Was gehört eigentlich in einen Kulturbeutel – und wie groß soll der sein? Soll er Haken haben? Über all der Funktionaliät wird allerdings gern eines vergessen: Warum bloß sind die Dinger meist so hässlich?

Wer entscheidungsschwach ist oder im Vorurlaubsstress zunehmend das Gefühl hat, die Übersicht zu verlieren, kann sich Hilfe holen. Was soll für die Ferienwochen in den Kulturbeutel rein? Da kann man auf Internetseiten von Reiseveranstaltern oder in Blogs von Reiseenthusiasten Listen finden, die das Wichtigste aufführen. Je nach Reiseziel, -art und -typ geht es da von den Basics (Zahnbürste, Zahnpasta, Seife) bis zu etwas elaborierteren Empfehlungen (Aftersun Lotion, Tangle Teezer für mehr Volumen im Haar, Augenmaske).

Wer sich eine neue Waschtasche zulegen möchte, bekommt da auch ein paar Fragen an die Hand, die es vor dem Kauf zu klären gilt: Wie groß soll sie sein? Wie viele Staufächer soll es geben? Welches Material bevorzugt man? Und soll sie einen Haken zum Aufhängen haben?

Bei einem zentralen Punkt jedoch gibt es auffällig wenig Informatives – nämlich bei der Frage, warum Kulturbeutel selten richtig ansprechend aussehen. So, dass man sie vor der Reise gern aus der Schrankecke kramt, sich an ihrem Anblick erfreut und die Staufächer – wie viele es auch immer sein mögen – gut gelaunt füllt. Sicher, es gibt diese Beutel in allen Farben und Formen, vom preiswerten Exemplar aus dem Drogeriemarkt bis zur hochpreisigen Variante von Luxuswarenunternehmen.

Doch oft sind die Taschen in erster Linie praktisch und auswaschbar. Ein bisschen pikiert darf man da als potenzielle Käuferin schon sein: Glauben die Hersteller denn, dass man Zahnpastatube und Cremetiegel nicht ordnungsgemäß verschließen kann und deshalb das Innere der Tasche ständig verschmiert, sodass sie allenthalben grundgereinigt werden muss?

Ist neben Kultur noch Platz für Shampoo und Seife?

Dem ist nicht so. Und es würde auch nicht so recht zum Begriff Kulturtasche passen. Wobei das Wort außerhalb Deutschlands und bei Menschen, die die deutsche Sprache erlernen, sowieso manches Rätsel aufgibt. Da soll Kultur drin sein? Bleibt denn dann noch Platz für Shampoo und Seife? Die Bezeichnung geht zurück auf den Begriff Körperkultur. Aber keine Frage: Die Engländer, die von „toilet bag“ oder „travel kit“ sprechen, oder die Schweizer, bei denen das Wort (Reise)Necessaire üblich ist, sind uns da um einiges voraus.

Immerhin: Wenn vielleicht auch nicht sprachlich, aber ansonsten bewegt sich doch einiges in Kulturbeutel-Angelegenheiten. Mehr und mehr entdeckt man Exemplare, die nicht aussehen, als seien sie für den Trekkingurlaub gedacht, und die nicht diesen muffigen Plastikmief verbreiten, sobald man den Reißverschluss aufzieht. Zumal die Zeiten, in denen die meisten Männer Zahnbürste und Rasierkram achtlos in Taschen von zweifelhaftem Zustand pfefferten, vorbei sind. Das gehöre sich auch nicht, belehrt das Männermagazin „GQ“: „Ein richtiger Gentleman achtet eben auf Details.“

Handgefertigte Exemplare aus originell gemusterten Stoffen

Immer mehr Modelabel haben auch Kulturtaschen im Programm, für Frauen gern in floralen Mustern. Und dann gibt es ja noch die begehrten Sondereditionen unter Vielfliegenden. Eine ganze Kaste von Reiseprofis jagt und tauscht die Edeltäschchen von Rimowa, Gucci und Co. Doch zum Glück für die Mehrzahl der Betroffenen, die nicht dauernd in der Luft hängen, haben viele Schneiderinnen und Designerinnen die Notwendigkeit eines ansehnlichen Beutels erkannt. Sie bieten handgefertigte Exemplare an, aus originell gemusterten Stoffen und oft mit solchen aus beschichteter Baumwolle. Oder auch aus Wachstuch – und das erinnert nur noch ganz entfernt an Omas alte, leicht speckige Decke für den Küchentisch.

