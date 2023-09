﻿Tabata: Fit und gesund in nur vier Minuten - geht das?

Stundenlanges Arbeiten am Schreibtisch, immer vollere Terminkalender: Unser Alltag führt nicht nur zu immer weniger körperliche Bewegung, es bleibt nur wenig Zeit, uns fit und gesund zu halten. Laut RKI und WHO nimmt die Zeit, in der wir körperlich aktiv sind, immer weiter ab.

Dabei wirkt sich Sport – so viel ist bekannt – positiv auf Körper und Geist aus: Das allgemeine Wohlbefinden steigt, die körperliche und psychische Gesundheit werden gepflegt, das Herz-Kreislauf-System und das Muskel-Skelettsystem gestärkt.

Doch wie lässt sich effektiv Sport treiben, wenn die Zeit dafür fehlt? Tabata macht es möglich.

























Was ist Tabata?

Das Tabata-Training ist ein hochintensives Intervalltraining, bei dem Kraft- und Cardiotraining miteinander verbunden werden, so die Akademie für Sport und Gesundheit. Tabata verbessert also nicht nur die Ausdauer, sondern fördert auch die Fettverbrennung. Laut dem Hochschulsport Münster ist die Voraussetzung für eine Tabata-Einheit, dass sich der Sportler oder die Sportlerin maximal anstrengt.

Welche Übungen kommen für eine Tabata-Session in Frage?

Es gibt hinsichtlich der Gestaltung der Tabata-Intervalle keine festen Vorgaben. Es ist jedoch sinnvoll, Übungen zu wählen, die große Muskelgruppen ansprechen. So verbrennt der Körper mehr Kalorien. Mögliche Übungen wären also Kniebeugen, Liegestütze oder Hampelmänner. Aber auch Crunches und Seilspringen können in die Trainingseinheit eingebaut werden.

Tipp: Auf Youtube gibt es unzählige Tabata-Sessions zum Mitmachen. So muss gar nicht erst selbst ein Intervall zusammengestellt werden, auch ein eigener Timer ist dann nicht mehr notwendig. Wichtig ist nur, sich vorher mit den Übungen vertraut zu machen, um Verletzungen vorzubeugen.

Wie sieht eine Tabata-Einheit aus?

Der Hauptteil des Trainings dauert nur vier Minuten. Er besteht aus acht Intervallen, die je 20 Sekunden lang sind und jeweils einer Intervallpause von 10 Sekunden. Wichtig ist: Die Übungen werden mit maximaler Intensität absolviert – in einem Intervall werden also, so die Akademie für Sport und Gesundheit, zwölf bis 15 Wiederholungen angestrebt.

Ist ein Warm-up bei den kurzen Einheiten notwendig?

Laut der Akademie für Sport und Gesundheit ist ein Warm-up vor der Einheit wichtig. Dabei werden nicht nur die Muskeln und Gelenke auf die folgende Session vorbereitet, auch das Gehirn kann sich auf die Sporteinheit einstellen – Alltagssorgen werden so kurz beiseite geschoben.

„Wie man sich vor dem Tabata am besten aufwärmt, hängt von den individuellen Vorlieben ab“, sagt Heinz Kleinöder, stellvertretender Abteilungsleiter am Institut für Trainingswissenschaften und Sportinformatik der Deutschen Sporthochschule in Köln. „Wer einen schnellen Intensitätsaufbau nicht verträgt, sollte das Herz-Kreislaufsystem langsam hochfahren, beispielsweise durch einen weniger intensiven Vorbereitungssatz mit den Tabataübungen.“

Was ist bei den kurzen Einheiten zu beachten?

Es ist wichtig, in den Aktivphasen so hart wie möglich zu trainieren. Aber Vorsicht: Im Vordergrund steht, wie bei jeder Sportart, die Übungen ordentlich auszuführen und sich stets innerhalb der eigenen körperlichen Grenzen zu bewegen, um Verletzungen zu vermeiden. Daher bietet es sich an, sich vorab mit den Übungen vertraut zu machen, die man in der jeweiligen Tabata Session angehen will.

Ist Tabata effektiv?

