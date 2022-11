Glüh-Gin ist der neue Glühwein

Messer, Drogen, unerlaubter Aufenthalt und Körperverletzung: Die Polizei hat am vergangenen Freitag eine große Personenkontrolle an Brennpunkten in Norderstedt durchgeführt. Schwerpunkt war die Bekämpfung der Jugendkriminalität. Das waren die schwersten Verstöße des stundenlangen Einsatzes.