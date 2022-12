Wichteln: Wie die lustige Weihnachtstradition aus dem Norden funktioniert

Alles Käse: Wie die Mac and Cheese in die USA kamen

In den Vereinigten Staaten überbackt man gerne alles und viel mit Käse. Doch ein US-Klassiker – Mac and Cheese – hat seine Ursprünge eigentlich in Europa. Dass die Käsemakkaroni in den USA mittlerweile so beliebt sind, ist unter anderem einem berühmten Präsidenten zu verdanken.