sänger George ­Michael dafür auf ein bereits zuvor von ihm geschriebenes Lied zurück: „Last Easter“ (letzte Ostern). Neuer Titel, neue Jahreszeit, fertig ist der Gassenhauer. Tatsächlich spielt Weihnachten in dem Song eigentlich nur eine Nebenrolle. Allerdings haben weder Michael noch seine Plattenfirma das Gerücht je bestätigt.

War „Last Christmas“ von Wham vielleicht ein Ostersong? © Quelle: Epic

