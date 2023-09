Minimalismus, schlichte Eleganz und Zeitlosigkeit: So sieht die aktuelle Mode aus

Miuccia Prada ist offenbar optimistisch: Zumindest, was die Schuhmode angeht, setzt die Designerin, die auch die Marke Miu Miu verantwortet, auf einen freundlichen Herbst mit vielen sonnigen Abschnitten. Wie sonst ist es zu erklären, dass Peeptoes ihre Kollektion für die neue Saison beherrschen? Das Schuhmodell, bei dem der große Zeh vorn hervorblitzt, findet sich jedoch auch bei Modemarken wie & Other Stories oder Cos. Und zwar auch in Form von Stiefeln, Ballerinas und Mules. Auch in Kombination mit Strumpfhosen zu Midiröcken oder Minikleidern funktioniert das Schuhmodel – wenn man nicht gerade durch nasses Laub und Pfützen laufen muss.

Besser bedient ist man aber wohl in dieser Jahreszeit mit Loafern. Der Trend zum flachen, von der Herren­mode inspirierten Halbschuh, hält nach wie vor an. Ob schlicht und schwarz, mit Plateausohle oder Schnallen­applikation, in Wild- oder Lackleder: Sie vereinen sozusagen Komfort mit Stil, lassen sich zur Jeans ebenso gut tragen wie zum Hosenanzug oder zum Rock. Wer es femininer und extravaganter mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Es funkelt gehörig bei Pumps und Heels. Einen Hauch praktischer, aber nicht weniger elegant sind Kitten Heels, jene Schuhe, deren Absätze zwar schmal, aber nur drei bis fünf Zentimeter hoch sind und vorn spitz zulaufen.

Gummistiefel und Stiefeletten im Motorradstil

Das Gegenprogramm zu diesem feinen Schuhwerk sind sogenannte XXL‑Wide-Leg-Boots mit extraweitem Schaft, die diesen Herbst etwa bei Alexander McQueen und Y‑Project die Beine umhüllen. Die lockere Silhouette ist eine Alternative zu den hautengen Sock Boots, die nach wie vor angesagt sind.

Weiterhin in sind auch Stiefeletten im Motorradstil zum Reinschlüpfen oder Schnürboots mit dicker Sohle. Und: Gummistiefel. Von Chanel über Bottega Veneta bis hin zu Tod’s gibt es auch halbhohe Modelle in zum Teil knalligen Farben. Modeaffine tragen das Schuhwerk nicht nur bei Regen und Matschwetter, sondern auch zum lässigen Alltagsoutfit bei strahlendem Sonnenschein.

Mantelmodelle orientieren sich an Klassikern

Wer dem löblichen Konzept des moderaten Konsums folgt, sprich: wenige, ausgesuchte Stücke kauft, der sollte diesen Herbst in einen Mantel investieren. Experimentierfreudige lassen sich dabei von Modellen in leuchtendem Blau oder Pink aus der Gucci-Kollektion inspirieren. Zeitloser sind klassische Beige- und Brauntöne nach dem Vorbild von Loro Piana oder Max Mara, italienische Traditionsmarken, die seit Anbeginn mit diesem Farbspektrum operieren und ohne auffällige Logos oder Monogramme auskommen. Graue und schwarze Modelle, etwa von Givenchy, entsprechen außerdem perfekt dem aktuellen Trend des „Quite Luxury“: Luxus hat sein Gesicht verändert, ist subtiler. Gefragt ist Mode, die flüstert und nicht schreit.

