﻿Und dann herrscht Funkstille: Warum Freundschaften enden – und wie man darüber hinwegkommt

Jahrelang war man eng verbunden, hat Gedanken, Erfahrungen und Gefühle geteilt, Krisen und Glücksmomente erlebt und hatte dabei fast immer dieselbe Meinung. Doch dann, mit der Zeit, ändert sich etwas in der Freundschaft: Erst werden gemeinsame Gesprächsthemen rar, dann die Treffen allmählich seltener. Irgendwann hört man nur noch alle paar Monate voneinander oder gratuliert sich zum Geburtstag.

Eine Freundschaft endet oft schleichend

So etwas ähnliches haben die meisten Menschen schon erlebt. Ähnlich wie bei Liebesbeziehungen ist auch in der Freundschaft „für immer“ eher die Ausnahme als die Regel. „Wie lange eine Freundschaft hält, kann man nicht vorhersagen“, sagt die Diplom-Psychologin Birgit Kolleck. Am Ende bleibt oft nicht viel mehr als die Erkenntnis: Egal, wie groß die Nähe einmal war – es ist vorbei.

In Liebesbeziehungen wird eine Trennung meistens ausgesprochen und damit eindeutig besiegelt, erklärt Christiane Jendrich, systemische Familientherapeutin. „In Freundschaften sind solche dramatischen Einschnitte seltener – es schleicht sich eher aus.“ Einen bestimmten Auslöser gibt es in diesem Fall häufig nicht. Stattdessen werde der Kontakt im Lauf der Zeit langsam immer weniger, erklärt Kolleck.

Wahrscheinlicher ist, dass sich die Lebensentwürfe – und damit auch Interessen, Prioritäten und Wertvorstellungen – verändert haben. Auch wenn einer der beiden Freunde in eine neue Lebensphase eintritt, kann das laut Jendrich die Freundschaft auf die Probe stellen. „Ein Klassiker ist die Geburt eines Kindes“, sagt die systemische Therapeutin. Wenn sich bei jungen Eltern häufig alles nur ums Baby drehe, könne eine kinderlose Freundin dann möglicherweise kaum noch Anknüpfungspunkte finden.

Wechselt unser Freundeskreis also je nach Lebensphase? „In jeder Entwicklungsstufe haben wir unterschiedliche Bedürfnisse, und Freundschaften, die diese bedienen“, sagt Jendrich. Wenn wir in eine neue Lebensphase eintreten, kann es also sein, dass wir neue Freunde hinzugewinnen, die sich auch gerade in dieser Lebensphase befinden. Komplett ausgewechselt wird ein Freundeskreis meist aber nicht.

Einige Freundschaften aus der Kindheit halten viele Jahrzehnte

Je nach Alter und Lebensabschnitt haben Freundschaften einen anderen Stellenwert und sind teils unterschiedlich ausgeprägt: In jungen Jahren sind Freundinnen und Freunde besonders wichtig – sie spielen auf der Suche nach der eigenen Identität eine bedeutende Rolle. Dementsprechend fällt es jüngeren Menschen häufig auch leichter, Freundschaften zu schließen. „Wir sind dann noch offener und unvoreingenommener“, sagt Jendrich. Mit dem Alter würden dagegen die Ansprüche an unsere Mitmenschen größer. Die Folge: Neue Freundschaften schließt man nicht mehr so selbstverständlich wie in der Jugend.

Gleichzeitig haben die Bindungen, die wir in jungen Jahren eingehen, häufig eine besondere Festigkeit, sagt Birgit Kolleck. So lasse sich erklären, dass manche Schulfreundinnen und -freunde über viele Jahrzehnte verbunden bleiben, auch wenn sich die Lebenswege sehr stark unterscheiden. „Viele sagen dann, sie würden sich nicht mehr anfreunden, wenn sie sich heute kennenlernen würden“, sagt die Diplom-Psychologin. Die enge Vertrautheit aus Jugendtagen trage die Bindung aber auch über Differenzen im Erwachsenenalter hinweg.

