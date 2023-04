Decke drüber! Warum der Blanket-Style eine unsensible Modeverirrung ist

Der Frühling in Deutschland war bislang größtenteils eher herbstlich. Und auch wenn die Sonne zuweilen schon recht kräftig ist, droht noch Ungemach von den Eisheiligen im Mai. Es wird also wohl noch etwas dauern, bis man die Winterjacken und -mäntel endgültig nach hinten in die Schränke verbannen kann. Womöglich holt man sie gar nicht so schnell wie sonst wieder hervor, wenn die kalte Jahreszeit erneut anbricht. Denn die Herbst- und Wintermode 2023/2024 verspricht nach dem Ausblick, den die Fashion Weeks im Februar gegeben haben, eine ganz neue Wärmequelle: Decken.

Das klingt zunächst kuscheliger, als es aussieht. Was da auf den Laufstegen gezeigt wurde, erinnerte an Obdachlose oder Menschen, die auf der Flucht oder nach Bränden und anderen Katastrophen notdürftig in Decken gehüllt sind – um sich nicht nur vor niedrigen Temperaturen, sondern auch ein wenig vor sozialer Kälte zu schützen.

Es ist ein Unterschied, ob man sich zu Hause auf dem Sofa unter einer Wolldecke verkriecht, um es noch behaglicher in seinen vier Wänden zu haben. Oder ob man darauf angewiesen ist, eine Zudecke auf der Straße mit sich rumzuschleppen, weil sie zu den halbwegs wertvollen Habseligkeiten all derer gehört, die kein Dach über dem Kopf haben.

Unsensible Modeverirrung

Mag sein, dass die Mo­de­in­dus­trie auch die Energiekrise im Blick hat: Menschen sparen Heizkosten. Daunenwesten und Lagenlook waren in den vergangenen Monaten nicht nur draußen, sondern auch in Innenräumen angesagt. Sicher sitzt auch so mancher mal in eine Decke gewickelt im Homeoffice.

Dennoch ist der sogenannte Blanket-Style für den öffentlichen Auftritt eine unsensible Modeverirrung – ähnlich wie die Ledertasche im Aldi-Design von Philipp Bree, mit der Schauspieler Lars Eidinger vor drei Jahren vor einem Obdachlosennachtlager posierte.

Jeder, der sich ein bis zu mehrere Tausend Euro teures Jackensubstitut von Luxusmarken wie Moncler, Burberry oder Etro anschafft, sollte sich vorher die Situation vorstellen, wenn er damit zum Einkaufen geht und an der Straßenecke auf Leute trifft, die viel dafür geben würden, wenn sie selbst mangels Alternativen keine Decke über den Schultern tragen müssten. Aber womöglich bewegen sich Blanket-Style-Verfechter in Designerklamotten gar nicht in deren Nähe.

Weltfremde Anmutung

So wenig wie Pharrel Williams und Justin Bieber. Die beiden Musiker – Williams ist zudem neuer Kreativdirektor der Männerlinie von Louis Vuitton – ziehen auch gern mal eine Decke über, wenn sie sich bei Events blicken lassen. So erschien Williams kürzlich in einem dicken schlafsackähnlichen Daunenexemplar bei einer Modenschau in London, während Bieber für die Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles ein gehäkeltes Indoormodell wählte, das stark an Omas Sofalehnenzierde erinnerte. Aber Bieber und Williams könnten auch in Luftpolsterfolie eingekleidet sein und würden trotzdem von ihren Fans für ihr Outfit gefeiert.

Der Schauspieler Matthias Schweighöfer hat mal in einem Interview gestanden, sich wie in Kindertagen zum Einschlafen die Bettdecke über den Kopf zu ziehen. „Es ist immer noch das Bedürfnis da, die Welt abzuwehren gegen alles Schlechte“, sagte er. Wer so weit ist, dass er die Decke auch beim Verlassen des Hauses über den Kopf zieht, der gibt sich ziemlich weltfremd – auch wenn der Blanket-Style vermeintlich Weltläufigkeit suggeriert.