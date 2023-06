Foodtrend aus Italien

Pinsa oder Pizza – wo ist da der Unterschied?

Teig, der wahlweise mit Tomatensoße, Käse und einer Vielzahl an weiteren Zutaten belegt wird – auf den ersten Blick scheint die Pinsa von ihrer großen Schwester, der Pizza, höchstens in Sachen Optik abzuweichen. Dabei schwören Fans des länglich-ovalen Teigfladens auf die vermeintliche Bekömmlichkeit. Was es mit dem Foodtrend auf sich hat.