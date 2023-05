Was ist der Unterschied zwischen Cola Light und Cola Zero?

Cola Light und Cola Zero sind zwei beliebte zuckerfreie Alternativen zur herkömmlichen Coca-Cola. Obwohl sie beide auf den ersten Blick ähnlich erscheinen, gibt es einige Unterschiede in ihrer Zusammensetzung, den verwendeten Süßstoffen und dem Geschmack.

Cola Light – seit 1983 die zuckerfreie Alternative zum Original

Cola Light wurde als Alternative für Menschen eingeführt, die zwar den Geschmack von Cola genießen möchten, aber in ihren Getränken auf Zucker und Kalorien verzichten möchten. Die Zusammensetzung von Cola Light unterscheidet sich von der klassischen Cola im Wesentlichen durch den Verzicht auf Zucker. Stattdessen werden künstliche Süßstoffe wie Aspartam und Acesulfam-K verwendet, um dem Getränk seinen süßen Geschmack zu verleihen, ohne zusätzliche Kalorien hinzuzufügen.

Geschmacklich unterscheidet sich Cola Light aufgrund der Zusammensetzung der verwendeten Süßstoffe mit einer leichten Eigennote von der herkömmlichen Coca-Cola.

Cola Zero – eine weitere zuckerfreie Alternative

Cola Zero ist eine weitere zuckerfreie Cola-Alternative, die seit 2005 in den USA und seit 2006 in Deutschland auf dem Markt ist. Das erklärte Ziel dieser neuen Colavariante war es, den Geschmack von klassischer Cola noch näher nachzuempfinden.

Damit die Coke Zero noch näher an das Original herankommt, sollen die Süßstoffe noch einmal anders zusammengesetzt worden sein. Wie auch bei Cola Light wird auch hier auf Zucker verzichtet und stattdessen auf künstliche Süßstoffe zurückgegriffen.

Hauptunterschiede zwischen Cola Light und Cola Zero

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Cola Light und Cola Zero liegen in ihrer Zusammensetzung und ihrem Geschmack. Obwohl beide Getränke zuckerfrei sind und auf künstliche Süßstoffe wie Aspartam und Acesulfam-K setzen, unterscheiden sie sich sowohl in ihrer geschmacklichen Ausrichtung als auch in ihrer Zielsetzung.

Cola Light hat einen etwas anderen Geschmack als klassische Cola, da die verwendeten Süßstoffe und Aromen eine leicht abweichende Geschmacksnote erzeugen. Cola Zero hingegen wurde entwickelt, um dem Geschmack von herkömmlicher Cola so nahe wie möglich zu kommen, und verwendet daher eine etwas andere Kombination von Aromen und Süßstoffen.

Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Erfrischungsgetränke bei ihrem Koffeingehalt: Auf 100 Milliliter Coca-Cola Light kommen zwölf Milligramm Koffein. Coca-Cola Zero und das Original haben mit zehn Milligramm pro 100 Milliliter etwas weniger Koffein.

Beide Getränke sind für Personen geeignet, die auf Zucker und Kalorien achten möchten oder aus gesundheitlichen Gründen keinen Zucker konsumieren können. Die Wahl zwischen Cola Light und Cola Zero hängt letztendlich von den persönlichen Geschmacksvorlieben und der gewünschten geschmacklichen Nähe zum klassischen Cola-Getränk ab.