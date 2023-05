Grillen mit dem Salzstein: Worauf Hobbygriller achten sollten

Kostenfrei bis 16:57 Uhr lesen

Tarifstreit

Nachdem in Hamburg bereits vergangene Woche der Handel bestreikt wurde, geht es am Mittwoch in Schleswig-Holstein weiter: Verdi hat die Beschäftigten im Einzel-, Groß- und Außenhandel zum Arbeitskampf aufgerufen. Wer einkaufen gehen will, sollte mit Einschränkungen rechnen.