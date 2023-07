Im Hier und Jetzt bleiben: So schalten Sie im Urlaub richtig ab

Ein wohlverdienter Urlaub steht bevor und viele von uns sehnen sich nach einer Auszeit vom Alltag. Doch in einer Welt, die rund um die Uhr vernetzt ist, fällt es uns oft schwer, abzuschalten. Ob ständige Erreichbarkeit oder die Versuchung, in den sozialen Medien up to date zu bleiben – es gibt zahlreiche Ablenkungen, die uns daran hindern, uns richtig zu erholen. Doch es gibt Strategien, damit das gelingt.

Der erste Schritt, um im Urlaub richtig abzuschalten, besteht darin, loszulassen. Das bedeutet, dass wir uns bewusst von unseren beruflichen und persönlichen Verpflichtungen distanzieren müssen. Es ist wichtig, uns selbst zu erlauben, uns mental von der Außenwelt zu lösen und uns auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Versuchen Sie, ganz im Hier und Jetzt zu bleiben.

Wandern, spazieren und entspannen

Die heutige technologiegetriebene Gesellschaft bringt uns viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Im Urlaub sollten wir uns bewusst Zeit für eine digitale Entgiftung nehmen. Das bedeutet, dass wir unsere Smartphones und Laptops beiseitelegen und uns von den ständigen Benachrichtigungen distanzieren. Indem wir uns von der virtuellen Welt abkoppeln, können wir unsere Aufmerksamkeit auf die reale Welt und unsere Mitmenschen lenken. Es ist erstaunlich, wie befreiend es sein kann, für eine Weile offline zu sein.

Ein wirksamer Weg, um im Urlaub richtig abzuschalten, besteht darin, sich mit der Natur zu verbinden statt mit dem WLAN. Nutzen Sie die Gelegenheit, um zu wandern, am Strand spazieren zu gehen oder sich in einem ruhigen Park zu entspannen. Die Natur hat eine beruhigende Wirkung auf uns. In einer Welt, in der Technologie allgegenwärtig ist, vergessen wir manchmal, wie schön es sein kann, das Echte zu erleben. Indem Sie bewusst auf technische Geräte verzichten und auch das Smartphone mal im Hotelzimmer oder im Rucksack lassen, können Sie Ihre Sinne schärfen und die Schönheit der Natur wiederentdecken.

Sich selbst in den Mittelpunkt stellen

Um abschalten zu können, ist es wichtig, klare Grenzen zu setzen. Aktivieren Sie Ihre „Out-of-Office“-Benachrichtigung und teilen Sie Ihren Kollegen und Kunden mit, dass Sie sich im Urlaub befinden und nicht erreichbar sind. Geben Sie auch eine alternative Kontaktmöglichkeit an, falls es wirklich dringende Anliegen gibt. Aber denken Sie daran, dass die meisten Dinge warten können. Indem Sie klare Grenzen setzen, können Sie Ihren Urlaub unbeschwerter genießen.

Denn ein Urlaub bietet die perfekte Gelegenheit, um sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Nutzen Sie die freie Zeit, um etwas für Ihre körperliche und mentale Gesundheit zu tun. Ob es nun Yoga am Strand oder einfach das Lesen eines guten Buches ist – nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich selbst und tun Sie das, was Ihnen guttut. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre eigenen Bedürfnisse und lassen Sie den Alltag hinter sich.