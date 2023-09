Girls, Girls, Girls – zwischen Mathe und Nichtstun: Was hat es mit dem Tiktok-Trend auf sich?

Morgens soll ich Sport machen, mich mit einem selbstgemachten Smoothie oder einem köstlich hergerichteten Frühstück belohnen. Danach habe ich noch etwas Zeit, in meinem Lieblingsbuch zu blättern oder ein bisschen zu zeichnen, bevor ich in meinem Tagebuch meine Ziele für den Tag festhalte – und das am besten noch vor 8 Uhr. Nach meiner Arbeit, für die ich übrigens extrem gut bezahlt werde, habe ich noch Zeit, Geld auszugeben. Das Geld gebe ich aber gar nicht wirklich aus, da ich bar, und nicht mit Karte zahle. Und den krönenden Abschluss meines Tages bildet dann mein Abendbrot: ein bisschen Brot, ein bisschen Käse. Typisch Frau eben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So, oder so ähnlich, sollte mein Tag aussehen – zumindest, wenn man davon ausgeht, dass ich so lebe, wie es die neuesten Tiktok-Trends suggerieren. That-Girl, Girl-Math, Lazy-Girl-Job und Girl-Dinner, kurzum Girl-Everything ist der neueste Schrei auf Tiktok. Doch was hat es mit diesen Trends auf sich, und wie wirken sie sich auf die größte Nutzergruppe auf Tiktok aus? Auf eben genau jene jungen Frauen.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ein Morgen im Leben von That-Girl

Sie scheint der Vorreiter aller Girl Trends zu sein: That-Girl. Eine junge Frau, die vor dem Frühstück schon mehr schafft als der Normalverbraucher, besser gesagt die Normalverbraucherin, am ganzen Tag. Und das schönste daran: Eigentlich kann doch jeder That-Girl sein:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Schüssel mit Eiswasser für das Gesicht, vier oder besser fünf mal Sport in der Woche, danach noch eine Runde Yoga zum Entspannen. Das Handy wird natürlich nicht benutzt, stattdessen aber beim perfekt angerichteten Frühstück im Lieblingsbuch gelesen oder im lichtdurchfluteten Wohnzimmer gemalt, bevor die Ziele des Tages im Journal visualisiert werden.

Wenig Arbeit, viel Geld

Nach dem gelungenen Start in den Tag geht der Tag dann weiter mit etwas Arbeit, aber davon nicht zu viel. Bei ihrem Lazy-Girl-Job verdient Frau nämlich maximal viel Geld für minimalen Aufwand – ein bisschen telefonieren, ab und zu mal die E-Mails checken, den Terminkalender überprüfen. Und all das natürlich nicht ohne genügend Pausen. Perfektes Haar und Make-Up gehören natürlich auch dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mathe (für Mädchen)

Nach getaner Arbeit hat Frau dann noch Zeit für eine kleine Shoppingrunde. Dabei gibt sie aber kein Geld aus, sondern verdient welches. Denn wenn sie im Geschäft etwas zurückgibt, hat sie das Geld bei der Rückgabe neu verdient. Wenn sie sich dann etwas Schönes kauft, investiert sie in etwas, nämlich sich selbst. Und wenn die schöne Handtasche außerhalb des Budgets lag, sie die Tasche aber jeden Tag trägt, dann war sie quasi umsonst.

Die goldene Regel der Girl-Math: Mit Bargeld zahlen ist quasi gar nicht zahlen, das Geld fehlt ja nicht auf dem Konto. So, oder so ähnlich, funktioniert die Girl-Math.

Und was ist mit dem Girl-Dinner?

