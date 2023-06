Insalata caprese: So gelingt der Salat nach original italienischer Art

Die Farben sind jene der italienischen Flagge: Grün, Weiß, Rot. Frisches Basilikum ziert Mozzarella mit Tomaten. Ist der Insalata caprese damit ein Nationalgericht? Eher ein Sommergruß aus Capri. Das Gericht ist denkbar einfach zuzubereiten und doch raffiniert. Im Grunde benötigt man lediglich sechs Zutaten für etwas Urlaubsgefühl beim Essen.

Auch wenn es uns so vorkommt, dass es auf Grillpartys, beim Brunch oder am Frühstücksbüfett sowie in italienischen Restaurants nie Zeiten gegeben hat, in denen nicht Tomaten-Mozzarella-Häppchen angeboten wurden, ist der Insalata caprese doch ein recht junges Gericht. Trotzdem ranken sich um die Entstehung der Vorspeise einige Mythen.

Gericht erstmals auf italienischer Insel zubereitet

Sicher ist zumindest, dass das Gericht zuerst auf der italienischen Insel Capri zubereitet wurde. Darauf deutet auch der Name „caprese“ hin, der auf Deutsch so viel heißt wie „zu Capri gehörend“. Die einen berichten nun, dass der Salat zuerst in den 1920er-Jahren auf der Insel von dem Autor des „Futuristischen Manifests“ und Gourmet Filippo Tommaso Marinetti zubereitet wurde, der bekannt war für sein Faible für kleine, aber feine Gerichte.

Einer anderen Erzählung zufolge wurde der Insalata caprese kreiert, als sich der nach seinem Sturz 1952 im italienischen Exil lebende ägyptische König Faruq (1920–1965) nach einem Tag am Strand von Capri etwas Frisches auf dem Teller wünschte.

Insalata caprese – mit oder ohne Essig?

Egal, wo und wem genau Caprese zuerst serviert wurde – das Rezept birgt Zündstoff. Unstrittig ist, dass man in jedem Fall viel Wert auf frische und qualitativ gute Zutaten legen sollte. Doch gehört auf die Zutatenliste auch Balsamicoessig? Nicht, wenn man eine originalgetreue Variante bevorzugt. Das Beträufeln von Speisen mit Essig – in Deutschland gang und gäbe – ist für italienische Gourmets ein Frevel. Auch das abwechselnde Schichten von Basilikum, Mozzarella und Tomate ist im Süden eher unüblich.

Wichtig ist zudem die Auswahl eines Käses aus der Familie der sogenannten Pasta-Filata-Käse, die bestimmten Herstellungskriterien unterliegen. Zu diesen Käsesorten gehört Mozzarella Fior di Latte (Mozzarella aus Kuhmilch), Mozzarella di Bufala (Mozzarella aus Büffelmilch) oder Burrata. Die Unterschiede schmeckt man eher als dass man sie sieht: Büffelmozzarella ist etwas herber als das Pendant aus Kuhmilch. Die Burrata ist im Inneren weich und zart cremig bis flüssig. Ihr Kern besteht aus einer Mischung aus gezupften Mozzarellafäden und Sahne.

Rezept für Insalata caprese: Mit Öl sollte nicht gespart werden

Für zwei Portionen Caprese werden drei reife, große Tomaten benötigt. Die Tomaten waschen und in schmalen Scheiben auf je zwei Tellern anrichten. Je nach Vorliebe muss sich nunfür eine der Pasta-Filata-Käsesorten entschieden werden. Zwei handtellergroße Laibe Mozzarella Fior di Latte oder Mozzarella di Bufala werden dann ebenfalls in Scheiben geschnitten und jeweils auf den Tellern mit den Tomaten angerichtet. Wird Burrata verwendet, sollte der Käse im Ganzen auf den Tomaten abgelegt werden, da sein Inneres sonst zu sehr über den Tomaten verläuft.

Anschließend wird die Speise mit Salz und Pfeffer gewürzt und großzügig mit Olivenöl (extra vergine) beträufelt. Hierbei sollte nicht mit Öl gespart werden. Im Anschluss einen oder zwei Zweige Basilikum waschen und die Blättchen vom Stiel abzupfen. Die Basilikumblätter in schmale Streifen schneiden und den Salat damit garnieren. Dazu schmeckt frisches Weißbrot.