Kann man Spargel einfrieren? Und ist grüner nachhaltiger als weißer?

Ob knackig grün oder ganz edel in weiß – in Deutschland gehört Spargel zur Frühjahrsküche einfach dazu. Doch wie gesund ist eigentlich das beliebte Gemüse? Fragen und Antworten.

Im brandenburgischen Beelitz recken sich die ersten Spargelstangen seit dem 20. März aus der Erde und wachsen täglich um ein bis zwei Zentimeter. Abgedeckt von mehreren Schichten Folie hat es das edle Gemüse auch bei Minustemperaturen schön warm, manche Unternehmen beheizen zusätzlich die Erde, zum Beispiel mit Abwärme von nahegelegenen Kraftwerken. Das alles, damit die Deutschen unabhängig von kalten Frühlingstemperaturen jetzt ihr Lieblingsgemüse kaufen können.

Wissenswertes zum Spargel











Wie viel Spargel wird in Deutschland gegessen?

Pro Kopf essen Menschen in Deutschland etwa 1,7 Kilogramm pro Jahr. Das Gute dabei: Von Spargel kann man fast nicht zu viel essen. 100 Gramm Spargel haben nur etwa 20 Kalorien, aber jede Menge wertvolle Vitamine und Mineralstoffe.

Ist Spargel nachhaltig?

Während die einen sich über den frühen Verkaufsstart freuen, kritisieren andere den hohen Energieaufwand. Laut dem Deutschen Bauernverband geht es dabei vor allem um die Frage, ob es auch in Zukunft Spargel aus Deutschland geben wird: „Vergangenes Jahr wurden Erdbeer- und Spargelflächen teilweise nicht mehr abgeerntet“, so Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied gegenüber der Deutschen Presseagentur. „Die Produktion hat sich aufgrund der exorbitant gestiegenen Kosten und den Billigimporten aus dem Ausland schlicht nicht mehr gelohnt.“

Auch der Einsatz von Folien im Spargelanbau ist umstritten. Naturschutzverbände kritisieren, dass Fetzen der Folien abreißen, durch die Gegend fliegen und dann von Störchen oder anderen Vögeln für den Nestbau verwendet werden könnten. Die Spargelbauern argumentieren, dass sie mithilfe der Folien auf Herbizide gegen Unkraut verzichten und Wasser sparen könnten. Selbst Unternehmen im Bioanbau nutzen Folien, dafür wird hier vorwiegend mit Mist und Kompost statt mit synthetischen Pestiziden gedüngt.

Eine nachhaltige Spargelvariante wäre grüner Spargel – solange er aus der Region stammt. Denn grüner Spargel wächst im Sonnenlicht und braucht keine Folie.

Wie gesund ist Spargel?

Im Gegensatz zum weißen Bleichspargel, der nur im Dunkeln wächst, bilden sich im grünen Spargel nicht nur mehr Anthocyane, entzündungshemmende sekundäre Pflanzenstoffe. Die grünen Stangen enthalten auch mehr Vitamin C und Beta-Carotin.

Doch egal, ob grün oder weiß: Ganz unabhängig von der Sorte ist Spargel reich an gesunden Inhaltsstoffen. Mehrere B-Vitamine unterstützen Stoffwechselvorgänge im Körper, besonders erwähnenswert dabei Biotin und Folsäure.

Folsäure ist gerade für Schwangere entscheidend, weil sie bei Wachstumsprozessen eine wichtige Rolle spielt. Doch auch allgemein ist Folsäure wichtig für die Zellteilung und bei der Bildung von Blutkörperchen. Biotin ist an verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt und hilft beim Zellwachstum sowie bei der DNA- und Proteinsynthese. Außerdem aktiviert es den Stoffwechsel und fördert die Neubildung von Haarwurzeln und des Nagelbettes.

Auch die im Spargel enthaltene Menge Kalzium, Magnesium und Eisen kann sich sehen lassen. Dazu regt sein Verzehr die Nierenfunktion an, der hohe Kaliumgehalt im Spargel wirkt entwässernd. Keine Sorge übrigens wegen des strengen Uringeruch nach dem Spargelessen: Der entsteht durch die Ausscheidung schwefelhaltiger Abbauprodukte und ist vollkommen harmlos.

Wie bereitet man Spargel zu?

Spargel kann gekocht, gebraten und sogar roh verzehrt werden. Weißen Spargel vorher gut schälen und mit einem Teil Zucker und fünf Teilen Salz mischen, in einem Sieb abhängen lassen – fertig. Das sogenannte Aktivieren entzieht dem Spargel das Wasser, dadurch bekommt er ein schönes Aroma und er schmeckt wie leicht gegart.

Bei grüne Spargelstangen das hintere Drittel sicherheitshalber schälen und dann im Salat oder mit Dip genießen.

Wie hält sich Spargel frisch?

Frische Spargelstangen quietschen, wenn man sie aneinanderreibt. Und an der Schnittkante spritzt Flüssigkeit heraus, wenn man sie quetscht.

Ungeschält hält sich frischer Spargel in einem feuchten Tuch eingewickelt im Kühlschrank ein paar Tage lang. Die geschälten Stangen lassen sich auch einfrieren. In der Gefriertruhe können sie etwa ein halbes Jahr lang lagern. Danach unaufgetaut direkt in den Kochtopf geben, garen und genießen.