Vegetarisch grillen: Warum das Würstchen längst nicht mehr der Hauptakteur ist

Für manche mag es momentan einfach alles nicht Fisch, nicht Fleisch sein – dabei waren die Zeiten gerade für jene Menschen nie besser, die sich genau auf diese Weise ernähren: Für Veganer und Vegetarier ist die Auswahl an passenden Lebensmitteln riesig geworden.

In vielen Restaurants gibt es inzwischen entsprechende Gerichte, auch in Supermärkten und sogar Discountern. Und im vergangenen Jahr eröffnete ausgerechnet eine Fast-Food-Kette, die immer mit der Qualität ihres Fleisches warb, eine erste rein vegane Filiale: Burger King am Wiener Westbahnhof. Da wundert es kaum, dass der tierfreie Ernährungstrend auch längst vor der letzten Bastion der Fleischesser nicht mehr haltmacht: dem Grill. Immerhin zählen die Deutschen zu den begeistertsten Grillmeistern überhaupt. Rund 90 Prozent gaben in einer Umfrage des Onlineportals Statista an, wenigstens einmal im Monat den Grill anzuwerfen. Ein Viertel der Befragten tut dies demnach sogar einmal pro Woche.

Zumindest während der Corona-Pandemie stand Fleisch noch hoch im Kurs: Einer Umfrage der Rabobank zufolge grillten im Jahr 2021 46 Prozent am liebsten Steaks, knapp 20 Prozent Würste – und nur 10 Prozent Gemüse. Doch das wandelt sich sichtlich, glaubt man dem Indikator Supermarktregal.

Immer mehr fleischlose Auswahl für den Grill

Immer mehr fleischlose Produkte eignen sich auch für den Grill. „Die Vielfalt ist so groß, dass man sich aus Hunderten Speisen etwas auswählen kann“, sagt Patrick Rosenthal, passionierter Griller und Autor von rund 30 Koch- und Backbüchern – darunter „Easy vegetarisch grillen“ und „Easy vegan grillen“ (Riva-Verlag). „Ich glaube fest daran, dass vegetarisches Grillen nicht nur gesund und nachhaltig ist, sondern auch unglaublich lecker sein kann.“ Rosenthal rät jedoch zum Selbermachen: „Klar kann man auch auf Fleischersatzprodukte zurückgreifen, aber es macht doch viel mehr Spaß, aus einfachen Dingen im Handumdrehen etwas Vegetarisches oder Veganes zu kreieren.“

Ist es also inzwischen zwingend notwendig, zu einer Grillparty fleischlose Zutaten bereitzuhalten? „Ein guter Gastgeber kennt seine Gäste und weiß, dass es immer sein kann, dass jemand vegetarisch oder vegan lebt“, sagt Fleischesser Rosenthal. „Es ist aber immer eine gute Idee, im Voraus mit dem Gastgeber über die eigenen Ernährungsbedürfnisse zu sprechen.“

Das Würstchen ist längst nicht mehr der Hauptakteur bei Grillpartys

Einige Benimmexperten raten dazu, sich bei ungewöhnlichen Ernährungsgewohnheiten sein Grillgut besser selbst mitzubringen – so falle man dem Gastgeber nicht zur Last. Doch da winkt Rosenthal ab: „Ich würde die Einladung zu einer Party nicht annehmen, wenn ich mein Grillgut selbst mitbringen müsste.“ Und manchmal schmecke das vegane Grillgut sogar dem Fleischesser viel besser. „Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst dafür, weniger Fleisch zu konsumieren oder es ganz von ihrem Speiseplan zu streichen.“

Auf einem großen Grill ist es insofern nicht verkehrt, die Hälfte für fleischlose Gerichte zu reservieren, rät der Experte. So gebe es eine saubere Trennung, außerdem müssten Gemüse, Käse und Co. nicht wie Fleisch auf der höchsten Hitzestufe vor sich hingrillen.

Zu einer guten Grillparty gehört aber ohnehin mehr als das, was auf dem Grill landet: Salate, Baguette, Dips und Soßen. „Da ist das Würstchen schon lange kein Hauptakteur mehr“, betont Autor Rosenthal. Was einfach ist für die Gastgeberinnen und Gastgeber: Beilagen eignen sich schließlich oftmals gleichermaßen für Fleischesser wie Vegetarier.