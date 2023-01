Einstieg in den Minimalismus: Mit diesen sechs Tipps klappt es

Weniger ist mehr: Dieser Spruch kommt nicht von ungefähr. Die Hannoveranerin Jasmin Mittag ist Expertin in Sachen Minimalismus und lebt heute zufriedener denn je. All ihr Hab und Gut passt in exakt zwei Handgepäckstücke: Wie und wo Sie am besten Ballast abwerfen können, erfahren Sie hier.