Warum es manchmal schwer ist, sich zu entschuldigen – und wie es richtig geht

Ein unbedachter Satz, eine unsensible Reaktion, eine Handlung im Affekt – und die Folgen können verheerend sein: Jemand ist verletzt, empört, erschüttert. Und man selbst muss mit Konsequenzen wie Beziehungsaus, sozialer Ächtung, Jobverlust oder gar einer gerichtlichen Verurteilung rechnen. Man kann Gesagtes und Getanes nicht rückgängig machen, doch man kann die Folgen mildern. Mit einer Entschuldigung. Das allerdings klingt leichter, als es ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer Zweifel daran hat, braucht nur mal das Radio aufzudrehen: Die Popmusik wäre um einiges an Poesie und Herzschmerz ärmer, wenn „Verzeihung“ nicht das schwierigste Wort überhaupt wäre. Man denke nur an Elton John, der es mit „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ auf den Punkt gebracht hat. Oder an die Reuebekenntnisse „Apologize“ von One Republic und „Please Forgive Me“ von Bryan Adams oder an Tracy Chapmans „Baby Can I Hold You“, wo es heißt: „Entschuldigung ist alles, was du nicht sagen kannst.“

Formulierung ist eine Herausforderung

Dieses Unvermögen ist kein Einzelfall. Wieso aber kommt eine Entschuldigung vielen nicht so leicht über die Lippen? Andererseits wird der Ausdruck „Sorry“ oft inflationär gebraucht. Und ist Schweigen manchmal vielleicht doch eine Option, wenn einem etwas leidtut?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist besser, keine Entschuldigung anzubieten, als eine schlechte“, soll George Washington mal gesagt haben. Was aber unterscheidet eine gute von einer schlechten Entschuldigung? Gerade in der deutschen Sprache stellt schon die Formulierung an sich eine Herausforderung dar, wie etwa das Beispiel Wolfgang Kubicki zeigt: Der FDP-Politiker, der den grünen Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck jüngst in einem Interview mit Wladimir Putin verglichen hatte, ruderte einen Tag nach der Äußerung zurück und gab eine öffentliche Erklärung ab, die er mit folgendem Satz einleitete: „Ich möchte mich in aller Form bei Robert Habeck entschuldigen.“

Entschuldigung sollte persönlich erfolgen

Der sonst so sprachgewandte Kubicki müsste eigentlich wissen, dass man sich streng genommen nicht selbst entschuldigen, also aus einer Schuld entlassen, kann. Richtig muss es heißen: „Ich bitte um Entschuldigung.“ Jemand anderen ausdrücklich darum zu bitten, ihn von Schuld freizusprechen, verdeutlicht noch stärker, dass man Schmach und Fehler eingesteht. Und was bedeutet überhaupt „in aller Form“? Ist eine schriftliche Erklärung die korrekte Form?

„Eine Entschuldigung sollte nach Möglichkeit immer persönlich erfolgen, denn am Auftreten, am Ton kann die Adressatin oder der Adressat dann besser erkennen, ob sie aufrichtig ist“, sagt Alexandra Bielecke. Die Diplom-Psychologin ist Vorsitzende des Bundesverbands Mediation. Mediation bedeutet Vermittlung. Ziel ist es, mithilfe eines neutralen Dritten Konfliktparteien auf freiwilliger Basis an einen Tisch zu bringen und gemeinsam mit ihnen außergerichtliche Wege zur Streitbeilegung zu finden. Angestrebt wird stets eine Win-win-Situation für beide Parteien.

