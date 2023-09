„Öko-Test“: Sechs von sieben Bio-Kartoffelchips fallen durch

Ernährungsmythos unter der Lupe

Gibt es „gute“ und „schlechte“ Kohlenhydrate?

Kohlenhydrate haben einen schlechten Ruf. Sie gelten als Dickmacher. Weißbrot, Nudeln, Kartoffeln oder Zucker werden deshalb von vielen Menschen gemieden. Was ist dran am Mythos der „bösen Carbs“ – und was raten Ernährungsexperten?