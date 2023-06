Der Madeleine-Effekt: Gebäck mit Suchtpotential

Fernsehköchin Léa Linster hat ihnen in ihrer Heimat Luxemburg eine Art Denkmal gesetzt: In ihrem kleinen Café in der Altstadt bietet sie nicht etwa eine riesige Auswahl an Torten und Kuchen an – sondern laufend frisch gebackene Madeleines. Das samtweiche, buttrige Gebäck in der typischen Form einer aufgeblasenen Jakobsmuschel birgt Suchtgefahr.

Hommage an eine Küchenhilfe

Nun ist es wie mit vielem: Luxemburg hat trotz seiner überschaubaren Fläche eine sehr eigene Identität, ist aber bei näherer Betrachtung doch recht frankophil. Und so ist es kein Wunder, dass die Madeleines ursprünglich auf der anderen Seite der Grenze kreiert wurden, wenn auch nicht weit entfernt: in Commercy in der Region Grand Est. Hier am Hof des Herzogs von Lothringen soll eine Küchenhilfe namens Madeleine ihren Arbeitgeber eines Tages mit ebenjenem Gebäck beglückt haben, das sie auf Basis eines Rezepts ihrer Großmutter kreiert hatte. Der Herzog soll begeistert gewesen sein, und so trugen die Küchlein fortan den Namen ihrer Schöpferin: Madeleine.

Selbstverständlich gibt es – wie bei allen berühmten Gerichten – auch hierbei wieder etliche andere Herkunftserklärungen, doch fast alle führen nach Commercy, wo Madeleines auch heute noch fester Bestandteil der örtlichen Cafés und Bäckereien sind. Von der Küchenhilfe zum Nationalgebäck – das soll erst mal jemand nachmachen.

Die Form ist ein Muss

Der Schriftsteller Marcel Proust verewigte Madeleines sogar in einem seiner Romane „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Der Geschmack einer in Tee getunkten Madeleine erinnert den Icherzähler an seine Kindheit. Dass Essen Erinnerungen triggert, wird in der Psychologie tatsächlich als Madeleine- oder auch Proust-Effekt bezeichnet.

Viele Gerichte in Frankreich scheinen nicht wirklich gesund zu sein, wenn man sich die Zutatenlisten ansieht – aber fast alles schmeckt verführerisch gut. So ist das auch mit Madeleines. Wer sie zubereitet, sollte ein bisschen Zeit mitbringen. Nicht, weil der Teig kompliziert wäre; doch er benötigt ein bisschen Ruhe. Unverzichtbar ist ein Madeleine-Blech, das die typischen geriffelten Mulden enthält. Nur so bekommen die Madeleines ihre charakteristische Form.

Madeleines immer frisch zubereiten

Und: Madeleines sollten frisch gegessen werden – sonst schmecken sie ähnlich trocken wie viele industriell hergestellte Varianten. Bereiten Sie also nur so viele zu, wie Sie benötigen. Und beginnen Sie damit idealerweise bereits am Vortag.

Es gibt zahlreiche Rezepte für Madeleines – beispielsweise dieses für zwölf Stück (ein Blech): 75 Gramm Butter, zwei Eier, 70 Gramm Zucker, 30 Gramm Mehl, 30 Gramm gemahlene Mandeln, eine Messerspitze Backpulver. Statt der Mandeln kann man auch eine entsprechend höhere Menge Mehl nehmen, doch dann werden sie nicht ganz so saftig.

Teig am besten über Nacht ziehen lassen

Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Dann die Butter in einem Topf erhitzen, bis sie goldbraun ist. Den Zucker unter das Eiweiß rühren, anschließend Mehl, Mandeln und Backpulver vermischen und unter das Eiweiß rühren. Zuletzt die Butter hinzugeben. Manche nutzen auch das Eigelb, das ist jedoch nicht notwendig. Den Teig idealerweise über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen, zumindest aber zwei Stunden.

Den Teig vorsichtig mit einem Löffel oder Spritzbeutel in die mit Butter gefetteten Mulden des Madeleine-Blechs geben, jede Mulde zu etwa zwei Drittel füllen. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen, dann bei dieser Temperatur rund zehn Minuten backen – bis die Madeleines goldbraun und aufgegangen sind. Etwas abkühlen lassen und aus der Form nehmen. Und am besten gleich genießen.