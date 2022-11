Kerzen: Welche Variante ist die ökologischste?

Wie schon im vergangenen Jahr veranstaltete der Freundeskreis der Stadtmission Kiel am 3. November ein Spendendinner im Budenzauber Deli am Güterbahnhof. Bei der Gala mit großer Auktion kamen mehr als 49.000 Euro zusammen, zweckgebunden an die am Abend vorgestellten Projekte der Stadtmission.