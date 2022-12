Raclette: So viel Käse brauchen Sie pro Person – und was für Veganer auf den Tisch kommt

Und so geht’s: Weichen Sie die Cashewkerne ungefähr 30 Minuten in heißem Wasser ein. Geben Sie sie anschließend mit dem Sojajoghurt, den Hefeflocken, dem Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer in einen Mixer und pürieren Sie die Masse. Rühren Sie anschließend die Tapiokastärke unter und geben Sie die Masse in eine Schüssel. Erhitzen Sie nun das Agar-Agar in einem Topf mit dem Wasser und lassen Sie beides kurz köcheln. Geben Sie nun die Cashewmasse mit in den Topf und vermengen Sie alles gut miteinander. Ist die Masse zäh, können Sie alles in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Form geben und kühl stellen. Nach ungefähr zwei Stunden können Sie den Mozzarella dann aus der Form heben und servieren.