Auch wenn die Einheit nur vier Minuten dauert: Es lohnt sich, Tabata in den eigenen Trainingsplan zu integrieren. Da die Ruhepausen kürzer als die Belastungsphasen sind, wird Tabata von Übung zu Übung anstrengender für den Körper. Durch die kurzen Maximalbelastungen wird die Fettverbrennung angekurbelt. Das macht Tabata zu einem echten Kalorienfresser.

Und nicht nur das. Laut einer Studie des National Institute of Fitness and Sports in Tokio können regelmäßige Tabata-Einheiten die Sauerstoffaufnahmekapazität positiv beeinflussen. Das bedeutet, dass die Kraftausdauer und auch das Herz-Kreislauf-System davon profitieren. Kurzum: Die effektiven Einheiten zwingen den Körper, sich schnell wieder zu erholen, um weitermachen zu können.

Was sind die Vorteile von Tabata?

Tabata kann die Ausdauer verbessern, die Herz-Kreislauf-Gesundheit positiv beeinflussen und die Fettverbrennung erhöhen. Weil es nur aus kurzen Intervallen besteht, dauert die gesamte Session nur gut vier Minuten und lässt sich selbst in einen vollen Terminkalender integrieren. Ein weiterer Pluspunkt: Das Tabata-Training ist nicht örtlich gebunden. Es kann also meist problemlos an Ort und Stelle ausgeführt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Tabata und HIIT?

„HIIT ist der Oberbegriff für viele intensive Intervallmethoden“, sagt Kleinöder. „Tabata ist eine davon.“ Kurz gesagt: Tabata ist HIIT (High Intensity Intervall Training) , aber HIIT ist nicht nur Tabata.

Wie oft sollten die Übungen gewechselt werden?

„Das kommt auf die Zielstellung an“, betont Kleinöder. „Für den Erhalt der Gesundheit sollte man zwischen weniger und mehr intensiven Einheiten wechseln und auf ausreichend Ruhepausen achten. Für die Steigerung der Fitness sollten regelmäßig auch intensive Methoden zum Einsatz kommen.“

Kann Tabata ein vollumfängliches Workout ersetzen?

„Solche Vergleiche hinken“, betont Kleinöder. „Die hohe Intensität verschafft einen Zeitvorteil, aber ist für viele Freizeit- und Breitensportler kaum verträglich, da die Grundlagen fehlen. Der Könner kann zwischen weniger und mehr intensiven Methoden wechseln.“

Auch wenn es verführerisch klingt – in nur vier Minuten zum gesunden, sportlichen Körper – aber allein aus gesundheitlicher Sicht reichen die Tabata Sessions alleine nicht, selbst wenn sie sich mehrmals wöchentlich wiederholen. Die WHO empfiehlt Erwachsenen wöchentlich mindestens 150 Minuten körperlicher Aktivität.

Kann man mit Tabata-Übungen Muskeln aufbauen?

Die kurze Antwort lautet: Ja! „Der Muskel ist nicht anspruchsvoll und die sogenannte Time Under Tension, also die Gesamtzeit, in der ein Muskel aktiviert ist, und die Intensität sind gegeben“, betont Kleinöder.

Funktioniert Tabata als Workout für Zuhause?

Wir haben es für Sie ausprobiert. Unsere Erfahrung hat gezeigt: Das A und O beim Tabata-Workout in den eigenen vier Wänden ist viel Platz und verständnisvolle Nachbarn – das viele Springen kann recht viel Lärm verursachen.

Es ist sinnvoll, sich vorab Übungen zu überlegen, mit denen man sich wohlfühlt und die sich ohne Probleme wiederholen lassen. Los geht‘s mit dem guten, alten Hampelmann, gefolgt von Liegestützen, Burpees – einer Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung – und Kniebeugen. Die Zeit wird mit einem Tabata-Timer gestoppt, davon gibt es unzählige in jedem App Store.

Schnell wird klar: 20 Sekunden Aktivität sind gar nicht so kurz, wie sie sich zunächst anhören. Und zehn Sekunden Pause gehen schneller rum, als einem lieb ist. Die ersten Probleme treten in der zweiten Runde Liegestütze auf, bei der finalen Runde Burpees wird es richtig haarig. Aber: durchhalten ist alles.

Fazit: Tabata im Wohnzimmer ist möglich – und ganz schön anstrengend.