K.-o.-Tropfen: Was taugt das Testarmband?

Das sagt der Knigge

Beerdigungen: Muss es immer schwarze Kleidung sein?

Früher war die Sache in der Regel klar: Wer auf eine Beerdigung geht, trägt Schwarz – und zwar von Kopf bis Fuß. Aber ist das noch so? Was heutzutage angemessen ist und was man vielleicht besser lässt.