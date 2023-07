Reiswasser für die Haare: Kann der DIY-Trend die Frisur zum Glänzen bringen?

Es ist manchmal kaum zu glauben, wie viel Zeit Menschen in Drogeriemärkten verbringen, nur weil sie ein Shampoo suchen. Die Auswahl ist gewaltig, und viele kommen beim Lesen der Etiketten unweigerlich ins Grübeln: Habe ich feines, trockenes, stumpfes, dünnes, widerspenstiges oder gar geschädigtes Haar? Oder vielleicht alles auf einmal? So oder so ist es mit einem einzigen Haarwaschmittel oft nicht getan.

Für das Ideal von seidig glänzendem, vollem und gesundem Haar sind zusätzliche Cremes, Kuren, Spülungen, Öle und Fluids unerlässlich. So jedenfalls will es uns die Werbung weismachen. Doch der Mensch ist bekanntlich erfinderisch, und das offenbar besonders, wenn es um sein Haupthaar geht. Jedenfalls entsteht bei der Internetsuche unter dem Begriff Haarpflege angesichts der Vielzahl an Tipps und Videos unweigerlich der Eindruck, dass auf fast jedes industrielle Produkt mindestens ein Hausmittel kommt. Nach der sogenannten sauren Rinse ist der jüngste DIY-Trend, der seit einiger Zeit vor allem auf Tiktok gehypt wird, das Reiswasser.

Berliner Drogist Hans Schwarzkopf brachte das erste „Shampoon“ auf den Markt

Schönes und gepflegtes Haar zu haben, ist den Menschen nicht erst wichtig, seit der Berliner Drogist Hans Schwarzkopf 1903 das erste „Shampoon“ auf den Markt brachte. Bis dahin erfolgte die Kopfwäsche gar nicht oder mit Kernseife, was teils solch verheerende Effekte hatte, dass man das Haupthaar unter Hauben, Hüten und Perücken versteckte. Der kalkhaltige Seifenfilm machte die Haare stumpf. Seit dem 19. Jahrhundert wurde daher kräftig experimentiert, um schonendere Mittel zu finden, unter anderem mit Blutegeln und Bärenfett. Erste Spülungen aus Essig- und Zi­tro­nen­säu­re erwiesen sich schließlich als recht praktikabel.

Englische Friseure machten schließlich das „Shampooing“ in Europa populär: Das Haupthaar wurde mit einer Mischung aus Eiern, Rosenwasser und Parfum verwöhnt. Die Idee hatten britische Kolonialherren mitgebracht. Das Wort „Shampoo“ leitet sich vom indischen „Chhampo“ ab, was so viel wie kneten oder massieren bedeutet. Zu den Körperpflegeritualen im Hinduismus gehört die Haarwäsche mit Ölen und Pulvern.

Auch der Haarbooster mit Reiswasser hat seinen Ursprung in Asien. Schon im 12. Jahrhundert sollen Frauen in Japan und China es genutzt haben. Das Haar soll nach der Spülung leichter kämmbar und glänzender sein. Tatsächlich werden durch das Kochen von Reis Aminosäuren, Mineralien wie Zink, Magnesium und Kalium sowie Folsäure freigesetzt – alles Stoffe, die gut fürs Haar sind. Unter anderem sollen sie den gesunden Aufbau von Zellmembranen fördern.

Reiswasser ins Haar: Der alte Trick soll die Frisur zum Glänzen bringen. © Quelle: imago images / Panthermedia

Reiswasser fürs Haar: So funktioniert der DIY-Trick

Die Reissorte ist im Grunde egal. Wer das Reiswasser für den Schopf nutzen will, sollte es nicht mit Salz versetzen. Abgekühlt mischt man den Sud ins Shampoo oder die Spülung. Auch als sogenannte Leave-in-Kur ohne Ausspülen soll Reiswasser die Mähne schimmern lassen. Für einen lang anhaltenden Effekt wird dazu geraten, die Haare zweimal wöchentlich mit Reiswasser durchzuspülen.

Das Haarwachstum beschleunigt das hausgemachte Treatment entgegen anderslautender Behauptungen in den sozialen Netzwerken indes nicht. Zumindest fehlen bislang wissenschaftliche Belege dafür – auch wenn das chinesische Dorf Huangluo mit den laut Guinness-Buch langhaarigsten Menschen der Welt seit Generationen auf die Spülung mit Reiswasser schwört.