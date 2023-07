﻿Entspannt euch endlich: ein Hoch auf das Mittelmaß!

Sie ist klein, durchsichtig und begleitet mich fast durch jede Nacht: die Beißschiene. Ich brauche sie, weil meine Kiefermuskeln offenbar weiterarbeiten, wenn ich schlafe und meine Zähne aufeinanderpressen. So sehr, dass mein Kiefer morgens oft verspannt ist. Die Schiene hilft, den Druck rauszunehmen, und wird mich hoffentlich davor bewahren, in wenigen Jahren keine Kaufläche auf den Zähnen mehr zu haben.

Ich bin da überhaupt kein Einzelfall. Fast jeder, den ich kenne, besitzt mittlerweile eine Schiene. Die Beißschiene ist ein vergleichsweise kleines Beispiel. Aber es illustriert ganz gut, wie normal Stress in unserer Gesellschaft geworden ist.

Die Ansprüche an unser Leben sind in den vergangenen Jahrzehnten immens gewachsen. Nicht nur an unsere Performance im Beruf, sondern auch in der Freizeit. Das erzeugt Druck, möglichst erfolgreich im Job zu sein, eine tolle Beziehung zu führen, die Freizeit mit spannenden Aktivitäten zu füllen – und das alles am besten auch noch achtsam. Soziale Medien wie Instagram und Co. mit ihrer Flut an Bildern sind wie das Öl im Feuer, weil sie uns ständig mit dem vermeintlich guten Leben der anderen konfrontieren. Wie entspannt kann man im Urlaub einfach nur auf der Couch liegen, wenn andere in Portugal surfen gehen?

Jeder zehnte Erwerbstätige ist arbeitssüchtig

Um bei dieser steten Performance mithalten zu können, entsteht bei vielen das Gefühl: Gut ist nicht gut genug. Die britischen Psychologen Thomas Curran von der University of Bath und Andrew Hill (York St. John University) haben sich mit Perfektionismus beschäftigt und festgestellt: Junge Menschen werden immer perfektionistischer. Mit Neokapitalismus, Leistungsorientierung, Konkurrenzkampf, wachsender ökonomischer Ungleichheit und Unsicherheit biete unsere Gesellschaft den idealen Nährboden, um jegliches Maß über den Haufen zu werfen. Auch die Erwartungen der Eltern an ihre Kinder sind zwischen 1989 und 2019 deutlich gestiegen, so die Forschenden.

Was ist das Problem daran? Das Beste aus sich rausholen zu wollen klingt erst mal nach einem erstrebenswerten Ziel. Leistungsdruck sorgt dafür, dass wir konzentrierter sind, und kann uns auch motivieren. Er ist ein Antreiber. Das Streben nach Perfektionismus kurbelt die Wirtschaft an, und hätten manche Genies nur Mittelmaß angestrebt, gäbe es zahlreiche Erfindungen wohl nicht.

Kritische Köpfe pflegen, das Mittelmaß im Ton der Erbitterung auszusprechen, als drücke es die letzte Stufe der Verdammnis aus. Hans Magnus Enzensberger(1929–2022), deutscher Dichter und Schriftsteller

Das Problem ist nur: Sind die Ansprüche an sich selbst so hoch, dass sie nicht mehr erfüllt werden können, entsteht ein Gefühl des Versagens. Die Folgen können drastisch sein: Essstörungen, Angstzustände, Depressionen, Burn-out. Die Zahlen der davon Betroffenen haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Jeder zehnte Erwerbstätige ist laut einer aktuellen Studie des deutschen Bundesinstituts für Berufsbildung zudem arbeitssüchtig. Das heißt nicht nur, viel und lange zu arbeiten, sondern ein schlechtes Gewissen an freien Tagen und kaum Entspannung im Feierabend.

Leistungsgesellschaft und Mittelmaß – ein Widerspruch?

Höchste Zeit also, sich mit einem völlig unterschätzten Prinzip zu versöhnen: dem Mittelmaß.

Denn das Mittelmaß hat’s schwer. Nach dem WM‑Aus der Fußball­-Nationalmannschaft in Katar hieß es bei der Deutschen Welle: „Deutschland nur noch Mittelmaß“. Die jüngsten Ergebnisse der Viertklässler in Sachen Lesen überschrieb der „Spiegel“ mit „Deutschlands Grundschulkinder sind höchstens Mittelmaß“. Der Duden sagt „Mittelmaß, das“ und „Gebrauch: oft abwertend“. Hans Magnus Enzensberger analysierte in seinem Essay „Mittelmaß und Wahnsinn“ 1988: „Kritische Köpfe pflegen, das Mittelmaß im Ton der Erbitterung auszusprechen, als drücke es die letzte Stufe der Verdammnis aus.“

Mittelmaß – das klingt nach verpassten Chancen, ungenutztem Potenzial, fehlendem Antrieb und Faulheit. Wer mittelmäßig arbeitet, lebt und Sport macht, aus dem kann doch nichts werden. Ohne Fleiß kein Preis. Mittelmaß kann man sich in einer Leistungsgesellschaft nicht leisten, meinen viele. Warum eigentlich nicht?

In der Antike galt das Mittelmaß noch als erstrebenswert. Aristoteles plädierte in der „Nikomachischen Ethik“ für die „goldene Mitte“ in Abgrenzung zum Mangel und Übermaß: „Besonnenheit und Tapferkeit (gehen) durch Übermaß und Mangel zugrunde, werden aber durch das Mittelmaß bewahrt.“ Glücklich leben, das heißt, das Maßvolle dem Zügellosen, Rauschhaften vorzuziehen. Auch bei den Stoikern stand das „richtige Maß“ im Zentrum ihrer Ethik. Von Menschen wurde nicht erwartet, dass sie Außergewöhnliches vollbringen. Dafür hatte man ja die Götter.