Umgekehrt kann es aber häufiger passieren, dass Freundschaften, die in einer bestimmten Lebensphase im Erwachsenenalter sehr intensiv waren, auch wieder stark abnehmen. Ein klassisches Beispiel seien Freundschaften aus dem Studium, sagt Christiane Jendrich. „In meiner Praxis habe ich häufiger junge Frauen, die sagen: Ich bin die einzige in meinem Freundinnenkreis, die nicht verpartnert ist.“ Dann sei plötzlich keiner mehr übrig, der am Wochenende mit um die Häuser zieht oder Zeit für einen Kurztrip hat. „Wenn die Lebenswelten sehr unterschiedlich werden, kommt es zu schmerzhaften Anpassungsprozessen und auch Vereinsamungstendenzen“, sagt die Familientherapeutin.

Friendship Breakup: Schmerz kann so stark sein wie bei einer Trennung

Auch, wenn es weniger häufig ist: Eine Freundschaft kann auch mit einem heftigen Streit enden. Dann haben sich über die Zeit meistens Geschehnisse oder kleinere Konflikte angesammelt, die aber nicht zur Sprache gekommen sind. Denn in Freundschaften neigen wir seltener als in Partnerschaften dazu, Probleme direkt anzusprechen, sagt Jendrich. „Irgendwann wird das Grummeln im Bauch immer größer, und dann kann schon eine Kleinigkeit das Fass zum Überlaufen bringen“, sagt die Familientherapeutin. Das Ergebnis: Es kommt zum Krach. „Und der kann dann reinigend sein, oder trennend“, sagt Jendrich.

Egal, wie eine enge Freundschaft endet: Wenn es passiert, kann es sehr wehtun. Weniger dann, wenn man sich auseinandergelebt hat und das Interesse auf beiden Seiten abnimmt; umso mehr aber, wenn das Ende von einem der beiden Freunde ungewollt ist. „Je mehr mir ein Mensch bedeutet, umso offener ist mein Herz“, sagt Kolleck. Diese Offenheit macht uns verletzlich. Der Schmerz über eine zerbrochene Freundschaft könne durchaus ähnlich intensiv sein wie beim Ende einer Liebesbeziehung, sagt die Psychologin.

Was ein Beziehungsabbruch emotional in uns auslöse, sei evolutionär tief verankert, betont Christiane Jendrich. „Es bedeutet Verstoßenwerden von der Gemeinschaft, und das lässt uns erstmal die Luft anhalten.“ Weil die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft evolutionär gesehen existenziell ist, kann das Ende einer Freundschaft sich also durchaus dramatisch anfühlen.

Auch starke Selbstzweifel können durch die Zurückweisung hervorgerufen werden. „Bin ich nicht gut genug?“ Diese Frage stellten sich viele Betroffene. „Wobei die Frage eigentlich Blödsinn ist, denn Freundschaft ist ja kein Leistungssport“, sagt Jendrich. Dass man sie sich trotzdem stellt, kann auf Verletzungen aus der Kindheit hinweisen. Solche wunden Punkte könnten in Konflikten reflexartig wieder spürbar werden und alte Ängste und Verletzungen auslösen, sagt Kolleck.

Trauer über den Verlust der Freundschaft bewusst wahrnehmen

Doch wie kommt man über einen Beziehungsabbruch mit einer wichtigen Person hinweg? Für Kolleck gibt es nur eine Antwort: trauern. Um den Schmerz des Verlassenwerdens zu verarbeiten, sei es wichtig, diesen bewusst zuzulassen, sagt die Psychologin. „Sonst bleibt die Trauer stecken.“ Den Schmerz bewusst wahrzunehmen sei auch eine Würdigung dessen, was man verloren hat, betont Christiane Jendrich. „Es hat mir ja etwas bedeutet, sonst wäre ich nicht so verzweifelt“, sagt die Therapeutin. Diese Verzweiflung zu ignorieren, sei keine gute Strategie. Denn damit schneide man die Verbindung zu den eigenen Gefühlen ab.

