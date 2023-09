Never Skip Leg Day: Was es mit dem Extratrainingstag für die Beine auf sich hat

Squats, Deadlifts, Beckenheben und Ausfallschritte: Begriffe, die jeder schon einmal im Zusammenhang mit dem sogenannten Leg Day gelesen hat. Mythen gibt es darüber viele. Nach einem erfolgreichen Training sollen die Beine zittern, das Oberkörpertraining ist sowieso viel wichtiger. Doch ist an solchen Aussagen etwas dran?

Was ist eigentlich Krafttraining?

Am klassischen Leg Day stehen bei einem Besuch im Fitnessstudio oder einer Trainingssession in den eigenen vier Wänden die Beine im Vordergrund. Dabei handelt es sich um eine sportliche Einheit im Krafttraining, also körperliches Training, das die Muskelkraft und ‑ausdauer steigern soll.

Laut der Akademie für Gesundheit muss der Sportler oder die Sportlerin beim Krafttraining in sich wiederholenden Übungen verschiedene Widerstände überwinden. Diese Widerstände können zum einen das eigene Körpergewicht sein, wie bei Liegestützen, oder auch freie Gewichte, die es zu stemmen gilt.

Dabei gilt: Für ein gesundes Ergebnis muss die gesamte Muskulatur berücksichtigt werden. Dabei ist die Beinmuskulatur, die gerne mal im Trainingsplan vernachlässigt wird, genauso wichtig wie die Oberkörpermuskulatur.

Was ist der Leg Day?

Beintraining ist nicht nur Beintraining: Die Beinmuskulatur kann gar nicht völlig isoliert von anderen Muskelgruppen trainiert werden. Beim Leg Day wird der gesamte Unterkörper, also Po- und Bauchmuskulatur, die vordere und hintere Oberschenkelmuskulatur, die Waden, Hüfte und die Rückenstreckmuskulatur beansprucht.

Das Workout splitten?

Das Workout an einem Leg Day ist oft sehr anspruchsvoll und sollte erst mit einiger sportlicher Erfahrung angegangen werden. Denn an Tagen, an denen die Beinmuskulatur nicht trainiert wird, finden sich bei vielen Sportlern andere Muskelgruppen auf dem Trainingsplan. Dabei ist weniger jedoch oft mehr, vor allem bei Fitnessneulingen.

Das Ziel ist es, so die Akademie für Sport und Gesundheit, den Körper Schritt für Schritt an die neue Belastung zu gewöhnen. Zu viel Ehrgeiz kann zur Überlastung des Körpers oder gar zu Verletzungen führen, was Trainingspausen oder das Aufgeben des Krafttrainings zur Folge haben kann.

Ab wann ist ein Splittraining sinnvoll?

„Ein Split lohnt sich besonders für fortgeschrittene Trainierende oder für Sportler und Sportlerinnen, die häufiger als viermal in der Woche trainieren wollen“, weiß Max Körfgen. Der 29-Jährige betreibt seit mehr als zehn Jahren Bodybuilding, konnte auf zahlreichen Wettkämpfen im In- und Ausland Erfahrungen sammeln und hat dabei drei deutsche Meistertitel errungen. Heute hilft er Wettkampfathleten, im Bodybuilding erfolgreich zu werden.

Der Vorteil von einem gesplitteten Trainingsplan sind die längeren Regenerationsphasen. „Die Verteilung auf verschiedene Schwerpunkte bedeutet für die jeweiligen Muskelgruppen längere Ruhepausen“, betont Heinz Kleinöder, stellvertretender Abteilungsleiter am Institut für Trainingswissenschaften und Sportinformatik der Deutschen Sporthochschule in Köln. „Für den Leistungssportler ist ein Splittraining wichtig. Freizeit- und Breitensportler sollten dabei ihre individuellen Vorlieben berücksichtigen.“ Für Kleinöder ist der Leg Day allerdings nur „eine Modeerscheinung, die die Beine in den Vordergrund stellt“.

Wie wichtig ist der Leg Day?

Gerade weil beim Leg Day mehrere unterschiedliche Muskelgruppen angesprochen werden, hat regelmäßiges Beintraining auf lange Sicht einen positiven Einfluss auf den ganzen Körper. Die meisten Übungen sprechen die Muskeln an Po und Oberschenkelrückseite an und haben einen positiven Einfluss auf das Becken: Bei Unterforderung der Muskulatur in diesem Bereich kann das Becken vorkippen, über die Jahre entsteht so ein Hohlkreuz.

„Die Beinmuskulatur macht die Hälfte des gesamten Körpers aus“, betont der Bodybuilder Max Körfgen. „Somit muss sie genauso trainiert werden wie der Oberkörper.“ Auch aus ästhetischen Gründen sei das Beintraining nicht unwichtig, so sei das Ziel – zumindest im Bodybuilding – ein ausgeglichener Körperbau.