Erstmalig wurde der Begriff Girl Dinner von der Tiktok-Nutzerin Olivia Maher genutzt. In einem kurzen Video spricht sie von der Eleganz eines „mittelalterlichen Abendessens“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich kann den Clip gerade nicht finden, aber ein Mädchen auf Tiktok hat gesagt, dass Bauern im Mittelalter außer Brot und Käse nichts zu Essen hatten und wie furchtbar das war“, erzählt Maher in ihrem kurzen Video, das mittlerweile mehr als zwei Millionen Mal angeklickt wurde. „Und das Mädchen sagte: ‚Für mich ist das die ideale Mahlzeit!‘“, spricht Maher weiter, bevor sie ihr eigenes Abendessen filmt: Zwei scheiben Weißbrot, eine kleine Auswahl an Käse, Butter, Weintrauben, saure Gürkchen, ein paar Oliven und ein Glas Rotwein. „I call this girl dinner, or medieval peasant“, beendet sie das Tiktok.

Der New York Times sagte sie dazu: „Ich glaube, das Konzept vom ‚Girl-Dinner‘ ist mir eingefallen, als ich mit einer Freundin von mir auf einem ‚Hot Girl Walk‘ war. Wir lieben solche Mahlzeiten und sie fühlen sich einfach an wie ‚Girl-Dinner‘, weil wir eben so essen, wenn unsere Freunde nicht da sind und wir mal kein typisches Abendessen machen müssen.“

Modernes Patriarchat oder selbst bestimmte Frauen?

In Bezug auf ihr Girl-Dinner-Tiktok hat Olivia Maher es selbst gesagt: Das Girl Dinner machen sie und ihre Freundinnen sich, wenn sie eben mal nicht für den Lebensgefährten kochen müssen. Drückt sie sich damit nicht selbst in ein sehr patriarchalisches Weltbild und lässt veraltete Geschlechterrollen aufleben? Oder macht sie damit das genaue Gegenteil?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine andere Tiktokerin erklärt derweil, dass die Tatsache, dass Frauen diese spärlichen, oft nicht schön hergerichteten Mahlzeiten online miteinander teilen, auch als ein Ausbruch aus festgefahrenen Systemen und Rollenbildern verstanden werden könnte.

Ein Girl-Ding oder ein Jedermann Ding?

Obwohl Mathe nach wie vor eher eine männlich dominierte Disziplin ist, ist das mit der Girl-Math gar nicht so eine typische Girl-Sache. Denn tatsächlich ist mit Bargeld zahlen, um vermeintlich Geld zu sparen, ein Jedermann Ding. Eine Studie der Stanford Graduate School of Business zeigt, dass Menschen oft ganz bewusst zwischen Karte und Cash entscheiden, um sich an Ausgaben zu erinnern oder diese eben absichtlich zu vergessen.

Wenn ein Einkauf vergessen werden soll, weil er vor dem eigenen Ich nicht so einfach gerechtfertigt werden kann, dann bezahlen die meisten mit Bargeld, einfach, weil die Karte eine elektronische Spur der unnützen Ausgabe hinterlassen würde. Das machen aber eben alle, nicht nur Frauen: In der Studie wurden 118.042 Einkäufe und Anschaffungen von Männern und Frauen analysiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Ausbruch aus der männlichen Welt

Eva-Lotte Schwarz versteht die Tiktok-Trends wie Girl-Math oder den Lazy-Girl-Job eher als bewusst genutzte Phänomene, „um sich männlich-assoziierte Sphären und Disziplin, wie beispielsweise eben Mathe, ironisch anzueignen“. Vor allem bei dem Girl-Math-Trend werde deutlich, „dass die Tiktokerinnen ihre Videos mit einem gewissen Augenzwinkern produzieren“. Die Masterstudierende der Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin hat das Seminar „Soziologie des Teenage Girls“ konzipiert und gehalten.

Ihre Theorie lautet: „Wir leben in einer Welt, in der die meisten Gesellschaftsbereiche, wie beispielsweise die Arbeitswelt und der Kultursektor, von männlichen Logiken bestimmt werden“, so Schwarz. Durch das Internet aber seien Teenagerinnen zum ersten Mal in der Kulturgeschichte des globalen Nordens in der Position, popkulturelle Trendsetterinnen zu sein. „Auf Plattformen wie Tiktok kehren sich gesellschaftliche Verhältnisse um: Mädchen und junge Frauen sind die stärkste Nutzerinnengruppe. Sie bestimmen die Trends, die auch die Massenkultur außerhalb der digitalen Welt beeinflussen.“