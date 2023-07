Klimakrise erschwert Produktion: Wird Orangensaft zum Luxusgut?

Kaum etwas schmeckt so sehr nach Urlaub oder einem entspannten Sonntagmorgen wie Orangensaft. Kein Wunder, dass er von allen Obstsäften der meistgetrunkene der Welt ist. Allein in Deutschland lag der jährliche Pro-Kopf-Konsum 2021 bei sieben Litern.

Klimakrise: Fruchtsaftindustrie ist alarmiert

Doch das fruchtig-süße Erfrischungsgetränk fließt womöglich schon bald nicht mehr so üppig. Der Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie (VdF) jedenfalls ist alarmiert: Die Saftbranche leide unter schlechten Ernten in zahlreichen Regionen und sinkenden Vorräten an Orangensaftkonzentrat im wichtigsten Lieferland Brasilien. Schuld ist der Klimawandel: Wetterextreme wie Hurrikans und Dürren haben Auswirkungen auf die Erntemengen in Florida, Brasilien, aber auch Spanien und Italien.

An der Warenterminbörse in den USA sei Orangensaftkonzentrat derzeit um ein Mehrfaches teurer als üblich. „Die Ware ist knapp und die Rohstoffkosten steigen. Das heißt: Auch die Verbraucher müssen sich darauf einstellen, dass Orangensaft teurer wird“, warnte VdF-Geschäftsführer Klaus Heitlinger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem jüngsten Marktbericht des US-Landwirtschaftsministeriums dürfte die weltweite Orangenproduktion im Wirtschaftsjahr 2022/2023 um 5 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen.

Orangenproduktion sinkt

Besonders stark seien die Einbrüche in den USA, wo die Produktion sogar auf den niedrigsten Stand seit mehr als 56 Jahren fallen dürfte, prognostizierten die Experten. Die weltweite Orangensaftproduktion dürfte nach den Schätzungen des US-Ministeriums sogar um 7 Prozent sinken. Die Lagerbestände bei Orangensaftkonzentraten seien in Brasilien, von wo 90 Prozent der EU-Importe stammen, so niedrig wie selten zuvor.

Also jetzt noch schnell im All-Inclusive-Hotel literweise O-Saft trinken oder ab in den nächsten Supermarkt und Tetra Paks hamstern, bevor die Quellen womöglich versiegen? Ganz so dramatisch wird es wohl nicht werden, zumal die Lage bei frischen Orangen nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) etwas besser aussieht. Zur Not kann man also auch selbst zu Hause Saft pressen.

Ursprung der Frucht liegt in China

Die Idee, Früchte zu zerquetschen und ihren Saft vermischt mit Wasser zu trinken, ist der Forschung zufolge wohl schon mehr als 10.000 Jahre alt. Speziell Orangensaft ist in Europa ein vergleichsweise junges Getränk, da erst vor gut 500 Jahren Zitrusfrüchte im Mittelmeerraum angebaut wurden. Das Obst stammt ursprünglich aus China, worauf auch die deutsche Bezeichnung Apfelsine hinweist, die sich wiederum vom Niederländischen „Sinaasappel“ ableitet, was „Apfel aus China“ bedeutet.

Die Frucht entstand aus einer Kreuzung von Mandarine und Pampelmuse. Während die Bitterorange schon im Mittelalter in Europa bekannt war, brachten erst die Portugiesen die süße Variante um 1500 mit in heimische Gefilde, von wo aus sie schließlich bis nach Südamerika Verbreitung fand.

Verhaltene Entwarnung aus Brasilien

Der Exportweltmeister Brasilien sendet in Sachen O-Saft-Krise vorsichtige Entspannungssignale: Dort hatte es zuletzt überdurchschnittlich viel geregnet. Die Prognose für die 2023/2024-Ernte sieht nach Informationen der ARD mit 309 Millionen Boxen (à 41 Kilogramm Orangen) nur einen minimalen Rückgang gegenüber der diesjährigen Ernte vor. Das wiederum dürfte laut Finanzexperten auch künftig für Preisstabilität beim O-Saft sorgen – allerdings auf erhöhtem Niveau.