Die Beinmuskulatur stärken?

Das Beanspruchen der Rückenstreckmuskulatur, Wirbelsäule und Hüfte hat einen positiven Einfluss auf die gesamte Körperhaltung. Außerdem hält eine starke Beinmuskulatur den gesamten Körper im Gleichgewicht. Einige Übungen beim Leg Day trainieren zusätzlich die Rumpfmuskulatur und helfen so, das körpereigene Gleichgewicht zu verbessern.

Dass die Stärkung der Beinmuskulatur wichtig ist, betont auch Kleinöder. „Da wir die Beine ständig nutzen, wird das gerade mit fortschreitendem Alter immer wichtiger.“

Welche Vorteile hat Beintraining?

Auch nach dem Workout arbeitet die Beinmuskulatur fleißig weiter: Während und nach der Einheit schüttet der Körper verschiedene Hormone aus, die beim Aufbau neuer Muskeln helfen. Die Beinmuskulatur ist die größte Muskelgruppe, die trainiert werden kann, entsprechend groß ist auch der Hormonausstoß am Leg Day.

Und nicht nur das: Laut einer Studie des „Journal of Physiological Anthropology“ regen Übungen wie Kniebeugen den Stoffwechsel derart an, dass er auch nach dem Training weiterarbeitet. Die Beinmuskulatur verbraucht dadurch extrem viel Energie, auch noch nach dem aktiven Teil des Leg Days.

Auf was muss beim Leg Day geachtet werden?

Egal welche Körperregion auf dem Plan steht: Die Sportler müssen fokussiert trainieren, ein Bewusstsein für den eigenen Körper entwickeln und vor allem, ehrlich zu sich selbst sein. Zu viel Gewicht, zu schnelle, schwungvolle Bewegungen führen laut der Akademie für Sport und Gesundheit nicht nur zu einem ineffizienterem Training, auch das Risiko für Verletzungen steigt erheblich.

Auch Kleinöder rät von sinnloser Intensität ab: „Die Sportmedizin versucht, Verletzungen zu vermeiden und Muskeln zu stärken.“

Der Tipp vom Bodybuilder: Auch an die Rückseite denken. „Viele Trainierende fokussieren sich hauptsächlich auf die Vorderseite – wahrscheinlich, weil sie für den Trainierenden selbst im Spiegel sichtbar ist“, so Körfgen.

Braucht es ein Warm-up und ein Cool-down?

Sportler sollten sich vor jeder Einheit warm machen und auch nach der Session an das sogenannte Auslaufen denken. Aber warum? Beim Warm-up werden nicht nur Muskeln, Gelenke, Herz und Lunge langsam auf die bevorstehende Belastung vorbereitet, auch die Psyche profitiert von der vorangehenden Einheit: Vorfreude stellt sich ein, die Alltagslast fällt ab.

Beim Cool-down fährt der Körper wieder herunter, die Herz-Kreislauf-Aktivität sinkt, der Körper kann sich erholen. Auch das Gehirn weiß nun Bescheid: Jetzt steht erst mal Entspannung auf dem Plan.

Wie oft sollten die Beine trainiert werden?

Um die persönlichen Ziele zu erreichen, lautet das Stichwort Regelmäßigkeit. Aber auch ausreichend Pausen zwischen den Einheiten sind wichtig, damit die Muskeln sich wieder regenerieren können. Aber auch hier gilt es, auf sich selbst zu hören. Krankheit oder Verletzungen setzen eine Trainingspause voraus, damit der Körper sich erholen kann. In Zahlen bedeutet das zweimal pro Woche, da sind sich Sportprofessor und Bodybuilder einig.

Wie viele Kalorien verbrennt man beim Leg Day?

„Wie viele Kalorien man letztendlich beim Beintraining verbrennt, hängt von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise der Dauer, dem eigenen Körpergewicht und der Intensität des Trainings ab“, so Körfgen. Zum Abnehmen ist der Leg Day allerdings weniger geeignet, weiß Kleinöder: „Muskelaufbau sorgt eher für eine Gewichtszunahme.“

Welche Übungen eignen sich für den Start?

„Das Beugen der Knie ist die Grundübung: Das kann beispielsweise als Kniebeuge oder Ausfallschritt nach vorne oder zur Seite absolviert werden. Wichtig zur Sicherung der Funktionalität ist allerdings, dass der Sportler oder die Sportlerin eine Übung individuell beherrscht“, rät Kleinöder.

Auch Körfgen empfiehlt für den Start die Kniebeuge. „Aber auch rumänisches Kreuzheben, Beinpresse, und ‑beuger und auch das Wadenheben eignen sich zum Einstieg. Eben die Basics.“

