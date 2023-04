Maibowle mit frischem Waldmeister: So gelingt der Frühlingsklassiker

Die Vögel zwitschern, die ersten Bäume werden grün und die Abende immer länger – kaum ein Monat ist so sehr Frühling wie der Mai. Rund um den 1. Mai gibt es daher viele Traditionen und Bräuche, um den Frühling zu begrüßen und böse Geister zu vertreiben. Einer davon: die Maibowle. Mit nur drei Zutaten ist sie leicht gemacht und ein echter Klassiker.

Den Maiwein, ein Vorgänger der Maibowle, sollen schon Benediktiner-Mönche im Jahre 854 getrunken haben. Damals aber aus medizinischen Gründen. Heute ist die Bowle eher eine Art Lockermacherin für feuchtfröhliche Tanzvergnügen in den Mai.

Frisch pflücken und trocknen lassen

Die klassische Version der Maibowle besteht aus Waldmeister, Wein und Sekt. Je nach Geschmack kann man das Getränk noch mit Erdbeeren, Minze oder Zitrone verfeinern. Der Waldmeister wächst in deutschen Laubwäldern, man kann ihn also auch selbst pflücken. Wer frischen benutzen möchte, muss allerdings schnell sein. Denn das Kraut sollte vor seiner Blütezeit geerntet werden. Diese beginnt – je nach Standort – bereits ab Mitte April. Es gibt Waldmeister aber auch auf Wochenmärkten oder in Gärtnereien zu kaufen.

Frisch geerntet muss das Kraut zunächst mindestens zwölf bis 24 Stunden ruhen. Tipp: Wer nicht so viel Zeit hat, kann das Kraut auch 30 bis 60 Minuten einfrieren. Das beschleunigt den Verwelkprozess. Dieser ist nötig, damit sich der Pflanzenstoff Cumarin bildet. Er sorgt für den würzigen, waldmeistertypischen Duft. In größeren Mengen ist Cumarin giftig. In geringeren Mengen kann der Pflanzenstoff jedoch gegen Kopfschmerzen, Krämpfe und Schlaflosigkeit helfen. „Wer nicht jeden Tag kübelweise Waldmeisteraufgüsse trinkt, braucht keine Angst vor Nebenwirkungen zu haben“, teilte Stiftung Warentest mit. Ein paar Gläser Maibowle sind also unbedenklich.

Wenn das Kraut trocken ist, wird es zu Sträußen gebunden und kopfüber in eine Schüssel mit Wein gehängt. Je nach Geschmack lässt man es bis zu zwei Stunden ziehen. Kurz vor dem Verzehr fügt man noch Sekt hinzu. Wer möchte, kann die Bowle auch noch mit etwas Honig süßen.

Alle Schritte auf einen Blick lesen Sie hier:

Zutaten für 1,5 Liter Maibowle:

6 Stängel Waldmeister

750 ml Weißwein, trocken (alternativ: Traubensaft)

750 ml Sekt, trocken (alternativ: Sprudelwasser)

Je nach Geschmack: Honig und Zitrone