Wer Reue zeigt, kann auf Versöhnung hoffen

Dabei muss es nicht zwingend auf die Entschuldigung nur einer Partei hinauslaufen: „In der Mediation fragen wir nicht danach, wer schuldig ist. Vielmehr handelt es sich um einen Prozess, in dem es darum geht, zu verstehen, was vorgefallen ist und ob bewusst oder unbewusst soziale Regeln gebrochen wurden. Falls ja, warum, und was haben sie für Folgen? Im Vordergrund steht, Verständnis füreinander aufzubringen“, erläutert Bielecke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer Reue zeigt, kann auf Versöhnung hoffen, und, wie beim Täter-Opfer-Ausgleich im Strafrecht, auf eine mildere Strafe. Aufrichtigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ein lapidares „Es tut mir leid“ reicht nach Bieleckes Ansicht nicht: „Aufrichtigkeit bedeutet, dass jemand wirklich das eigene Fehlverhalten reflektiert hat und sich ernsthaft darauf einlässt, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Außerdem muss der Wille erkennbar sein, am Verhalten etwas zu ändern.“

Entschuldigen kann die eigene Last erleichtern

Manchmal reicht aber auch das nicht, damit einem vergeben wird. Zumindest nicht sofort. Bielecke, die als Mediatorin in Berlin in den Bereichen Wirtschaft, Justiz und Soziales arbeitet, kennt genügend Fälle, in denen bei den Adressatinnen und Adressaten einer Entschuldigung „die Seele oft hinterherhängt“. Verzeihen, sagt sie, brauche manchmal viel Zeit. Dabei gebe es auch durchaus Menschen, die diese Situation ausnutzen, etwa indem sie bewusst zögern, dem anderen zu vergeben. So etwa, wenn ein Partner fremdgeht und sich danach besonders um den Betrogenen bemüht. Der genießt die Situation und möchte nicht, dass diese Art der Reuebekundung womöglich schnell wieder endet.

In manchen Fällen hofft man auch vergeblich auf Vergebung. Dann muss man damit leben, denn: „Es gibt kein Recht auf Verzeihen“, sagt Bielecke. Sie ist dennoch davon überzeugt, dass es nie zu spät ist, sich zu entschuldigen. Allein das Aussprechen könne die eigene Last erleichtern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Öffentliche Entschuldigung kann wie Geständnis wirken

Manchmal aber macht eine Entschuldigung alles noch schlimmer: Einer 2019 veröffentlichten Studie der Columbia University in New York zufolge heizen öffentliche Entschuldigungen die Wut über das zuvor Gesagte oder Getane noch an, weil sie wie ein Geständnis wirken, das die Entrüsteten in ihrer Haltung stärkt.

Das hat nicht zuletzt auch die offizielle Stellungnahme des Choreografen Marco Goecke gezeigt, nachdem er bei einer Premiere im Februar in Hannover einer Tanzkritikerin Hundekot ins Gesicht gedrückt hatte. Seine Entschuldigung verband er mit dem Vorwurf, er selbst sei auch beleidigt worden. Daraufhin ergoss sich in Medien und sozialen Netzwerken eine neue Empörungswelle über ihn. George Washington hatte also gar nicht so unrecht mit seinem Ratschlag.

Probleme beim Entschuldigen liegen in der Kindheit begründet

Männern fällt es offenbar besonders schwer, sich zu entschuldigen. Wohl, weil sie es mehr noch als Frauen als Zeichen von Schwäche werten. Eine Untersuchung der kanadischen Waterloo-Universität kam 2011 zu dem Ergebnis, dass Frauen sich häufiger entschuldigen, weil sie schneller die Notwendigkeit dafür sehen. Anderen Studien zufolge neigen sie auch im Alltag dazu, ständig „Sorry“ zu sagen. Etwa, wenn sie um eine Tüte an der Kasse bitten oder nicht schnell genug am Handy waren. Psychologen warnen davor, den Ausdruck zu oft zu gebrauchen: Es könnte auf ein niedriges Selbstwertgefühl hindeuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer sich gar nicht entschuldigen kann, hat aber ebenfalls ein grundsätzliches Problem: „Das liegt in der Kindheit begründet. In Familien, in denen es keine Streitkultur gibt, lernt man auch nicht, sich zu entschuldigen“, sagt Bielecke.