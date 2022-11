﻿Wie ungewollte Plüschtiere Haustieren in Not helfen

Katze Grisly hat zerzaustes Fell. Sie ist wohl schon etwas älter. Hund Duke blickt verschmitzt in die Kamera. Beide sind im wohl größten Tierheim Deutschlands zu Hause. Dort warten mehr als 100.000 flauschige Bewohner darauf, von neuen Besitzerinnen und Besitzern adoptiert zu werden. Auch Exoten hat das Heim im Angebot: Schlangen, Braunbären – und sogar Dinosaurier.

Dass im Tierheim von Marcel Ziarek sogar ausgestorbene Tiere wohnen, hat einen einfachen Grund: Alle seine Schützlinge sind aus Plüsch. Vor rund fünf Jahren gründete der Aachener das Plüsch-Tierheim. Seitdem sammelt er Kuscheltierspenden. Über die Website kann man die gespendeten Plüschtiere für wenig Geld adoptieren, also kaufen. Jedem Paket liegt eine Adoptionsurkunde bei.

Spenden für den Tierschutz sammeln

50 Prozent der Einnahmen spendet Ziarek an Tierheime, in denen echte Katzen, Hunde oder Kleintiere leben. Mehr als 50.000 Euro seien bereits an Tierschutzvereine in Deutschland geflossen. Die andere Hälfte der Einnahmen werde gebraucht, um Räumlichkeiten, Verpackungsmaterial und Mitarbeitende des Plüsch-Tierheims zu bezahlen.

Die Idee kam dem 39-Jährigen, als er vor einigen Jahren selbst zwei Beutel Plüschtiere angesammelt hatte. Keines der Kinderhilfsprojekte im Umkreis wollte sie als Spende annehmen. Die Lager seien schon voll mit Stofftieren. Doch sie in die Mülltonne zu werfen, das kam für Ziarek nicht infrage. Stattdessen bot er die Markenexemplare unter ihnen auf einer Onlinehandelsplattform zum Verkauf an – mit dem Ziel, die Einnahmen zu spenden. Die Plüschtiere maß er dafür akribisch aus, wog sie und fotografierte sie von allen Seiten.

Der Verkauf klappte so gut, dass ihm die Idee für das Plüsch-Tierheim kam. Zunächst sammelte und verpackte Ziarek die Kuscheltiere im eigenen Wohnzimmer. Mit der Zeit mietete er immer mehr Garagen, um sie aufzubewahren. Heute befindet sich das Plüsch-Tierheim in einer Lagerhalle in Alsdorf bei Aachen. Ziarek kümmert sich mittlerweile hauptberuflich um die flauschigen Tiere.

Secondhand ist Trend – auch bei Plüschtieren

„Jedes Kuscheltier, das bei uns ankommt, hat eine Geschichte“, sagt er. Oft liegen Briefe in den Kartons. Die Mitarbeitenden hängen sie an die Wände der Lagerhalle. „Meine Motivation ist, dass ich mit dem Plüsch-Tierheim Tieren, Menschen und der Umwelt helfen kann“, erklärt der Aachener. Vor zehn Jahren hätte der Handel mit gebrauchten Kuscheltieren vielleicht noch nicht so gut funktioniert, überlegt Ziarek. Doch der Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit kommt auch dem Plüsch-Tierheim zugute. Und wohl auch der Trend zu mehr Konsum: Denn die meisten der Kuscheltiere, die die Mitarbeitenden des Heims aus den Kartons ziehen, seien neuwertig. An vielen hafte sogar noch das Etikett.

Wie das Plüsch-Tierheim arbeitet Am Tag erreichen die Lagerhalle zehn bis 60 Kartons voller Kuscheltiere. Das Team des Plüschtier-Heims reinigt und fotografiert sie. Außerdem durchleuchtet jedes Tier einmal ein Metalldetektor – um auszuschließen, dass sich in ihm Nadeln befinden, an denen sich Kinder verletzen könnten. Das Plüsch-Tierheim hilft darüber hinaus auch bei der Suche nach Stofftieren. Online können Interessenten und Interessentinnen einen Suchauftrag ausfüllen. Wird das Plüschtier bei einer neuen Spendenanlieferung gefunden, werden die Suchenden direkt informiert. Derzeit liegen dem Plüsch-Tierheim 3000 Suchanfragen vor. Link zur Plüschtier-Suche

Auch echte Raritäten landen fast täglich im Plüsch-Tierheim. Sehr gefragt bei Sammlerinnen und Sammlern seien zum Beispiel der Außerirdische Alf, der lasagneliebende Kater Garfield und der Drache Fuchur, bekannt aus Michael Endes Roman „Die unendliche Geschichte“. Kaum, dass sie auf der Webseite erscheinen, sind solche Kuscheltiere schon wieder verkauft, sagt Ziarek. Und dass, obwohl so ein Sammlerstück schon einmal 70 Euro oder mehr kosten kann.

Bald Plüsch-Tierheime in anderen Ländern?

Eine Rarität der anderen Art hat die Lagerhalle in Alsdorf zum Glück nicht erreicht. Einmal hatte ein Mann – aufgrund eines Missverständnisses – ein lebendiges Kaninchen ans Plüsch-Tierheim senden wollen, erzählt Ziarek. Glücklicherweise habe der Paketdienst ihn noch am Schalter gestoppt.

Am häufigsten blickt den Mitarbeitenden des Plüsch-Tierheims übrigens ein echter Klassiker entgegen: der Teddy. Ob der nur in Deutschland beliebt ist oder auch Kinder im Ausland gern mit Bären kuscheln, wird Ziarek bald herausfinden. Er plant weitere Plüsch-Tierheime in Österreich und der Schweiz. Sein Bruder trägt das Konzept sogar in die USA: Er wird ein Plüsch-Tierheim in Chicago eröffnen.