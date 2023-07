Das aktuelle Google Doodle zeigt heute auf spielerische Art, wie lecker die kleinen frittierten Puris sind. Wer wirklich wissen möchte, wie das beliebte Streetfood aus Südasien schmeckt, sollte die Teigbällchen aber lieber selbst einmal probieren. Dafür ist nicht unbedingt ein Ausflug nach Indien nötig, denn Pani Puri lässt sich auch daheim ganz einfach zubereiten.

Was ist Pani Puri?

Pani Puri ist eine beliebte indische Straßenspezialität, die in vielen Teilen des Landes genossen wird. Die knusprigen, runden Teigkugeln sind mit einer Mischung aus Gewürzen, Kräutern und Gemüse gefüllt. Das Besondere an Pani Puri ist jedoch die Wassersoße, die dem Gericht seinen Namen gibt – denn wörtlich übersetzt bedeutet Pani Puri „Wasser in frittiertem Brot“. Pani Puri wird oft auf Straßenmärkten und in Garküchen serviert, wo es frisch zubereitet und sofort verzehrt wird.

Ist Pani Puri vegetarisch/vegan?

Ja, tatsächlich ist Pani Puri in der Regel vegetarisch oder sogar vegan, wenn man es in seiner einfachsten Variante herstellt. Der Teig enthält lediglich Hartweizengrieß, Mehl, Stärke, etwas Salz, Backpulver und Wasser. Frittiert wird mit Pflanzenöl. Gefüllt werden die Puris für gewöhnlich mit Gemüse und Gewürzen – ganz klassisch wird eine Kartoffelfüllung hineingegeben. Wer mag, kann Pani Puri natürlich auch mit beliebigen anderen Füllungen zubereiten. Unser folgendes Rezept stellt die vegane Variante vor.

Pani-Puri-Rezept: So gelingen die Teigbällchen zu Hause

Vegan, laktosefrei, gut gewürzt – mit diesem einfachen Rezept bereiten Sie Pani Puri selbst zu. Die Menge reicht für etwa 20 Teigbällchen.

Teig für die Puri (Teigbällchen)

60 g Hartweizengrieß

20 g Vollkornmehl

15 g Maisstärke

sechs EL Wasser

eine Prise Salz

eine Prise Backpulver

800 ml Rapsöl zum Frittieren

Füllung

drei Kartoffeln

drei EL Kichererbsen

eine Lauchzwiebel

eine Handvoll Korianderblätter

1/2 TL Chilipulver

ein TL Chat Masala

Pani (Soße)

eine grüne Chilischote

eine Handvoll Koriander

eine Handvoll Minze

ein TL Zucker

ein TL Kreuzkümmel

1/2 TL Pfeffer

1/4 TL Chilipulver

eine Prise Salz

Saft einer halben Limette

eine Scheibe Ingwer

500 ml Wasser

Zubereitung

Mehl, Hartweizengrieß, Salz, Backpulver und Maisstärke vermengen. Dabei schlückchenweise Wasser hinzugeben und den Teig gut kneten. Er sollte schön fest und ausziehbar sein. Sollte etwas zu viel Wasser hineingelangt sein, kann das mit ein wenig Hartweizengrieß wieder ausgeglichen werden.

Den Teig jetzt zu einer Kugel formen, mit einem Küchentuch abdecken und für 20 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Dann dünn ausrollen.

Mithilfe eines kleines Schnapsglases kleine Kreise ausstechen.

Öl in einer hohen Pfanne oder einem Topf erhitzen und die Teigstückchen nach und nach zum Frittieren hineingeben. Zwischendurch umdrehen oder mit Öl auf der Oberseite begießen. Sind sie schön knusprig, Puris herausnehmen und zum Auskühlen auf einen Teller mit ausgelegtem Küchentuch geben.

Weiter geht es mit der Füllung: Kartoffeln schälen und dann gemeinsam mit den Kichererbsen weichkochen. Zwiebeln würfeln und Koriander klein schneiden. Kartoffeln und Kichererbsen mit einem Kartoffelstampfer zerkleinern, dann mit den restlichen Zutaten vermengen.

Abschließend wird die Soße zubereitet: Dafür einfach alle Zutaten in einen Mixer geben und zerkleinern, abschließend mit einem Sieb alle groben Teile abschöpfen, bis nur noch das Gewürzwasser übrig bleibt.

Wie isst man Pani Puri? So werden die Teigbällchen gegessen

Sind die Puris, die Füllung und die Soße fertig, wird mit dem Daumen zunächst ein Loch in die Teigbällchen gedrückt. Dann die Puris mit der Füllung füllen, ins Pani (die Soße) eintauchen und schmecken lassen.

Gibt es alternative Namen für Pani Puri?

Je nach Region wird Pani Puri auch als Phuchka, Pakodi, Phulki, Gup Chup oder Gol Gappa bezeichnet.

Welche anderen indischen Snacks sind ähnlich wie Pani Puri?

Streetfood ist in Indien weit verbreitet, hat eine lange Tradition und ist entsprechend vielfältig. Neben Pani Puri gibt es etliche weitere leckere Snacks, hier einige Beispiele:

Aloo Tikki – indische Kartoffelpuffer

Samosa - dreieckige Kartoffelteigtaschen mit verschiedenen Füllungen

Chai – zwar kein Snack, aber immerhin das Nationalgetränk Indiens und fester Bestandteil der Kultur

Lassi – dicker Joghurt in verschiedenen Geschmacksrichtungen

Veg Pakora – frittiertes Gemüse

Thali – gemischte Platten mit verschiedensten Streetfoodgerichten