Snickers selber machen: So umgehen Sie den Mars-Lieferstopp

Die Zahl der Straftaten in Neumünsters Innenstadt ist in den vergangenen Wochen offenbar deutlich zurückgegangen, aber die Polizei will nicht lockerlassen. „Wir sind noch nicht zufrieden“, sagt Markus Indorf, neuer Leiter der Kriminalpolizeistelle. Die Strategie werde gerade angepasst – denn man habe einen gewissen Überblick über die Tätergruppen bekommen.