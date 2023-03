Pommes und Kartoffel-Wedges selbst im Ofen machen: So geht‘s

Goldbraun glänzen sie im Ofen. Kartoffelwedges und Pommes zählen zu den klassischen Beilagen, mit denen man kaum etwas falsch machen kann. Hier finden Sie Basis-Rezepte für knusprige Wedges und knackige Pommes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Rezept für Kartoffel-Wedges aus dem Backofen

Kartoffel-Wedges aus dem Backofen haben gleich zwei Vorteile. Erstens: Es gibt kaum ein (warmes) Essen, das weniger aufwändig ist. Zweitens: Sie sättigen sowohl als Beilage als auch als Hauptgericht, serviert mit etwas Kräuterquark und einem grünen Salat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Superschnelles Abendessen: Kartoffelwedges. © Quelle: Luna Wang/Unsplash

Das wird gebraucht:

800 Gramm Kartoffeln, drei Esslöffel Öl, Pfeffer, Salz, weitere Gewürze und Kräuter nach Belieben

So geht‘s:

Den Backofen auf 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 800 Gramm Kartoffeln waschen und in Spalten schneiden. Wer möchte, schält die Kartoffeln vorher. Zwingend nötig ist das nicht. Drei Esslöffel Olivenöl mit Salz und Pfeffer mischen. Wer mag, gibt noch weitere Gewürze oder Kräuter hinzu: zum Beispiel Paprikapulver, Curry, Rosmarin oder Schnittlauch. Kartoffelspalten auf einem Backblech verteilen. Die Öl-Mischung mit einem Backpinsel auf die Kartoffelspalten streichen. Wer keinen Backpinsel hat, füllt Öl und Kartoffeln in eine auslaufsichere Dose. Deckel drauf und ordentlich schütteln. Nun die Kartoffelspalten auf das Backblech schütten und verteilen. 35 bis 45 Minuten backen. Wenn die Kartoffeln knusprig und goldbraun aussehen, sind sie fertig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pommes selber machen

Ob im Freibad, auf dem Kindergeburtstag oder als Beilage zum Burger: Pommes sind einfach der Hit. Wie man den Klassiker selbst macht – ob mit oder ohne Fritteuse.

Knusprige Pommes kann man selbst herstellen. © Quelle: Ina Fassbender dpa Archiv

So geht‘s:

Für Pommes am besten eine festkochende Kartoffelsorte verwenden. Die Kartoffeln schälen. Danach in Stifte schneiden, also in die typische, längliche Form. Die Stifte mehrmals in kaltem Wasser waschen – solange, bis keine Stärke mehr austritt, das Wasser also klar bleibt. Penibel trocken tupfen. Nun entweder im Backofen backen oder frittieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pommes im Backofen selbst machen

Ein paar Esslöffel Öl mit Salz, Pfeffer und weiteren Gewürzen je nach eigenem Geschmack würzen. Die Pommes damit bestreichen. Alternativ Öl und Kartoffelstifte in eine verschließbare Dose geben und gut schütteln. Pommes auf einem Backblech verteilen. Bei 180 Grad Umluft etwa 35 bis 45 Minuten backen. Mehrmals wenden. Die Pommes sind fertig, wenn sie eine goldbraune Farbe haben.

Pommes in der (Heißluft-)Fritteuse selbst machen

Die Kartoffelstifte im Gerät frittieren. Anschließend kräftig mit Salz und – je nach Geschmack – weiteren Gewürzen würzen. Alternativ eine fertige Pommes-Gewürzmischung verwenden.

<br/>