Prost, Neujahr!: Alkoholfreie Drinks für den Silvesterabend

Mit einem Glas Sekt oder Champagner auf das neue Jahr anstoßen, gemeinsam leckere Weine verköstigen oder schlicht das Bier zum alljährlichen Racletteessen: Ohne Alkohol geht für viele Menschen an Silvester nichts. Dabei braucht es gar keine Prozente, um gut ins neue Jahr zu starten. Mit diesen alkoholfreien Cocktails begrüßen Sie 2023 hellwach und nüchtern.

Rosmarin-Birnen-Spritz

Dieser winterliche Spritz ist die perfekte Erfrischung am Silvesterabend und passt dazu mit seinen winterlich-würzigen Noten wunderbar in die kalte Jahreszeit.

Für einen Drink benötigen Sie: 50 Milliliter Birnensaft, 50 Milliliter Zitronenlimonade, einen Teelöffel Rosmarinsirup, 100 Milliliter Sprudelwasser, Rosmarinstängel, Eiswürfel

Und so geht‘s: Ein Glas mit Eiswürfeln füllen und Birnensaft, Sirup sowie Limonade mischen. Mit Sprudelwasser aufgießen und einem Stängel Rosmarin garnieren.

Ingwer-Ananas-Mocktail

Dieser scharf-würzige Aperitif eignet sich wunderbar als Ergänzung zum mächtigen Silvesterbuffet. Durch die wärmenden Inhaltsstoffe des Ingwers regt er dazu noch die Verdauung an.

Für einen Drink benötigen Sie: 50 Milliliter Ananassaft, 150 Milliliter Ginger Beer, zwei Teelöffel Ingwersirup, Saft einer Limette, Basilikum, Eiswürfel

Und so geht‘s: Limette auspressen und Saft gemeinsam mit Eiswürfel und dem Ingwersirup in ein Glas geben. Ananassaft hinzugeben und mit Ginger Beer aufgießen. Mit etwas Basilikum garnieren.

Alkoholfreie Silvesterbowle

Diese antialkoholische Bowle ist nicht nur hervorragend für eine große Feier geeignet, sie macht auch optisch einiges her und eignet sich selbst für die Kleinsten.

Für eine Bowle benötigen Sie: 500 Gramm Tiefkühlbeeren, 100 Milliliter Himbeersirup, 1 Liter Mineralwasser, Saft einer Zitrone, Thymian, Eiswürfel

Und so geht‘s: Die Tiefkühlbeeren mit dem Saft einer Zitrone sowie Eiswürfeln in eine große Schüssel geben. Mineralwasser mit dem Himbeersirup mischen und anschließend ebenfalls in die große Schüssel gießen. Wer mag, kann noch etwas Thymian hinzugeben. Die Bowle mit einer Kelle in Gläser füllen und kalt genießen. Bei Bedarf weitere Eiswürfel hinzugeben.

Schokoladiger Espressomocktail

Besonders im vergangenen Jahr standen Espressococktails hoch im Kurs. Diese können auch ohne Alkohol gelingen – und schmecken mindestens genauso gut.

Für einen Drink benötigen Sie: einen Espressoshot, 15 Milliliter Vanillesirup, 15 Milliliter Schokoladensirup, 25 Milliliter Wasser, Eiswürfel

Und so geht‘s: Eiswürfel mit dem Espresso und Sirup in einen Cocktailshaker geben und ungefähr eine Minute kräftig schütteln. Anschließend in ein Glas geben und mit Wasser auffüllen.

Cottoncandy-Sekt zum Anstoßen

Ebenfalls ein schöner Partyspaß ist dieser alkoholfreie Zuckerwattedrink. Er ist schnell gemacht und sieht obendrein total festlich aus.

Für einen Drink benötigen Sie: 150 Milliliter alkoholfreien Sekt, eine Handvoll Zuckerwatte

Und so geht‘s: Füllen Sie den alkoholfreien Sekt in ein Sektglas. Drapieren Sie anschließend ein Stück Zuckerwatte am Rand des Glases. Nach dem Anstoßen können Sie dann die Zuckerwatte in den Sekt gleiten lassen und beobachten, wie sie sich auflöst.