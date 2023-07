Wie sich das Reisen verändert hat

Das Reisen hat sich verändert – ist das eigentlich gut so?

Reisen – das war mal die Zeit zum Erkunden unbekannter Orte und ferner Länder. Heute sehen wir im Internet schon vorher, was uns erwartet. Wir kennen Vorzüge und Schwächen einer Unterkunft. Wir wissen, was wir vor Ort sehen werden – und das Navigations­system weist uns den direkten Weg. Ist das eigentlich gut so?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket