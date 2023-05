Ramen mit Reispapier: die besten Varianten zum Nachkochen

Ramen dürften die Nudeln sein, die Nutzerinnen und Nutzer der Video-App Tiktok am häufigsten nachkochen – schließlich sind sie schnell gemacht, vielseitig und lecker. Kombiniert mit Reispapier wird aus den Nudeln daher ein ebenso schnell gemachter wie leckerer Snack.

Diese drei Rezepte für Ramen mit Reispapier überfluten aktuell Tiktok.

Koreanischer Reiskuchen (Tteokbokki)

Das koreanische Gericht Tteokbokki wird üblicherweise aus Reismehl, Salz und Wasser hergestellt und in einer scharfen Soße gegart. Dieser Aufwand ist aber gar nicht nötig. Viel einfacher rollt man Tteokbokki schnell selbst und gart sie in der Brühe von Instant-Ramen-Nudeln.

Für eine Portion Tteokbokki mit Ramen benötigt man:

vier Lagen Reispapier

scharfe Instantnudeln (etwa Buldak samyang)

Und so geht’s:

1. Als Erstes bringt man in einem kleinen Topf Wasser für die Instantnudeln zum Kochen – mindestens 500 Milliliter. In der Zwischenzeit befeuchtet man zwei Lagen Reispapier und legt sie aufeinander. Das Befeuchten funktioniert am besten, indem man Wasser in eine Schüssel gibt und das Reispapier langsam durchzieht.

2. Nun wird das Reispapier aufgerollt und in etwa zwei Zentimeter lange Röllchen geschnitten. Genauso mit den anderen beiden Lagen verfahren.

3. Nun die Reispapierröllchen zusammen mit den Ramen-Nudeln und der Soße ins kochende Wasser geben und nach Packungsanleitung der Nudeln kochen lassen. Anschließend alles in eine Schüssel geben und genießen.

Sommerrolle mit scharfen Nudeln

Sommerrollen schmecken nicht nur im Sommer – und nicht nur in Asien. Das meist mit Gemüse gefüllte Reispapier überzeugt schon lange auch in den westlichen Ländern. Und wenn man den Userinnen und Usern Glauben schenkt, die auf Social Media davon schwärmen, schmecken die erfrischenden Rollen besonders gut, wenn sie mit scharfen Nudeln befüllt werden.

Für etwa fünf bis sechs Sommerrollen mit scharfen Nudeln benötigt man

scharfe Instantnudeln (etwa Buldak samyang)

fünf bis sechs Lagen Reispapier

fünf bis sechs Blätter Kopfsalat

ein Stück Gurke

Und so geht’s:

1. Als Erstes die Instantnudeln nach Packungsanleitung kochen. Die Brühe wird für das Rezept nicht gebraucht – schmeckt aber auch ohne Nudeln gut.

2. Nun den Kopfsalat waschen und trocknen und die Gurke in schmale Stifte schneiden. Nun wird das Reispapier nacheinander gefüllt. Dazu eine Lage Reispapier befeuchten und dann erst mittig mit einem Blatt Kopfsalat belegen, darauf folgt eine kleine Portion gekochte Instantnudeln und zum Schluss ein Gurkenstift. Das Reispapier über der Füllung aufrollen und die Seiten zur Mitte klappen – und die erfrischende Sommerrolle genießen. Wer gern scharf isst, dippt die Sommerrollen noch in Chilisoße.

Knödel (Dumpling) mit scharfen Nudeln

Typische Dumplings sind kleine Teigtaschen aus dem asiatischen Raum, die es mit unterschiedlichsten Füllungen gibt – etwa Fleisch oder Fisch. Die Teigtaschen herzustellen ist eigentlich ziemlich aufwendig – Tiktok hat aber auch dafür eine Lösung parat.

Für etwa fünf bis sechs Dumplings mit scharfen Nudeln benötigt man

scharfe Instantnudeln (etwa Buldak samyang)

fünf bis sechs Lagen Reispapier

Öl zum Anbraten

Und so geht’s:

1. Als Erstes werden die Instantnudeln nach Packungsanleitung gekocht – auch hier wird die Brühe nicht benötigt und kann separat geschlürft werden.

2. Nun wird nacheinander eine Lage Reispapier befeuchtet, eine kleine Portion der Instantnudeln mittig auf das Papier gelegt und dann zusammengefaltet.

3. Als Nächstes wird Öl in einer Pfanne erhitzt (etwa Sesamöl) und das Dumpling von allen Seiten goldbraun angebraten. Wer mag, reicht dazu Erdnusssoße.

