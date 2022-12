Last-minute-Idee für den Silvesterabend: Countdown-Tüten für Erwachsene

Auch wenn man ein opulentes Mahl plant, kann sich der Silvesterabend ganz schön hinziehen – der Höhe­punkt ist schließlich erst um null Uhr. Wenn Gesellschaftsspiele zu langweilig und digitale Games keine Option sind, können Countdown-Tüten eine tolle Beschäftigung für den Abend sein. Denn diese versprechen stündlich eine Überraschung für die Gäste.

Countdown-Tüten sind zwar ursprünglich dafür gedacht, Kindern den Silvesterabend zu versüßen. Spätestens seitdem aber auch immer mehr Erwachsene Adventskalender haben und sich zu Halloween kostümieren, ist klar, dass kein Spiel nur Kindern vorbehalten sein muss.

Countdown-Tüten werden aus Butterbrottüten – oder Ähnlichem – gebastelt. Auf die Tüten wird jeweils eine Uhr gemalt, auf der die entsprechende Uhrzeit angegeben ist. Bei einer Party, die um 19 Uhr startet, hat die Gastgeberin oder der Gastgeber insgesamt sechs Tüten für jeden Gast zu füllen. Tipp: Man kann auch die Gäste verpflichten, für jeweils eine andere Uhrzeit selbst Countdown-Tüten mitzubringen – so fällt die Überraschung noch größer aus.

Gefüllt werden die originellen Tüten dann mit allem, was Spaß macht und unterhält. Wir haben als Beispiel einmal unsere Ideen für Countdown-Tüten für Erwachsene aufgeschrieben.

19 Uhr – Fotoshooting

Was darf auf keinen Fall fehlen, um sich auch noch später an die lustige Silvesterfeier zu erinnern? Richtig: Fotos. Dafür werden den Gästen Einwegkameras ausgehändigt, die man später ganz oldschool entwickeln lassen kann. Wer weiß, dass die Gäste es mitmachen, kann jedem Gast auch ein individuelles Accessoire mit in die Tüte legen. Möglich sind etwa Krönchen, Schnurrbärte oder kleine Hüte, die die Gäste bis zur nächsten Countdown-Tüte tragen müssen – damit bis dahin witzige und einmalige Fotos entstehen können.

Tipp: Sollen die Countdown-Tüten super-last-minute angefertigt werden, kann auch jemand auserkoren werden, die oder der die Fotos mit dem Smartphone macht – und diese später allen sendet.

In die Butterbrottüte wird dafür Folgendes gelegt:

Einwegkamera (gibt es in jeder Drogerie)

Individuelle Accessoires – etwa kleine Kronen oder Schnurrbärte

20 Uhr – Wishlist

Bevor die Party richtig losgeht, sollte man sich noch einmal darauf besinnen, was der Jahreswechsel eigentlich bedeutet. Eine neue Chance, eine weiße Weste ... Jeder blickt mit anderen Gedanken ins neue Jahr – aber diese gilt es aufzuschreiben.

Was wünschen Sie sich im neuen Jahr? Wer immer mit den gleichen Menschen Silvester feiert, kann die Wishlist aufheben und beim nächsten Jahreswechsel vorlesen. Andernfalls können die Gäste ihre eigene Liste mitnehmen und am Ende des Jahres schauen, ob sich der Wunsch erfüllt hat. Wichtig: Kommunizieren Sie vorab, was mit der Liste passiert. Dann kann nämlich unterschiedlich ausfallen, was die Gäste auf die Liste schreiben möchten.

In die Butterbrottüte wird dafür Folgendes gelegt:

Festes Schreibpapier

Briefumschlag

Stift

21 Uhr – Happy Hour

Jetzt ist es an der Zeit, kreativ zu werden. Legen Sie Crushed Ice, Gläser, Strohhalme, alkoholische und Softgetränke bereit, und schon kann es losgehen. Für die kreative Happy Hour legen Sie in die Butterbrot­tüten der Gäste jeweils die Zutaten für einen Cocktail – mit oder ohne Alkohol. Das können etwa Minze, Limette und Rohrzucker für einen Mojito sein – auf einen Zettel schreiben Sie Rum und legen ihn ebenfalls mit in die Tüte. Wer als Erstes seinen Cocktail errät und diesen richtig mixt, gewinnt einen kleinen Preis – etwa ein Cocktailschirmchen oder eine Krone.

In die Butterbrottüte wird dafür Folgendes gelegt:

Zutaten für Cocktail

Strohhalm

22 Uhr – Wachsgießen

Ein Klassiker, der auf keiner Silvesterparty fehlen darf: Wachsgießen. Wer wagt nicht gern einen Blick in die Zukunft? Auch wenn das hart gewordene Wachs im Wasser meistens äußerst viel Platz für Interpretationen lässt, macht gerade das Spaß und sorgt für viele Lacher. Stellen Sie eine große Schüssel mit Wasser auf den Tisch und legen Sie am besten einige Handtücher bereit.

In die Butterbrottüte wird dafür Folgendes gelegt:

Set für Wachsgießen (beziehungsweise ein Stück Wachs)

23 Uhr – Partytime

Nun ist es an der Zeit, sich selbst und die Gäste in Feierlaune zu bringen. Dazu schreiben Sie vorab für jeden Gast ein Lied auf einen Zettel, das garantiert jeder kennt. Die Gäste müssen das Lied dann mit einer Partytröte im Mund zum Besten geben, bis es erkannt wird – wahlweise geht dies auch mit einem Korken im Mund. Wer sein Lied nicht gut genug trötet oder summt, muss eine kleine Strafaufgabe erfüllen.

In die Butterbrottüte wird dafür Folgendes gelegt:

Zettel mit Lied

Partytröte oder Korken

Null Uhr – Happy New Year

Jetzt ist der Abend auf seinem Höhepunkt. Bevor sich alle ein „Frohes Neues“ wünschen, dürfen Sie Ihre letzte Countdown-Tüte öffnen – ausnahmsweise einmal fünf Minuten vor der Zeit, damit noch genug Zeit ist, nach draußen zu gehen.

In die Butterbrottüte wird dafür Folgendes gelegt:

Piccolo-Flasche Sekt

Wunderkerze

Knallfrösche

Übrigens: Falls der Abend noch länger gehen sollte, spricht nichts dagegen, noch mehr Fotos und Cocktails zu machen – und Lieder zu erraten. Viel Spaß und ein frohes neues Jahr!