Mit Hackfleisch, Kartoffelpüree oder Feta: So gut schmecken gefüllte Zucchini

Auch wenn sich Zucchini heute das ganze Jahr über kaufen lassen: Wer deutsche Zucchini essen möchte, kann diese nur in der Zeit von Juni bis Oktober kaufen – denn Zucchini sind ein klassisches Sommergemüse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) schmecken Zucchini am besten, wenn sie geerntet werden, sobald sie eine Größe von 15 bis 20 Zentimetern erreicht haben. Sind die Zucchini größer, sind sie dann nicht mehr so zart. Auch zum Füllen hat das Gemüse dann genau die richtige Größe.

Zucchini gefüllt mit Hackfleisch und Käse

Mit Hackfleisch und Käse gefüllte Zucchini gehören wohl zu den beliebtesten Rezepten mit dem Sommergemüse. Und das aus gutem Grund: Die Zucchini können vorbereitet und erst dann in den Ofen geschoben werden, wenn es Zeit fürs Abendessen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für zwei Portionen gefüllte Zucchini mit Hackfleisch und Käse benötigt man:

zwei Zucchini

200 Gramm gemischtes Hackfleisch

75 Gramm Streukäse

eine halbe rote Zwiebel

einen Esslöffel Tomatenmark

einen Esslöffel Frischkäse

einen halben Teelöffel Gemüsebrühe

etwas Öl zum Anbraten

Muskat, Koriander, Paprikapulver, Salz und Pfeffer

Für die Soße:

250 Milliliter passierte Tomaten

eine halbe rote Zwiebel

etwas Rotwein

einen Teelöffel Gemüsebrühe

Majoran, Oregano, Zucker

Und so geht‘s:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Als Erstes werden die Zucchini geputzt und gewaschen und der Länge nach halbiert. Dann kratzt man das Innere jeder Zucchini aus, sodass ein Rand von etwa einem halben Zentimeter auf jeder Seite bleibt. Das Ausgehöhlte nicht wegwerfen, dieses kommt noch zum Einsatz.

2. Nun wird die halbe Zwiebel geschält und fein gehackt, das Innere der Zucchini wird ebenfalls fein gewürfelt.

3. Als Nächstes etwas Öl in einer Pfanne heiß werden lassen und erst das Hackfleisch knusprig braten, dann die Zwiebeln hinzugeben und ebenfalls mit braten. Dann das Zucchinifleisch und das Tomatenmark hinzugeben und einige Minuten mit braten. Nun die Gemüsebrühe in die Pfanne geben und alles mit etwas Muskat, Koriander, Paprikapulver, Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Hälfte des Streukäses und den Frischkäse unter die Hackfleischmasse rühren und die Zucchini damit füllen.

5. Als Nächstes wird der Backofen auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Die gefüllten Zucchini nun nebeneinander in eine Auflaufform geben und den Rest vom Käse darüber streuen. Alles etwa 25 Minuten backen – oder bis der Käse goldbraun ist.

6. Während die Zucchini im Ofen sind, wird die Soße zubereitet. Dafür die Zwiebel würfeln und in einer Pfanne in etwas Öl glasig anbraten. Wenn Füllung übrig geblieben ist, kann diese zu den Zwiebeln gegeben werden. Alles kurz köcheln lassen und dann mit den passierten Tomaten ablöschen, einen kleinen Schluck Rotwein dazugeben und erneut aufkochen lassen. Alles mit etwas Majoran, Oregano, Zucker und der Gemüsebrühe abschmecken und die Soße zu den Zucchini servieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vegetarisch: Zucchini mit Feta gefüllt

Auch wenn mit Hackfleisch gefüllte Zucchini der Klassiker sind, werden auch vegetarische Varianten immer beliebter. Besonders gut passt dabei würziger Feta zu dem zarten Gemüse.