Ein konkretes Regelwerk für den Umgang mit einer verlorenen Freundschaft gibt es nicht. Jendrich rät, sich an bestimmten „Korsettstangen des Lebens“ festzuhalten, um nicht völlig in der Trauer unterzugehen. „Ein vernünftiger Umgang wäre es zu sagen: Ich setze mich jetzt erstmal einen halben Tag hin und weine, morgen mache ich das auch vier Stunden, übermorgen auch, aber den Rest der Zeit gestalte ich meinen Alltag, gehe einkaufen, koche, gehe arbeiten und so weiter.“ Mehrere Resilienzfaktoren seien entscheidend dafür, wie gut man mit dem Freundschaftsende zurechtkomme. Dazu zählten etwa die Fähigkeit zu erkennen, dass es sich um eine Phase handelt, die vorbeigeht, oder auch das Vertrauen in die Selbstwirksamkeit, das eigene Leben gestalten zu können.

Das Geben und Nehmen muss in einer Freundschaft langfristig im Gleichgewicht sein. Birgit Kolleck, Diplom-Psychologin

Wie bei jeder Krise kann auch im Ende einer Freundschaft eine Chance stecken. „Jedes Verlassenwerden erzwingt eine Entwicklung und eine Anpassungsleistung, die ich sonst niemals durchlaufen wäre“, sagt Jendrich. Die systemische Therapeutin nennt das „die verborgenen Geschenke in den Hypotheken“. Andererseits könnte eine Freundschaft, falls sie doch nicht komplett endet, auch gestärkt aus einer Krise hervorgehen, meint Kolleck. „Wenn man es schafft, den Konflikt aufzulösen, kann man die Freundschaft auf eine neue Ebene heben.“ Die Verbindung sei dann hinterher noch tiefer als zuvor.

Manchmal ist es besser, eine Freundschaft zu beenden

Auch, wenn erstmal Funkstille ist: Es muss nicht immer das endgültige Ende der Freundschaft bedeuten. In Freundschaften könne es auch Unterbrechungen geben, sagt Christiane Jendrich. Etwa dann, wenn eine der Personen in einer Lebensphase sehr stark gefordert ist – mit einem neuen Job oder einem neugeborenen Kind – und es kaum noch andere Gesprächsthemen gibt. Nach einer gewissen Zeit könne man sich wieder annähern und überprüfen, ob es wieder mehr Gemeinsamkeiten gibt, so die Therapeutin. „Dann ist es wichtig, miteinander darüber zu sprechen, warum es eine Zeitlang weniger Kontakt gab“, sagt Jendrich. Gleiches gilt nach einem Streit. Auch dann kann es sinnvoll sein, erst einmal auf Abstand zu gehen, bis sich die emotionalen Wogen geglättet haben. Anschließend kann man einen neuen Anlauf wagen und den Kontakt wieder herstellen. Ein klärendes Gespräch bleibt aber auch dann wichtig, um den Konflikt beilegen zu können.

Manchmal ist es aber auch die bessere Entscheidung, eine Freundschaft zu beenden. Zum Beispiel dann, wenn der Austausch uns dauerhaft mehr Energie raubt, als dass er uns stärkt und unterstützt. „Das Geben und Nehmen muss in einer Freundschaft langfristig im Gleichgewicht sein“, sagt Kolleck. Zu einem Ungleichgewicht kann es kommen, wenn einer von beiden der Freundschaft deutlich mehr Bedeutung beimisst als der andere. „Dann sollte ich mir überlegen, ob das, was mir in einer Freundschaft wirklich wichtig ist, erfüllt wird.“ Falls nicht, könne es besser sein, zu gehen.

Auch wenn einer dem anderen mit seinen Sorgen und Problemen extrem viel Aufmerksamkeit, Zuwendung und Energie abverlangt, kann das eine Freundschaft belasten. Das Auffangen in schweren Krisen kann eine Freundschaft allein kaum leisten, betont Kolleck. Das müsse jeder selbst schaffen, bei Bedarf mithilfe eines Therapeuten. „Freundschaften sind dazu da, sich gegenseitig zu unterstützen, Spaß miteinander zu haben und sich gegenseitig zu reflektieren – nicht zu therapieren“, so die Psychologin.