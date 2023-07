﻿Elmshorn ist „supernormal“ und fragt sich: Ist das nicht eigentlich ganz schön?

Als die Stadt Elmshorn 2017 ihren neuen Werbeslogan bekannt gab, gab es viel Spott. „Elmshorn – supernormal“ empfanden viele als peinlich, fast schon beleidigend. Trotz allem will der Bürgermeister den Slogan neu aufleben lassen. Denn Volker Hatje findet: An Normalität ist doch nichts verkehrt.

Es nieselt und es riecht nach Frühstück, wenn man am Bahnhof Elmshorn aus dem Regionalzug steigt. Ein ziemlich normaler Tag in der Industriestadt im Hamburger Umland: Je nachdem, wie der Wind gerade weht, trägt er mal den süßlichen Geruch von Müsli, mal eine aromatische Kaffeenote in die Stadt. Verantwortlich dafür sind der Kaffeehersteller Jacobs und das Unternehmen Peter Kölln, das mitten in Elmshorn Hafer- und andere Frühstücksflocken produziert. Doch abgesehen vom Geruch, der einem in die Nase steigt, will einen wenig überraschen in dieser Stadt.