Für zwei Portionen Zucchini mit Feta benötigt man:

zwei mittelgroße Zucchini

100 Gramm Feta

200 Gramm passierte Tomaten

drei mittelgroße Tomaten

eine rote Zwiebel

eine Knoblauchzehe

zwei Esslöffel Olivenöl

frische Petersilie und Oregano

Salz, Pfeffer

Und so geht‘s:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Als Erstes werden die Zucchini geputzt und gewaschen und der Länge nach halbiert. Dann kratzt man das Innere jeder Zucchini aus, sodass ein Rand von etwa einem halben Zentimeter auf jeder Seite bleibt. Das Zucchinifleisch auf einen Teller geben, würfeln, salzen und einige Minuten ruhen lassen.

2. Nun die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und fein würfeln, die Tomaten waschen und würfeln. Als Nächstes den Feta würfeln. Nun den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen und eine Auflaufform mit Olivenöl einölen.

3. Jetzt das Zucchinifleisch auf ein sauberes Geschirrtuch geben und die Flüssigkeit herausdrücken. Anschließend mit Zwiebel, Knoblauch, Tomate, Kräutern und dem Olivenöl vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die passierten Tomaten gleichmäßig in die Auflaufform geben.

4. Nun die Zucchinihälften in die Auflaufform geben, mit der Zwiebel-Tomaten-Masse füllen und mit den Fetawürfeln bestreuen. Die Zucchini etwa 25 Minuten gar backen.

Zucchini gefüllt mit Kartoffelpüree

Wer auf der Suche nach einem außergewöhnlicheren Rezept für gefüllte Zucchini ist, sollte das Gemüse einmal mit Kartoffelpüree füllen. Hört sich vielleicht seltsam an – schmeckt aber köstlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für zwei Portionen Zucchini mit Kartoffelpüree benötigt man:

zwei mittelgroße Zucchini

350 Gramm Kartoffeln

eine rote Zwiebel

zwei Knoblauchzehen

eine kleine Handvoll Rucola

zehn Gramm Butter

zwei Esslöffel Olivenöl

zwei Stiele frischen Thymian

einen Esslöffel Mandeln

Salz, Pfeffer

Und so geht‘s:

1. Als Erstes die Kartoffeln schälen und in gleichmäßige Stücke schneiden. Die Kartoffelstücke anschließend in gesalzenem Wasser etwa 20 Minuten gar kochen.

2. Dann werden die Zucchini geputzt und gewaschen und der Länge nach halbiert. Dann kratzt man das Innere jeder Zucchini aus, sodass ein Rand von etwa einem halben Zentimeter auf jeder Seite bleibt – die Zucchini dann mit Salz und Pfeffer würzen. Das Zucchinifleisch würfeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Nun wird die Zwiebel geschält und fein gewürfelt. Als Nächstes erhitzt man die Butter in einer Pfanne und dünstet darin die Zwiebel glasig an. Anschließend gibt man das Zucchinifleisch und den Thymian hinzu und brät alles goldbraun an – mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt werden etwa 150 Milliliter Wasser hinzugegeben und alles darf kurz aufköcheln. Dann die Masse in ein hohes Gefäß geben und mit einem Pürierstab pürieren, bis eine homogene Soße entsteht.

4. Nun den Rucola in Streifen schneiden und den Knoblauch schälen und fein hacken. Als Nächstes werden die Kartoffeln abgegossen – dabei einige Esslöffel des Kochwassers auffangen. Jetzt die Kartoffeln, den Knoblauch und etwa drei Esslöffel des Kochwassers mit einem Kartoffelstampfer stampfen – nach und nach das Olivenöl unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Rucola unterheben.

5. Nun den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Als Nächstes die Zucchinihälften in eine Auflaufform geben, mit dem Kartoffelpüree füllen und mit der Soße angießen. Die gefüllten Zucchini etwa 35 Minuten backen.

6. Als Letztes die Mandeln grob hacken und in einer Pfanne kurz anrösten. Wenn die Zucchini gar sind, die Mandeln darüber streuen und genießen.





<br/>





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

<br/>

<br/>

<br/>





<br/>





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





















Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige