Ein pinkfarbenes Kleid erregte 2011 im englischen Liverpool die Gemüter. Dabei boten weder Farbe, Form noch Länge Anlass für Anstoß, ebenso wenig wie die Trägerin Zoe Graham, die als Erste den Titel „Alternative Miss Liverpool“ gewinnen wollte – einen Schönheits­wettbewerb, der sich vor allem an Mitglieder der LGBTQ+-Community richtete. Vielmehr sorgte das Material des Kleids für Aufruhr: Es bestand aus 250 Metern Menschenhaar. In verschiedenen Pinknuancen war es eingefärbt und lockig um den Rock drapiert worden. Graham gewann den Wettbewerb. Doch die Debatte um ihr Kleid überschattete den Sieg. Eine Frage stand dabei im Mittelpunkt: Woher kam das verwendete Haar?

Steigende Nachfrage nach Haarersatz

Etwa zwei Drittel der im Jahr 2021 in den USA verkauften Haarteile, Perücken und Extensions, also Verlängerungen, bestanden laut des Marktforschungsunternehmens Grand View Research aus Menschenhaar. Mit einer alternden Gesellschaft, steigenden Einkommen und einem Schönheitsideal, das volles Haar propagiert, sagen die Marktforscher dem Handel mit Haarersatz insgesamt ein gewaltiges Wachstum voraus: Während der globale Markt für Perücken und Extensions 2021 noch auf 6,13 Milliarden US‑Dollar geschätzt wurde, soll er bis 2030 voraussichtlich auf einen Umsatz von 11,8 Milliarden US‑Dollar steigen.

Besonders bei Millennials und der Generation Z sind Extensions und Perücken aktuell beliebt. Hauptsächlich aus optischen Gründen – für eine Typveränderung, für größeres Volumen oder den Schutz des eigenen Haupthaars, etwa vor Hitze- oder Stylingschäden. Aber auch die verschiedenen Formen von Haarausfall sowohl bei Männern als auch Frauen nehmen laut Weltgesundheitsorganisation zu und steigern die Nachfrage nach Haarersatz.

Preis für Echthaar hängt von verschiedenen Kriterien ab

Dabei gelten Produkte aus Echthaar als besonders attraktiv: Sie kosten zwar meist erheblich mehr als synthetische Produkte, sind dafür allerdings meist langlebiger, können gewaschen und gestylt werden – und sehen natürlicher aus. „Wenn Sie mich nach einem Einkaufspreis für Echthaar fragen, ist das ungefähr so, als würden Sie den Preis eines Autos wissen wollen“, sagt Rainer Seegräf, Vorsitzender des Bundesverbands der Zweithaarspezialisten.

Der Preis hänge von mehreren Kriterien ab: vor allem von der Länge, Farbe und Qualität des Haars. „Je heller das Haar, desto teurer ist es“, sagt Seegräf. Für blondes Haar gibt es zwischen 5000 bis 7000 Euro pro Kilogramm – dunkles Haar ist im Einkaufswert pro Kilo etwa 400 bis 500 Euro wert. Zum Vergleich: Schulterlanges Haar wiegt etwa 85 Gramm, für eine Perücke benötigt man je nach gewünschter Haarlänge und Dichte etwa 150 Gramm Haar. Für Haarprodukte kommt nur unbehandeltes, also niemals chemisch gefärbtes, geglättetes oder gelocktes Haar infrage. Dies wird häufig auch als „virgin hair“ bezeichnet, jungfräuliches Haar. Woher das verwendete Echthaar genau stammt, wissen aber oft nicht einmal die Import­firmen. Auf ihren Websites inszenieren die größten Hersteller von Haarprodukten das Echthaar als Synonym für Selbstpflege und Wohlbefinden.

Großteil des Haares kommt aus indischen Tempeln

Mehrere Unternehmen schreiben, „ethisch unbedenkliches“ Echthaar aus Tempeln in der indischen Region Tamil Nadu zu beziehen. Im Hinduismus ist das Opfern von Haar eine religiöse Praxis: Dabei werden Menschen einige bis alle Haare auf der Kopfhaut rasiert oder abgeschnitten – als Zeichen der religiösen Hingabe. Wer die Haare opfert, bekommt dafür kein Geld. Allerdings verkaufen die Tempel das Haar in Auktionen an die Höchstbietenden. Dieses Geld nutzen sie, um den Tempelbetrieb zu finanzieren. Die übrigen Einnahmen aus dem Haarverkauf fließen in die örtliche Gemeinschaft, heißt es.

Laut Seegräf stammt ein Großteil des verarbeiteten Echthaars aus indischen Tempeln. Durch die Corona-Krise waren die rituellen Rasuren über Monate hinweg aus hygienischen Gründen nicht möglich, weshalb auch der Preis für indisches Echthaar zwischenzeitlich ungewöhnlich hoch gewesen sei, sagt er.

„Zopfgeldjäger“ schneiden Frauen die Haare ab

Auch aus China, Kambodscha, Vietnam, Russland, der Ukraine, Indonesien, Malaysia oder den Philippinen wird Echthaar exportiert. Meist wird es dort Frauen von sogenannten Haar­händlern direkt abgekauft. Ein weiterer Vertriebsweg sind Onlineplattformen, auf denen Menschen ihr Haar selbst zum Kauf anbieten können.

Der Handel mit Echthaar ist sehr undurchsichtig – und international wenig reguliert. Immer wieder kommt es zu Betrugsfällen oder anderen „Hair Crimes“. So gibt es mehrere Berichte über „Zopfgeldjäger“, die etwa in Teilen Südamerikas Frauen auf offener Straße die Haare abschneiden und verkaufen. Durch den Handel mit Haar werde oft Armut genährt, sagte die Anthropologin Emma Tarlo in einem Interview mit der Deutschen Welle. Sie hat jahrelang dazu geforscht. Arme Frauen seien oft gezwungen, ihr Haar zu verkaufen, um das Überleben ihrer Familien zu sichern.

Echthaar aus präqualifizierten Zweithaarlieferanten beziehen

Vor allem bei Frauen in westlichen Ländern sind die Echthaarprodukte begehrt. Seegräf rät, nur solche von präqualifizierten Zweithaarlieferanten zu beziehen, die etwa bei Perücken zum Teil auch mit Krankenkassen abrechnen und dafür Prüfverfahren durchlaufen haben müssen. Doch ob das verwendete Echthaar unter ethisch korrekten Bedingungen zu einem fairen Preis gewonnen wurde, lässt sich dennoch nicht erkennen. Den Ursprung des Haars heraus­zufinden sei aber auch deshalb so schwer, weil die Haarprodukte aus einer Mischung vieler verschiedener Haare bestehen, so Seegräf. Im Herstellungsprozess wird das Haar mehrfach gekämmt, gewaschen und teils bearbeitet, sodass mitunter das Haar vieler verschiedener Personen in eine Perücke geknüpft wird.

Das haarige Kleid aus Liverpool wurde 2012 vom dortigen Museum gekauft und ausgestellt. Allerdings mit dem Hinweis: „Wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, woher die Haare stammen, die für die Haarverlängerungen dieses Kleides verwendet wurden.“