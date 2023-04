Untenrum frei: Was soll der No-Pants-Trend?

Huch, fehlt da nicht was? Bei den Schauen für Herbst und Winter, die kürzlich in Paris, Mailand, London und New York präsentiert wurden, gab es mitunter auffallend wenig Stoff um die Beine. Viele Designerinnen und Designer setzten zwar auf Lagenlook. Der kam aber vor allem oberhalb der Taille zum Tragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese auffälligste aller Silhouetten in der Damenmode für die nächste Saison erinnert an eine Kugel auf zwei Beinen oder noch bildhafter: an ein Schneeflockenkostüm – was ja nicht ganz unpassend für die kalte Jahreszeit ist. Und doch ist die nahezu rock- und hosenlose Aufmachung eher an der Endkundin vorbei geplant. Mal wieder: Schon vor drei Jahren gab es eine Strickschlüpferoffensive, die auf der Straße mangels Alltagstauglichkeit nicht so recht ankam. Obwohl entsprechende Modelle nach den Laufstegshows von Luxusmarken auch bei Textilketten wie Zara zu haben waren.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Kunst des Weglassens

Es handelte sich damals genauso wenig um Unterwäsche wie bei den jetzt gezeigten Mikrohöschen von Miu Miu oder Valentino. Paillettenbestickt oder aus fließendem Stoff werden sie über der Strumpfhose getragen. Immerhin ist dabei wenigstens noch ansatzweise was von Hose zu erkennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im vergangenen Jahr inspirierten vor allem die Labels Ferragamo und Bottega Veneta mit ihren radikalen No-Pants-Kreationen Insta­gram-Stars und Modeschauenbesucherinnen dazu, sich untenrum nur mit Slip und Strumpfhose bekleidet in die Öffentlichkeit zu wagen. Die Kunst des Weglassens wird hier auf die Spitze getrieben. Allerdings ist das Ergebnis wenig überzeugend. Aus welchem Blickwinkel man den Look auch immer betrachtet – stets sieht es aus, als hätte die Trägerin keinen Ganzkörperspiegel zu Hause oder werde von der Strumpfhosenlobby finanziert.

Ein kurzer Jugendtraum

Miuccia Prada, verantwortlich für die gleichnamige Marke sowie das Label Miu Miu, gilt als eine der einflussreichsten Designerinnen der Gegenwart. Die mittlerweile ­73-jährige Italienerin hat mit ihren Kollektionen zwar maßgeblich ­Ugly- und Bad-Taste-Looks salonfähig gemacht, tritt aber selbst stets makellos elegant in Erscheinung. Die kurzen Höschen sind nach eigenem Bekunden ein Jugendtraum: „Wäre ich jünger, würde ich in Höschen aus dem Haus gehen“, verriet sie der Zeitschrift „Vogue“. Die australische Politikern Julie Bishop hingegen ist nur unwesentlich jünger als Prada und ließ sich anlässlich des Weltfrauentags hosenlos in einem langen Blazer, schwarzen Strümpfen und hochhackigen Schuhen für das Magazin „Stellar“ ablichten. Ihre Botschaft: Auch ältere Frauen sollen anziehen dürfen, was sie wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber will denn überhaupt irgendeine Frau, ob jung oder alt, hosenlos durch die Gegend gehen? Die im Netz verbreiteten spöttischen Kommentare vieler Frauen zu Bishops Auftritt („Hat sie ihre Hose vergessen?“) lassen daran zweifeln. Grenzverschiebungen sind in der Mode Programm. Idealerweise entsteht dabei Raum für Neues. Der No-Pants-Trend indes hinterlässt Ratlosigkeit.

Dass das Thema Hosen durchaus auch einfallsreiche Überraschungen bietet, hat Balenciagas Kreativdirektor Demna Gvasalia bewiesen: Er schuf für Herbst und Winter weite Modelle, bei denen flatternde Stoffbahnen die Beine umschmeicheln. Die Entwürfe haben auch etwas mit seiner Jugend zu tun, wie er sagte: Als Sechsjähriger in Georgien hatte ihm ein Schneider ähnliche Hosen gefertigt.