Aus Kaschmir oder auch Leder darf der Mantel nach wie vor sein – dann aber bitte von einem Traditionshaus, das langlebige Stücke erschafft. „Luxus ist, was man reparieren kann“, hat Hermès-Kreativchef Pierre-Alexis Dumas mal gesagt. Gut, dass das Design der aktuellen Mäntel auch bei fast allen Marken zeitlos ist. Weder gibt es extravagante Knöpfe oder Kragen noch auffällige Verzierungen. Die Schnitte sind oftmals sehr kastig und knöchellang. Dominant ist zudem die Sanduhrform – wie auch bei Kleidern gilt das Hauptaugenmerk vielfach der Taille, die mitunter noch mit Bindegürteln betont wird. Insgesamt orientieren sich die neuen Mantelmodelle an Klassikern wie dem Trenchcoat oder dem Blazer.

Teddyfell- und Fake-Fur-Jacken

Überhaupt bleibt der Blazer auch im Herbst aktuell – nunmehr als Übergangsjacke. Zuweilen fällt er dabei besonders groß und breitschultrig aus, wie etwa bei Saint Laurent. Wenn’s doch zu kühl wird, hilft ein großzügig um die Schultern drapierter, breiter Schal, vorzugsweise mit Tartanmuster.

Weniger klassisch, aber garantiert warm sind Teddyfell- und Fake-Fur-Jacken, die in dieser Saison ebenfalls sehr angesagt sind. Niemand muss außerdem Steppjacken und -westen sowie dicke Puffer-Jackets, die in vergangenen Wintern gute Dienste geleistet haben, einmotten: Sie sind weiterhin gefragt, ebenso wie Bomber-, Leder- und Jeansjacken. Auch der Parka ist und bleibt ebenso praktisch wie modisch. Nur eins hat ausgedient: die Fellkapuze. Dafür ist die Auswahl bei Mützen umso größer.

Dunkle Farben und strenge Silhouetten

In Paris und Mailand gab bei den Herbst-Winter-Schauen die Ästhetik der 1950er-Jahre den Ton an. Bottega Veneta etwa zeigte dekonstruierte nachtschwarze Filmstarkleider und Ledertrenchcoats. Bei Dior ließ sich Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri vom Stil dreier eindrucksvoller Diven jener Epoche inspirieren: den französischen Chansonsängerinnen Édith Piaf und Juliette Gréco sowie Catherine Dior, der Schwester von Markengründer Christian Dior. Sie war Résistance-Kämpferin im Zweiten Weltkrieg. Alle drei Frauen waren rebellische Freigeister – und hatten ihren ganz besonderen Modestil. Piaf etwa bevorzugte schlichte schwarze Kleider, ebenso wie Juliette Gréco.

Auch Catherine Dior liebte die eher unauffällige Eleganz. Schwarz und Grau sowie strenge Linien mit Fokus auf der Taille dominieren nicht nur bei Dior. Auch andere einflussreiche Luxusmarken, deren Kreationen auch trendgebend für Fast-Fashion-Ketten und damit die breite Masse sind, setzen auf dunkle Farben und strenge Silhouetten: so etwa Chloé, Armani oder Chanel. Dazu gibt es klassische Accessoires wie schmale Lederhand­schuhe, nicht zu hohe Pumps und Henkeltaschen, etwa von Tory Burch.

Schlichte Eleganz sieht mühelos großartig aus

Hier und dort kommen auch Blumenprints und Schleifen zum Einsatz. Zudem liegen als Gegenpol zu der Nichtfarbe Schwarz Beige- und Pastelltöne sowie kräftiges Rot im Trend. Doch insgesamt geht es eher sachlich als verspielt zu, eher zurückhaltend als schrill. Bei den großen Schauen wurde vor allem eines deutlich: Weniger Theatralik, mehr Tragbarkeit, lautet die Devise. Dies manifestierte sich in zeitlosem, subtil-raffiniertem Design mit vielen Rückgriffen auf klassische Schnitte oder Muster – etwa Bleistifthosen mit Nadelstreifen oder Pullover und Blazer mit Karomuster.

All das steht für Bewährtes, das Frauen und Männer immer wieder gern in ihren Schrank aufnehmen. Weil schlichte Eleganz – früher wie heute – so mühelos großartig aussehen kann.