Viele sind nicht so klug und kompetent, wie sie denken

Heute haben wir das Außergewöhnliche ins Diesseits verlagert: Die eigene Selbstoptimierung ist potenziell grenzenlos, der Maßstab sind die Besten der Besten. Es gibt zahlreiche Bücher, Podcasts, Ratgeber, wie man sein Leben und Sein verbessern kann. Soziologinnen und Soziologen sprechen sogar von einem „Zeitalter der Selbstoptimierung“.

„Heutzutage denken viele, sie können alles erreichen“, sagt Ricarda Steinmayr, Professorin für pädagogische Psychologie an der TU Dortmund. „Auch wenn hohe Ziele prinzipiell gut sind, überschätzen wir uns oft selbst.“ Die Wahrheit ist: Die meisten von uns sind nicht so klug, gut, kompetent, wie sie denken. In der Psychologie geht man davon aus, dass Eigenschaften wie Intelligenz oder auch Körpergröße normalverteilt sind. Das bedeutet, dass die meisten Menschen einen IQ von 100 haben. Weit unterdurchschnittlich intelligent oder hochbegabt sind nur etwa jeweils 2 Prozent der Bevölkerung.

Auch wenn hohe Ziele prinzipiell gut sind, überschätzen wir uns oft selbst. Ricarda Steinmayr, Professorin für pädagogische Psychologie an der TU Dortmund

Das klingt zwar erst mal ernüchternd, darin liegt aber auch eine Chance. Wer sich realistische Ziele setzt, ist zufriedener mit sich und seinem Leben. „Das subjektive Wohlbefinden einer Person ist umso größer, je kompetenter sie sich fühlt“, sagt Steinmayr. „Ich gerate dann in Stress, wenn ich mit meinen Kompetenzen die Anforderungen, die an mich gestellt werden, nicht mehr erfüllen kann.“

Wer sich von übersteigerten Erwartungen an sich selbst freimachen kann, kann dadurch auch grundsätzlich zufriedener werden. „Die meisten Menschen liegen irgendwo im durchschnittlichen Leistungsbereich und können deswegen nicht alle Spitzenleistungen erbringen“, sagt Steinmayr.

Mittelmaß als Treiber der Gesellschaft

Der Journalist Markus Reiter argumentiert in seinem Buch „Lob des Mittelmaßes“ sogar für das Mittelmaß als Treiber unserer Gesellschaft. „Unter mittelmäßigen Bedingungen setzt sich das Genie von alleine durch. Unter miserablen Bedingungen kann sich aber selbst eine mittelmäßige Intelligenz nicht ausbilden“, schreibt er. „Je besser die Mehrheit (!) der Schüler ausgebildet ist, desto höher das Wirtschaftswachstum – was auf jeden Fall bedeutet, dass die Bildungsinstitute weniger Wert auf Selektion der Besten legen sollten als vielmehr auf Förderung des Mittelmaßes“, zitiert er den Forscher Grover Whitehurst. Besser wäre eigentlich: mehr gut, weniger sehr gut.

Warum hat das Mittelmaß trotzdem so einen schlechten Ruf? Weil der größte Feind der Leistungsgesellschaft die Faulheit ist. „Unser ganzes System ist sehr kompetitiv und auf sozialen Vergleich ausgerichtet“, sagt Psychologieprofessorin Steinmayr. Jede Firma will den Besten der Besten, die Schnellste der Schnellen.

Dabei ist Mittelmaß nicht gleich auch Mittelmäßigkeit. „Das mittlere Maß ist für viele das Beste, was sie erreichen können“, sagt Steinmayr. „Und für manche ist selbst das noch sehr schwer.“

„Wenn man entspannt ist, gelingt einem viel“

Ein wohlwollender Blick aufs Mittelmaß gespickt mit etwas Trotz hilft, dem Exzellenzdruck etwas entgegensetzen zu können. Aktuelle Bewegungen wie die Forderungen nach einer Viertagewoche etwa zeigen gewissermaßen auch einen Wunsch nach Maßvollem. Was bringt eine 40‑Stunden-Woche, wenn das Leben darunter leidet? Was bringt der Chefposten, wenn er nicht vereinbar ist mit einer Familie? Die Prioritäten haben sich verschoben.

Und wer sagt denn, dass man das eigene Potenzial immer voll ausschöpfen muss? Wer sagt denn, dass die gesellschaftlichen Ideale auch die eigenen sind? Sich daran zu erinnern, dass Mittelmaß nichts Schlechtes ist, hilft, weniger Druck zu empfinden. Es ist ein innerer Akt des Widerstands gegen die Überforderungsgesellschaft. Ein Luftholen für Menschen, die äußere Maßstäbe und Erwartungen zu sehr verinnerlicht haben. Menschen, die ihr eigenes Können maßlos überschätzen. Und Menschen, die eigentlich ziemlich gut sind, aber viel zu gestresst von den Erwartungen an sie. Wie Jan Böhmermann in einer alten Folge „Bauerfeind assistiert“ sagte: „Wenn man entspannt ist, gelingt einem viel. Und wenn man nicht entspannt ist, dann wird’s scheiße.“

Viel Stress hilft nicht viel. Er hindert uns eher daran, das Beste aus uns herauszuholen. Vielleicht wird es ja ohne stressende Erwartungen an sich selbst wieder normaler, ohne Beißschiene zu schlafen.