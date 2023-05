Foodtrend geht auf Tiktok viral

Ramen mit Reispapier: die besten Varianten zum Nachkochen

Dass in den sozialen Netzwerken Videos über leckere Rezepte viral gehen, ist nicht ungewöhnlich. Aber dass zwei Foodtrends kombiniert werden, ist neu: Aus Ramen und Reispapier entstehen so drei Rezepte, die sich sehen lassen können. So kocht man die Köstlichkeiten nach.