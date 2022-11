Schön, schnell, günstig: So basteln Sie einen Last-minute-Adventskalender

Hannover. Es ist Jahr für Jahr dasselbe: Der 1. Dezember naht und der Adventskalender für die Kleinen ist noch nicht gebastelt. Nun heißt es, noch schnell Süßigkeiten und kleine Geschenke kaufen und der Kreativität freien Lauf lassen. Mit unserem Last-minute-Adventskalender müssen Sie keine Nachschicht einlegen – denn die Bastelei lässt sich gut und flott am Abend erledigen, wenn der Nachwuchs längst vom Sandmännchen besucht worden ist. Mit den folgenden Kalendern sind kleine Süßigkeiten und Geschenke ganz schnell verpackt. Versprochen.

Für Vielfältige: Adventskalender aus Kaffeefiltern

Zeichnen, schneiden, kleben, schreiben – Sie stehen auf künstlerische Vielfalt? Dann ist diese Variante genau das Richtige für Sie.

So werden Kaffeefilter zu einem weihnachtlichen Hingucker. © Quelle: Agnieszka Krus

Das brauchen Sie

Masking-Tape

Tonzeichenpapier, Geschenkpapier

Keksformen

24 weiße Kaffeefilter, Größe vier

Schere, Kleber

Kugelschreiber, Lack- und Buntstifte, Wachsmalkreide

Kordel oder Lichterkette zum Aufhängen

Wäscheklammern aus Holz

Die Bastel-Anleitung finden Sie im Video:

Für die, die nichts zu Hause haben: Papier-Pyramiden

Für diesen schnellen Last-minute-Adventskalender brauchen Sie nicht viel: Papier, Kleber und ein Stift reichen im Großen und Ganzen schon aus. Unsere Last-minute-Idee im Video-Tutorial für Sie.

Das brauchen Sie

Faltpapier oder Reste von Geschenkpapier (es eignen sich quadratische und rechteckige Formate)

Zahlensticker oder einen schönen Stift

Kleber

So wird‘s gemacht: Das Papier mit der schönen Seite nach oben legen und den Kleber an einer Papierseite aufbringen. Die andere Papierseite über den Klebestreifen legen, andrücken und so eine Röhre bilden. Die eine Seite der Röhre wählen und von unten circa einen Zentimeter nach innen schlagen, Kleber aufbringen und nochmals einen Zentimeter nach innen schlagen. Die Röhre ist nun verschlossen.

Als nächstes die Röhre mit einer Süßigkeit oder einem kleinen Geschenk füllen und danach verschließen, indem man die Öffnung im 90-Grad-Winkel zum unteren Verschluss zusammendrückt und ebenfalls verschließt.

Auf das so entstandene Päckchen einen Zahlensticker kleben oder mit einem Stift nummerieren. Und den Vorgang 24 Mal wiederholen.

Für Sprücheklopfer: Adventskalender mit Botschaften

Keine Lust auf Schokolade? Kein Problem – bei diesem Modell kommen kreative Schreiber voll auf ihre Kosten.

Aus Bilderrahmen und Tonzeichenpapier wird ein farbenfroher Hingucker. © Quelle: Agnieszka Krus

Das brauchen Sie

Bilderrahmen (50x70 cm)

Hammer

sechs kleine Nägel

Weihnachtskugeln

Kordel

Tonzeichenpapier

Wäscheklammern aus Holz

Schere, Stifte, Kugelschreiber

eine rechteckige Schablone

Die Bastel-Anleitung finden Sie im Video:

Für Naschkatzen und Eilige: Adventskalender vom Muffinblech

Sie haben nur wenig Zeit und lieben Süßes? Dann wird Sie dieser Adventskalender nicht nur mit seiner Verpackung begeistern.

Die Blitzvariante: Adventskalender aus Muffinformen, Geschenkpapier und Tonzeichenpapier. © Quelle: Agnieszka Krus

Das brauchen Sie

Zwei Muffinformen

Fotoecken

Tonzeichenpapier

Lack- und Buntstifte, Kugelschreiber

Schere

eine runde Schablone

Kordel zum Befestigen

Süßigkeiten (natürlich können Sie den Kalender auch anders befüllen)

Die Bastel-Anleitung finden Sie im Video:

Übrigens: Ein gemeinsamer Adventskalender kann auch auf der Arbeit für tolle Weihnachtslaune sorgen. Also: los gehts.