﻿Am Tempolimit: Im Rausch der Geschwindigkeit

Der Mensch ist eines der langsamsten Wesen auf dem Planeten – vielleicht ist er deswegen so erpicht darauf, sich schnell fortzubewegen. Dem Düsenjet folgte die Concorde, dem D-Zug der ICE. Und auch auf der Straße möchten viele Autofahrer nur aufs Gaspedal treten. Warum bloß?

Die Isle of Man ist ein überaus beschaulicher Teil der britischen Inseln. Sie liegt etwas abgeschieden inmitten der Irischen See. Der Alltag in der Inselhauptstadt Douglas gleicht oft genug dem einer durchschnittlichen Kleinstadt irgendwo auf der Welt. Und die Verkehrsnachrichten im örtlichen Radiosender Three FM wären in anderen Hauptstädten wie Berlin, London oder Paris vermutlich keine Erwähnung wert. So belanglos wirken sie.